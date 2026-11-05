«Χωριάτικο»: Η ασυνόδευτη βαλίτσα με την κοκαΐνη, η έφοδος στην Ρόδο, τα 950.000 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο και οι 108 εταιρικές σφραγίδες

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Μια ασυνόδευτη βαλίτσα με κοκαΐνη, η οποία μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκώς από τη Ρόδο στον Πειραιά στις 27 Αυγούστου 2026, αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας που οδήγησε τις Αρχές σε εταιρεία συνδεόμενη με το κύκλωμα του «Mr. Χωριάτικο». Η έφοδος στα γραφεία της επιχείρησης στη Ρόδο κατέληξε στον εντοπισμό 950.000 ευρώ, δεκάδων συσκευών POS και εταιρικών σφραγίδων.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, η έρευνα για την προέλευση της βαλίτσας οδήγησε τις Αρχές στην εταιρεία όπου εργαζόταν ο αποστολέας της. Οι λιμενικοί και ο εισαγγελέας προχώρησαν σε έλεγχο των εγκαταστάσεων, αναζητώντας επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών.

Ωστόσο, κατά την άφιξή τους, οι οκτώ εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο εσωτερικό αρνήθηκαν να ανοίξουν την πόρτα. Η άρνησή τους συνεχίστηκε ακόμη και μετά την παρουσία του δικηγόρου της επιχείρησης. Μάλιστα, σε μεταγενέστερη τηλεφωνική συνομιλία που κατέγραψε η Αστυνομία, ένας εργαζόμενος ακούστηκε να αναφέρει: «Ναι, ήρθαν, δεν ανοίξαμε».

Τα ευρήματα στο χρηματοκιβώτιο

Οι εργαζόμενοι επέτρεψαν τελικά την είσοδο των Αρχών, αλλά αρνήθηκαν να ανοίξουν ένα χρηματοκιβώτιο, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζαν τον κωδικό πρόσβασης.

Σύμφωνα με τον Τάσο Τέλλογλου, το χρηματοκιβώτιο άνοιξε όταν μία υπάλληλος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ένα από τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στην Αθήνα και έλαβε τον απαραίτητο κωδικό.

Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν 950.000 ευρώ, 46 συσκευές POS, δεκάδες κάρτες κινητής τηλεφωνίας και 108 εταιρικές σφραγίδες.

Από τον έλεγχο των στοιχείων προέκυψε ότι τέσσερις ΑΦΜ αντιστοιχούσαν σε διαφορετικές επιχειρήσεις από εκείνες που αναγράφονταν στις σφραγίδες. Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις εταιρειών με δύο ΑΦΜ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διαπιστώθηκε ότι είχαν διαγραφεί ποσά από στοιχεία που αφορούσαν την κατανομή αδήλωτων εσόδων μεταξύ των συνεταίρων του κυκλώματος.

Οι αντιδράσεις μετά την έφοδο

Οι επικεφαλής του κυκλώματος δεν είχαν ενημερωθεί πριν από την έφοδο, ωστόσο πληροφορήθηκαν σχετικά σύντομα την επιχείρηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τον Τάσο Τέλλογλου, ο «Mr. Χωριάτικο» σχεδίαζε να μεταβεί με ελικόπτερο στη Ρόδο, προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση που είχε προκύψει.

Ο τοπικός συνεταίρος του, σύμφωνα με την Αστυνομία, αναχώρησε για το εξωτερικό, περιμένοντας να εκτονωθεί η κατάσταση.

Σε μεταγενέστερη τηλεφωνική συνομιλία που κατέγραψαν οι αστυνομικές Αρχές, ο γνωστός πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος, ο οποίος έχει οδηγηθεί στη φυλακή, ακούστηκε να αναφέρει: «Η υπόθεση πάει στο FBI».