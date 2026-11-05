Οι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» πίσω από ψευδείς απειλές για βόμβα σε πτήσεις με προορισμό τη Σόφια και τη Ρώμη – «Σήμερα, ο ουρανός σας θα είναι κόκκινος»

Οι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» βρίσκονται πίσω από ορισμένες εκ των ψευδών απειλών για δήθεν τοποθέτηση βόμβας σε επιβατικά αεροπλάνα, που προκάλεσαν σήμερα συναγερμό στις ευρωπαϊκές αρχές.

Για τρίτη φορά αυτήν την εβδομάδα, ψευδείς απειλές για βόμβες σε τουλάχιστον 27 επιβατικά αεροσκάφη διατάραξαν σήμερα την ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται ΜΜΕ, ορισμένες εξ’ αυτών των απειλών φέρουν την υπογραφή μίας ρωσικής εξτρεμιστικής οργάνωσης, των «Μαχητών του Ανδρικού Κράτους».

Η πτήση με προορισμό τη Σόφια

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται σχετικό mail, η συγκεκριμένη οργάνωση βρίσκεται πίσω από την απειλή για βόμβα σε πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο της Σόφιας στη Βουλγαρία. «Εμείς, οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα γίνει σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα γίνει κόκκινος», έγραφε το εν λόγω email.

Οι πτήσεις για Ρώμη

Την ίδια ώρα, ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι δύο πτήσεις (Ελσίνκι-Ρώμη και Δουβλίνο-Ρώμη) δέχθηκαν απειλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως τόνισε εκπρόσωπος των Αεροδρομίων της Ρώμης. Σύμφωνα με τα δημοσίευμα, το email, που ήταν γραμμένο στα ιταλικά, είχε υπογραφή από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους».

«Είστε όλοι συνένοχοι σε ένα εγκληματικό σχέδιο. Θέλουμε να σας εξαφανίσουμε για αυτό (…). Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα συμβεί σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα είναι κόκκινος» έγραφε το επίμαχο mail.