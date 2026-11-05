Άνδρη Θεοδότου: «Μου έχει συμβεί να πάθω “σεντόνι” στο θέατρο…»

Η Άνδρη Θεοδότου, καλεσμένη στο «Στούντιο 4», παραδέχτηκε ότι έχει πάθει «σεντόνι» στο θέατρο, εξηγώντας πώς ένας ηθοποιός προσπαθεί να σώσει την κατάσταση μέσω των συμφραζομένων ή με βοήθεια συναδέλφου. 

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Άνδρη Θεοδότου
Φωτογραφία: Instagram/andritheodotou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Άνδρη Θεοδότου φιλοξενήθηκε στο «Στούντιο 4» και παραδέχτηκε ότι έχει πάθει και η ίδια στο παρελθόν «σεντόνι» στο θέατρο.
  • Σε σχετική ερώτηση, η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Μου έχει συμβεί να πάθω “σεντόνι” στο θέατρο».
  • Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παλαιότερες συνήθειες του επαγγέλματος, σημειώνοντας: «Αν έχανες λέξεις, ατάκες, νομίζω ότι έβαζε πρόστιμο το εκάστοτε θέατρο και αφαιρούσε από τον μισθό».

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Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, φιλοξένησαν στο «Στούντιο 4» την Άνδρη Θεοδότου. Η γνωστή ηθοποιός, στη συνέντευξη που έδωσε στους δύο παρουσιαστές, παραδέχτηκε ότι έχει πάθει και η ίδια στο παρελθόν, «σεντόνι» στο θέατρο.

Σε ερώτηση που δέχτηκε η Άνδρη Θεοδότου από τον Χρήστο Φερεντίνο, εξομολογήθηκε πως: «Μου έχει συμβεί να πάθω “σεντόνι” στο θέατρο. Εκείνη τη στιγμή μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς από τα συμφραζόμενα. Να σκεφτείς λέξεις, φράσεις, καταστάσεις, οι οποίες θα σώσουν».

Αμέσως μετά, η έμπειρη καλλιτέχνις εξήγησε ότι: «Υπάρχει και περίπτωση που μπορεί να στο πετάξει ο συνάδελφος, να είναι καλά εννοείται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια υποβολέας, το κουτάκι κάτω.

Νομίζω ότι έβαζαν και πρόστιμο παλιά αν έχανες, υπήρχε και αυτό. Αν έχανες λέξεις, ατάκες, νομίζω ότι έβαζε πρόστιμο το εκάστοτε θέατρο και αφαιρούσε από τον μισθό». 

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