«Χρυσός» ο Νικόλας Παπαθεοδώρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του Ντακάρ – H απονομή του μεταλλίου και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

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Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, που διεξάγονται στο Ντακάρ, ανέβηκε ο Νικόλας Παπαθεοδώρου, συμπληρώνοντας τη… συλλογή μεταλλίων του από τη διοργάνωση.

Ο 17χρονος κολυμβητής μοιράστηκε την πρώτη θέση στον τελικό των 50μ. ύπτιο, σημειώνοντας επίδοση 25.69, όσο και ο Πορτογάλος Μιγκέλ Ρέις Ολιβέιρα. Έτσι, μετά το ασημένιο στα 100μ. ύπτιο (χρόνος 55.79) και το χάλκινο στα 200μ. (2:03.23), ο νεαρός αθλητής εξασφάλισε και ένα χρυσό μετάλλιο και θα επιστρέψει… πλήρης από τη Σενεγάλη.

Συνολικά, η ελληνική αποστολή στο Ντακάρ έφτασε τα τέσσερα μετάλλια, όλα από την κολύμβηση, όπου, εκτός του Παπαθεοδώρου, στο βάθρο ανέβηκε και η Ειρήνη Ζερβού, που ήταν δεύτερη στα 200μ. ύπτιο.

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