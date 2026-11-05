Νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών: Περισσότερες από 200 ψήφους συγκέντρωσαν σημαντικές παρεμβάσεις για τους servicers

Για ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη στις διατάξεις για την προστασία των δανειοληπτών μιλούν πηγές ενημέρωσης, αναφορικά με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή, σημειώνοντας ότι σημαντικές παρεμβάσεις για τους servicers συγκέντρωσαν περισσότερες από 200 ψήφους.

Συγκεκριμένα, όπως υπογραμμίζουν, με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου για την προστασία των δανειοληπτών και τη λειτουργία των servicers που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία, με πρωτοβουλία της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς σημαντικές διατάξεις για την προστασία των συνεπών οφειλετών, τον περιορισμό των αυθαιρεσιών των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση της ρύθμισης των οφειλών συγκέντρωσαν περισσότερες από 190 θετικές ψήφους, ενώ αρκετές ξεπέρασαν τις 200.

Συγκεκριμένα, η Βουλή υπερψήφισε:

Με 227 ψήφους (άρθρο 15): Την προστασία των συνεπών δανειοληπτών από την αναγκαστική εκτέλεση, με αυστηρά πρόστιμα έως 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη για τους servicers που παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Με 227 ψήφους (άρθρο 38): Την άρση των χρονικών περιορισμών για τη ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων με εγγύηση του Δημοσίου ή του ΤΕΜΠΜΕ.

Με 212 ψήφους (άρθρο 4): Την υποχρέωση των servicers να δημοσιοποιούν ετησίως τα οικονομικά τους στοιχεία και τον τρόπο διαχείρισης των παραπόνων των πολιτών.

Με 204 ψήφους (άρθρο 3): Τον ετήσιο ανεξάρτητο διαχειριστικό έλεγχο των servicers για τα χαρτοφυλάκια με εγγύηση του Δημοσίου.

Με 204 ψήφους (άρθρο 11): Την υποχρεωτική συνεργασία των servicers με τον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή για τη διαχείριση των παραπόνων των οφειλετών.

Με 203 ψήφους (άρθρο 13): Την αναστολή της τοκοφορίας όταν οι servicers καθυστερούν περισσότερο από 45 ημέρες να ενημερώσουν αναλυτικά τον οφειλέτη.

Με 201 ψήφους (άρθρο 14): Τη θέσπιση ανώτατου ορίου τοκοφορίας και τον αυτοδίκαιο επανυπολογισμό, χωρίς να απαιτούνται δικαστικές ενέργειες από τον δανειολήπτη.

Με 201 ψήφους (άρθρο 17): Την υποχρέωση των funds να υποβάλλουν έγγραφη και βιώσιμη πρόταση ρύθμισης τρεις μήνες πριν από οποιονδήποτε πλειστηριασμό.

Με 197 ψήφους (άρθρα 35 και 36): Την αύξηση των δόσεων για οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ από 72 σε 120.

Με 212 θετικές ψήφους εγκρίθηκε επίσης η υπουργική τροπολογία 560/134, που προβλέπει σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες, καθώς και αύξηση των προστίμων για τους servicers έως τα 5 εκατ. ευρώ.

«Βάζουμε αυστηρότερους κανόνες στους servicers»

Η ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη των συγκεκριμένων διατάξεων επιβεβαιώνει τη σημασία των παρεμβάσεων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών, την επιβολή αυστηρότερων κανόνων στους servicers και τη δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων ρύθμισης των οφειλών, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Η ονομαστική ψηφοφορία, την οποία ζήτησε η κυβερνητική πλειοψηφία, έδωσε τη δυνατότητα να καταγραφεί με απόλυτη σαφήνεια η στάση κάθε βουλευτή απέναντι σε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των πολιτών.

Οι διατάξεις κρίθηκαν μία προς μία, οι ψήφοι καταγράφηκαν και η Βουλή ενέκρινε ένα σημαντικό πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών.

«Βάζουμε αυστηρότερους κανόνες στους servicers, ενισχύουμε την προστασία των δανειοληπτών και συνεχίζουμε να δίνουμε ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών», τονίζεται στην ίδια άτυπη ενημέρωση.