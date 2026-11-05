Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Θέμα 24ώρων η έκδοση NAVTEX για την επανεκκίνηση των ερευνών και την πόντιση του καλωδίου 

Εντός των επόμενων 24ωρων αναμένεται να εκδοθεί η NAVTEX, προκειμένου να επανεκκινήσουν οι έρευνες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI).

Η διαδικασία για την άμεση επανεκκίνηση των ερευνών προχωράει, καθώς -σύμφωνα με πληροφορίες- ο φάκελος που έχει καταθέσει η εταιρεία διαχείρισης του έργου, έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια διυπουργική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ, προκειμένου να αξιολογηθεί σχετικά με την αδειοδότηση του έργου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι αύριο, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, η επιτροπή αναμένεται να γνωμοδοτήσει θετικά, και η διαδικασία θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, με την έκδοση απόφασης από το υπουργείο Εξωτερικών. Στη συνέχεια, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική NAVTEX και να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Η ισχύς της NAVTEX θα είναι άμεση, και το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» της εταιρείας Nexans, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου, θα αποπλεύσει άμεσα να ξεκινήσει έρευνες κοντά στην Κάσο.