Ουκρανία: Πώς η Ρωσία χρησιμοποίησε φωτογραφία 14χρονου για να καταγγείλει ανύπαρκτο «σπίτι βασανιστηρίων» κοντά στο Κίεβο

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Η φωτογραφία ενός 14χρονου αγοριού, τυλιγμένου σε κουβέρτα και εμφανώς ταραγμένου, βρέθηκε στο επίκεντρο εκστρατείας παραπληροφόρησης κατά της Ουκρανίας, με τη ρωσική πρεσβεία στην Ολλανδία και Ευρωπαίους πολιτικούς να υποστηρίζουν ότι το παιδί είχε διασωθεί από μυστικό κέντρο βασανιστηρίων κοντά στο Κίεβο. Ωστόσο, δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι ο ανήλικος δεν ήταν κρατούμενος, αλλά συμμετείχε σε βίαιη διαδήλωση έξω από το κτίριο.

Η υπόθεση ξεκίνησε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στην Πετροπαβλίβσκα Μπορστσαχίβκα, προάστιο της ουκρανικής πρωτεύουσας, όταν περίπου 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από ιδιωτική κατοικία που χρησιμοποιούνταν προσωρινά από την ουκρανική Εθνοφρουρά.

Σύμφωνα με το France 24, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν κυκλοφορήσει καταγγελίες ότι στο κτίριο κρατούνταν στρατιώτες που είχαν εγκαταλείψει τις μονάδες τους, καθώς και άνδρες που είχαν επιστρατευθεί, και ότι ορισμένοι υποβάλλονταν σε βασανιστήρια.

Η συγκέντρωση εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια, με διαδηλωτές να εκτοξεύουν πέτρες, να επιχειρούν να εισβάλουν στο κτίριο και να προκαλούν ζημιές σε οχήματα των δυνάμεων ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της έντασης ακούστηκαν και πυροβολισμοί.

Η φωτογραφία του 14χρονου που έγινε εργαλείο παραπληροφόρησης

Την επόμενη ημέρα, η ρωσική πρεσβεία στην Ολλανδία δημοσίευσε στην πλατφόρμα X τη φωτογραφία ενός ξανθού εφήβου, ο οποίος εμφανιζόταν τυλιγμένος σε κουβέρτα και συνοδευόταν από άνδρες που τον απομάκρυναν από το κτίριο.

«Θυμηθείτε το πρόσωπο αυτού του 14χρονου παιδιού που βγήκε από ένα δωμάτιο βασανιστηρίων κοντά στο Κίεβο», ανέφερε η ανάρτηση.

Η εικόνα διαδόθηκε γρήγορα, ενώ οι καταγγελίες περί βασανιστηρίων αναπαράχθηκαν από Ευρωπαίους πολιτικούς που έχουν ταχθεί κατά της υποστήριξης της Ουκρανίας.

Μεταξύ αυτών ήταν ο επικεφαλής του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος Les Patriotes, Φλοριάν Φιλιπό, ο οποίος έκανε λόγο για «σπίτι της φρίκης», καθώς και η επικεφαλής της γερμανικής Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), Άλις Βάιντελ, η οποία ζήτησε από τη γερμανική κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τι έδειξαν τα βίντεο: Ο ανήλικος πετούσε πέτρες εναντίον του κτιρίου

Η έρευνα της ομάδας Observateurs του France 24, σε συνδυασμό με οπτικό υλικό που δημοσίευσαν δημοσιογράφοι παρόντες στα επεισόδια, αποκάλυψε μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Ο 14χρονος δεν βρισκόταν μεταξύ των κρατουμένων. Αντιθέτως, συμμετείχε στη διαδήλωση και είχε ανέβει στον μαντρότοιχο του κτιρίου, από όπου πετούσε πέτρες προς το εσωτερικό.

Ο δημοσιογράφος του The Kyiv Independent, Φράνσις Φάρελ, δημοσίευσε βίντεο που καταγράφει τον ανήλικο να εκτοξεύει πέτρες. Τα ρούχα, τα μαλλιά και τα παπούτσια του ταυτίζονται με εκείνα του αγοριού που εμφανίζεται αργότερα τυλιγμένο στην κουβέρτα.

Σε άλλο βίντεο διακρίνεται η στιγμή που ο έφηβος πέφτει από τον μαντρότοιχο στην αυλή του κτιρίου. Στη συνέχεια, απομακρύνεται από τον χώρο, έχοντας τραυματιστεί.

Ο ίδιος δημοσίευσε αργότερα βίντεο, επιβεβαιώνοντας ότι συμμετείχε στα επεισόδια. Υποστήριξε, πάντως, ότι μετά την πτώση του δέχθηκε χτυπήματα από άνδρες με καλυμμένα πρόσωπα.

I’ll just add this so you can see another angle of his green, indistinguishable trousers. How can you throw stones at the Police and be tortured at the same time? 🤦‍♂️ https://t.co/ctBYdFIRc5 — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) November 3, 2026

Δεν βρέθηκαν αποδείξεις για βασανιστήρια, αλλά διατάχθηκε έρευνα

Παρά τις καταγγελίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κατοικία λειτουργούσε ως κέντρο βασανιστηρίων.

Δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στο σημείο, μεταξύ των οποίων ο ανταποκριτής του BFMTV Σιρίλ Αμουρσκί, ανέφεραν ότι δεν εντόπισαν ενδείξεις τέτοιων πρακτικών.

Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη χώρου βασανιστηρίων δεν σημαίνει ότι έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης των στρατιωτικών.

Η ουκρανική Εθνοφρουρά ανακοίνωσε ότι τέσσερις στρατιωτικοί που είχαν συλληφθεί επειδή εγκατέλειψαν τις μονάδες τους έφεραν τραύματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παράνομες πράξεις βίας.

Αντίστοιχη έρευνα ξεκίνησαν το υπουργείο Εσωτερικών και οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές, εξετάζοντας τόσο τις συνθήκες παραμονής των στρατιωτικών στο κτίριο όσο και τη συμπεριφορά των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Τρεις συλλήψεις για τα επεισόδια – Τι ερευνούν οι ουκρανικές αρχές

Στις 4 Νοεμβρίου, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε τη σύλληψη τριών ατόμων που θεωρούνται ύποπτα για την οργάνωση των επεισοδίων.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, μία γυναίκα, η Βαλεντίνα Μολοντά, φέρεται να παρουσιάστηκε ως διασώστρια, προκειμένου να απομακρύνει παράνομα έναν στρατιωτικό από το κτίριο, με πρόσχημα τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Η SBU υποστηρίζει ότι η γυναίκα είχε λάβει σχετικές οδηγίες έναντι χρηματικής αμοιβής και ότι στη συνέχεια χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κινητοποιήσει πολίτες και να προκαλέσει ένταση.

Οι τρεις ύποπτοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με την παρεμπόδιση της δράσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και τη μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση πληροφοριών για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Εφόσον καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως οκτώ ετών.

Οι ουκρανικές αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο εξωτερικής παρέμβασης στην οργάνωση και την ενίσχυση των επεισοδίων.

Ο επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας, Κίριλο Μπουντάνοφ, υποστήριξε ότι τα γεγονότα δεν εξελίχθηκαν χωρίς εξωτερική επιρροή.

Η ρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης

Σύμφωνα με το France 24, λογαριασμοί που συνδέονται με δίκτυα ρωσικής παραπληροφόρησης επιχείρησαν να ενισχύσουν την ψευδή αφήγηση, διακινώντας ακόμη και πλαστά βίντεο που εμφανίζονταν ως δημοσιεύματα αναγνωρισμένων διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Μεταξύ των μέσων των οποίων χρησιμοποιήθηκε παραπλανητικά η ταυτότητα ήταν και το ίδιο το France 24.

Η συγκεκριμένη πρακτική συνδέεται με την εκστρατεία παραπληροφόρησης που είναι γνωστή ως «Ματριόσκα», κατά την οποία δημιουργούνται πλαστά δημοσιογραφικά προϊόντα για τη διάδοση κατασκευασμένων ή παραποιημένων πληροφοριών.

Πάντως, ο Βίκτορ Γιαχούν, απόστρατος υποστράτηγος της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας, επισήμανε ότι το γεγονός πως ένα περιστατικό εξυπηρετεί τα ρωσικά συμφέροντα δεν αποδεικνύει αυτομάτως ότι οργανώθηκε από ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Για να τεκμηριωθεί τέτοια σύνδεση, όπως υπογράμμισε, απαιτούνται αποδείξεις για συντονισμό, χρηματοδότηση και σχέσεις μεταξύ των οργανωτών και των προσώπων που διέδωσαν τις πληροφορίες.