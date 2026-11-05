Στις διαδηλώσεις στο Παρίσι ο Αλέξης Τσίπρας – «Η Γαλλία στέλνει μήνυμα αντίστασης απέναντι στις πολιτικές που διαλύουν την κοινωνία»

Στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι συμμετείχε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θέλησε με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει την αλληλεγγύη του στον γαλλικό λαό, που κατέβηκε και σήμερα στους δρόμους διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο.

«Ήρθα στο Παρίσι να εκφράσω έμπρακτα την αλληλεγγύη μου στους νέους τα συνδικάτα και στον γαλλικό λαό, που υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία, το δικαίωμα των νέων σε ένα καλύτερο μέλλον», τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε ανάρτησή του από τη γαλλική πρωτεύουσα.

Όπως σημειώνει, «σήμερα η καρδιά της Ευρώπης βρίσκεται εδώ, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν. Νέοι, εργαζόμενοι, άνθρωποι που ασφυκτιούν από τις εφαρμοζόμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές και διεκδικούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Διεκδικούν περισσότερη δημοκρατία. Διεκδικούν τερματισμό του πολέμου που μας έχει οδηγήσει ως εδώ. Διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές. Κυρίως έχει σημασία ότι νέοι άνθρωποι κατά χιλιάδες βρίσκονται στους δρόμους».

Ακόμη, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπογραμμίζει ότι «η Γαλλία σήμερα στέλνει ένα μήνυμα, ένα μήνυμα αντίστασης απέναντι στις πολιτικές που διαλύουν την κοινωνία. Όλοι μας σήμερα είμαστε με τους Γάλλους διαδηλωτές. Σήμερα βρίσκομαι εδώ και για έναν λόγο παραπάνω. Διότι αισθάνομαι χρέος και καθήκον να ανταποδώσω και να ανταποδώσουμε την στήριξη και την αλληλεγγύη που έδειξε ο γαλλικός λαός απέναντι στον ελληνικό λαό, όταν πριν από 11 χρόνια βρισκόμασταν στους δρόμους διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας. Οι ίδιοι λόγοι είναι που βγάζουν σήμερα τους Γάλλους στους δρόμους».

«Η νίκη των Γάλλων διαδηλωτών απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μακρόν θα είναι νίκη για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης», σημειώνει ο κ. Τσίπρας.

Τόσο στην ανάρτησή του, όσο και σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Λιμπερασιόν», μιλά για τη γαλλική πραγματικότητα, καθώς «η Γαλλία υπήρξε πάντα ένα κοινωνικό και πολιτικό εργαστήριο για την Ευρώπη», υπογραμμίζοντας παράλληλα τη διπλή, όπως αναφέρει, απειλή, αφενός από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, αφετέρου από την πιθανότητα να έρθει στην εξουσία η ακροδεξιά.

Αναφερόμενος στα ελληνικά πολιτικά πράγματα και τη διακυβέρνηση 2015 -2019, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ εξήγησε ότι επέλεξε «αναλαμβάνοντας πολιτικό κόστος, να διατηρήσω την Ελλάδα στην ΕΕ, προστατεύοντας παράλληλα τους πιο ευάλωτους και, κατά κάποιον τρόπο, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ίδια την ύπαρξη της ΕΕ. Δεν το μετανιώνω καθόλου». Εξ άλλου, προσθέτει, «η εναλλακτική θα κόστιζε πολύ περισσότερο στις κοινωνικές δυνάμεις που θέλω να εκπροσωπώ, που εκπροσωπεί η Αριστερά: στα λαϊκά στρώματα, στους εργαζομένους και στους νέους».

Σε όσους επέκριναν αυτή την επιλογή, απαντά ότι «η Αριστερά πρέπει να διεκδικεί μια δικαιότερη Ευρώπη και όχι τη διάλυση της Ευρώπης, η οποία αποτελεί επιλογή της Ακροδεξιάς. Ας το σκεφτούν, λοιπόν, όσοι με επικρίνουν! Είναι λογικό να συντασσόμαστε με τις επιδιώξεις της Ακροδεξιάς; Όχι!».

Οι συναντήσεις του Αλέξη Τσίπρα στο Παρίσι

Κατά τη διάρκεια της διήμερης παρουσίας του στο Παρίσι, συνοδευόμενος από τον διπλωματικό σύμβουλό του, Δημήτρη Παπαγεωργίου, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον πρώτο γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Olivier Faure, την εθνική γραμματέα των Οικολόγων, Marine Tondelier, τον εθνικό γραμματέα του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Fabien Roussel, και τη βουλευτή και συνιδρύτρια του L’Après, Clémentine Autain.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ανάγκη συνεργασίας των δυνάμεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας και η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής για την Ευρώπη, με κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρή δημοκρατία και ουσιαστικές απαντήσεις στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ιδιαίτερη σημασία είχε, όμως, σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, η συνάντησή του με τη Sophie Binet, γενική γραμματέα της CGT, μίας από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Γαλλίας,

Ενώ συναντήθηκε στην Εθνοσυνέλευση, τέλος, με τη Marietta Karamanli, βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Συνεργαζόμενων και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γαλλίας – Ελλάδας, και τον Jean-Louis Roumégas, βουλευτή των Οικολόγων, μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας Οικολόγων και Κοινωνικής Αριστεράς και αντιπρόεδρο της Ομάδας Φιλίας. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Alexis Corbière, βουλευτής του L’Après.