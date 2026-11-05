Κατερίνα Καινούργιου για Αννίτα Πάνια: «Δεν είχαμε ακούσει ποτέ να τοποθετηθεί, γι’ αυτό μου κάνει εντύπωση η στάση της»

Η Αννίτα Πάνια καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Ηλία Ψινάκη, μίλησε για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Τα όσα είπε η παρουσιάστρια, προβλήθηκαν στη «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου και σχολιάστηκαν από την Κατερίνα Καινούργιου και τους συνεργάτες της.

Μετά την προβολή σχετικού αποσπάσματος από τη συνέντευξη, η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε: «Εντάξει, για τον Ψινάκη το έχουμε καταλάβει, ούτως ή άλλως είναι πιο κοντά με την Άννα, είναι ξεκάθαρη η θέση του νομίζω και η στάση του. Από την Αννίτα δεν είχαμε ακούσει ποτέ να τοποθετηθεί. Για αυτό μου κάνει εντύπωση η στάση της Αννίτας».

Στη συνέχεια, η Έλενα Πολυκάρπου είπε πως: «Εγώ θεωρώ και ξέρω, ότι εδώ και έξι μήνες, και το έχει πει, το έχει αφήσει να υπονοηθεί μέσα στη συνέντευξη που έδωσε στον Ηλία Ψινάκη, ότι πρέπει η σχέση τους να περνάει κάποια κρίση».

Από την πλευρά της, η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» ανέφερε ότι: «Εντάξει, όπως και να έχει, έχουν μαζί ένα παιδί, απ’ ό,τι ξέρω υπήρξαν δύο άνθρωποι πολύ ερωτευμένοι, πολύ αγαπημένοι, και στήριξαν ο ένας τον άλλο για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει».