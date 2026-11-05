Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Είχε γεννηθεί σαν σήμερα – Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του

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Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1956 και έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει τη θλίψη στο πανελλήνιο. Αν ζούσε, ο αγαπημένος καλλιτέχνης θα γινόταν σήμερα (5/11) εβδομήντα ετών. Με αφορμή την σημερινή ημέρα, η κόρη του σπουδαίου ερμηνευτή, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, πραγματοποίησε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη δημοσίευσή της, η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα κοινοποίησε μία φωτογραφία της με τον πατέρα της.

Στο όμορφο στιγμιότυπο, βλέπουμε μπαμπά και κόρη να ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι.

Η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, έχει συνοδεύσει τη φωτογραφία με στίχους από το τραγούδι «Μηχανικά».

Συγκεκριμένα, έχει γράψει: «Μηχανικά να σε φιλήσω προσπαθώ. Μα βγαίνω έξω απ’ τ’ όνειρο με τρόπο ξαφνικό…. 5 Νοεμβρίου».