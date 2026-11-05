«Χρυσός» ο Νικόλας Παπαθεοδώρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του Ντακάρ – H απονομή του μεταλλίου και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

Ο 17χρονος κολυμβητής Νικόλας Παπαθεοδώρου ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του Ντακάρ, μοιραζόμενος την πρώτη θέση στα 50μ. ύπτιο με τον Πορτογάλο Μιγκέλ Ρέις Ολιβέιρα με χρόνο 25.69

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Νικόλας Παπαθεοδώρου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 17χρονος Νικόλας Παπαθεοδώρου ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του Ντακάρ, μοιραζόμενος την πρώτη θέση στον τελικό των 50μ. ύπτιο με επίδοση 25.69.
  • Μετά το ασημένιο στα 100μ. ύπτιο και το χάλκινο στα 200μ., ο νεαρός αθλητής εξασφάλισε και ένα χρυσό μετάλλιο, συμπληρώνοντας τη συλλογή του από τη διοργάνωση.
  • Συνολικά, η ελληνική αποστολή έφτασε τα τέσσερα μετάλλια, όλα στην κολύμβηση, όπου εκτός του Παπαθεοδώρου στο βάθρο ανέβηκε και η Ειρήνη Ζερβού, που ήταν δεύτερη στα 200μ. ύπτιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, που διεξάγονται στο Ντακάρ, ανέβηκε ο Νικόλας Παπαθεοδώρου, συμπληρώνοντας τη… συλλογή μεταλλίων του από τη διοργάνωση.

Ο 17χρονος κολυμβητής μοιράστηκε την πρώτη θέση στον τελικό των 50μ. ύπτιο, σημειώνοντας επίδοση 25.69, όσο και ο Πορτογάλος Μιγκέλ Ρέις Ολιβέιρα. Έτσι, μετά το ασημένιο στα 100μ. ύπτιο (χρόνος 55.79) και το χάλκινο στα 200μ. (2:03.23), ο νεαρός αθλητής εξασφάλισε και ένα χρυσό μετάλλιο και θα επιστρέψει… πλήρης από τη Σενεγάλη.

Συνολικά, η ελληνική αποστολή στο Ντακάρ έφτασε τα τέσσερα μετάλλια, όλα από την κολύμβηση, όπου, εκτός του Παπαθεοδώρου, στο βάθρο ανέβηκε και η Ειρήνη Ζερβού, που ήταν δεύτερη στα 200μ. ύπτιο.

 H απονομή του χρυσού μεταλλίου και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

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