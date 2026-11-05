«Χρυσός» ο Νικόλας Παπαθεοδώρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του Ντακάρ – H απονομή του μεταλλίου και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, που διεξάγονται στο Ντακάρ, ανέβηκε ο Νικόλας Παπαθεοδώρου, συμπληρώνοντας τη… συλλογή μεταλλίων του από τη διοργάνωση.
Ο 17χρονος κολυμβητής μοιράστηκε την πρώτη θέση στον τελικό των 50μ. ύπτιο, σημειώνοντας επίδοση 25.69, όσο και ο Πορτογάλος Μιγκέλ Ρέις Ολιβέιρα. Έτσι, μετά το ασημένιο στα 100μ. ύπτιο (χρόνος 55.79) και το χάλκινο στα 200μ. (2:03.23), ο νεαρός αθλητής εξασφάλισε και ένα χρυσό μετάλλιο και θα επιστρέψει… πλήρης από τη Σενεγάλη.
Συνολικά, η ελληνική αποστολή στο Ντακάρ έφτασε τα τέσσερα μετάλλια, όλα από την κολύμβηση, όπου, εκτός του Παπαθεοδώρου, στο βάθρο ανέβηκε και η Ειρήνη Ζερβού, που ήταν δεύτερη στα 200μ. ύπτιο.