Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Είχε γεννηθεί σαν σήμερα – Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1956 και αν ζούσε, θα γινόταν σήμερα εβδομήντα ετών. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, η κόρη του, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

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Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1956 και, αν ζούσε, ο αγαπημένος καλλιτέχνης θα γινόταν σήμερα εβδομήντα ετών.
  • Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η κόρη του σπουδαίου ερμηνευτή, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, πραγματοποίησε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποιώντας μία κοινή τους φωτογραφία.
  • Η ίδια συνόδευσε τη φωτογραφία με στίχους από το τραγούδι «Μηχανικά», γράφοντας: «Μηχανικά να σε φιλήσω προσπαθώ. Μα βγαίνω έξω απ’ τ’ όνειρο με τρόπο ξαφνικό…. 5 Νοεμβρίου».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1956 και έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει τη θλίψη στο πανελλήνιο. Αν ζούσε, ο αγαπημένος καλλιτέχνης θα γινόταν σήμερα (5/11) εβδομήντα ετών. Με αφορμή την σημερινή ημέρα, η κόρη του σπουδαίου ερμηνευτή, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, πραγματοποίησε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη δημοσίευσή της, η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα κοινοποίησε μία φωτογραφία της με τον πατέρα της.

Στο όμορφο στιγμιότυπο, βλέπουμε μπαμπά και κόρη να ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι.

Η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, έχει συνοδεύσει τη φωτογραφία με στίχους από το τραγούδι «Μηχανικά».

Συγκεκριμένα, έχει γράψει: «Μηχανικά να σε φιλήσω προσπαθώ. Μα βγαίνω έξω απ’ τ’ όνειρο με τρόπο ξαφνικό…. 5 Νοεμβρίου». 

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