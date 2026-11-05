Ματούλα Ζαμάνη: Απάντησε με μυγοσκοτώστρα στα αρνητικά σχόλια – Βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Ματούλα Ζαμάνη έχει βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο ορισμένων χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι έχουν κάνει προσβλητικά σχόλια για την τραγουδίστρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επιτυχημένη ερμηνεύτρια απάντησε με χιούμορ σε μερικούς από αυτούς, με βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Στο βίντεο που ανήρτησε στη πλατφόρμα, βλέπουμε την Ματούλα Ζαμάνη σε εξωτερικό χώρο, ντυμένη με ζεστά ρούχα και κρατώντας μία μπλε μυγοσκοτώστρα.

Η καλλιτέχνις χρησιμοποιεί την μυγοσκοτώστρα, με την οποία «χτυπάει» κάποια απαράδεκτα σχόλια που της έχουν κάνει.

«Βρε παιδί μου αυτή η Ματούλα δεν μπορεί λίγο να σουλουπωθεί; Δεν μιλάει κανείς για τα κιλά της, απλά να ντυθεί κόσμια όχι σαν λέτσος! Πώς είναι έτσι; Λες και πάει στο χωριό στον τρύγο να πατήσει σταφύλια!», αναφέρεται σε ένα από αυτά.

Άλλος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχει γράψει: «Το γκλίτερ πρέπει να μοιάζει λογικά με γλίτσα ώστε να συμφωνεί με την κάλτσα, την παντόφλα και το μαλλί σε στιλ άπλυτο με ψείρες… Αλήθεια δεν το περίμενα πως είναι στυλ του άπλυτου που το φτιάχνεις, νόμιζα ήταν φυσικό…».

«Τόση δουλειά από τρεις γυναίκες για να βγει μια ατημέλητη, αφρόντιστη, χύμα τραγουδίστρια στη σκηνή, που λέει και ανοησίες σαν κορίτσι πέμπτης Δημοτικού. Γκλίτσα, όχι γκλίτερ», της έχει στείλει ένας άλλος.