Με σχετική ηρεμία και με μεγάλη συμμετοχή διαδηλωτών πραγματοποιούνται σήμερα στη Γαλλία, νέες απεργιακές κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας τόσο των εργαζομένων, όσο και των μαθητών και των φοιτητών.

Πολυπληθείς συγκεντρώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων πραγματοποιήθηκαν από το πρωί σε όλες λίγο πολύ τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, ενώ σε εξέλιξη ήταν τις πρώτες απογευματινές ώρες η διαδήλωση στο Παρίσι, στην οποία το «παρών» έδωσαν οι ηγέτες των κομμάτων της γαλλικής αριστεράς.

Επεισόδια στη Λυών

Επεισόδια σημειώθηκαν μετά το τέλος της πορείας στη Λυών, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης ανησυχία επικρατεί στους κόλπους της αστυνομίας ως προς το ενδεχόμενο να σημειωθούν πράξεις βίας μετά το τέλος της πορείας στο Παρίσι.

Utilisation du canon à eau pour tenter de disperser les black blocs qui harcèlent le blocus du pont Gallieni #lyon #5Novembre2026 https://t.co/r0Eb9sVX3z — Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026

Αξιωματούχος από το περιβάλλον του υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι, έως νωρίς το απόγευμα, περίπου 270.000 άτομα είχαν συμμετάσχει στις συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις σε 180 συγκεντρώσεις εκτός της πρωτεύουσας, με τις περισσότερες από αυτές να διεξάγονται ειρηνικά.

Κλειστός ο Πύργος του Άιφελ

Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η ατμόσφαιρα στην Πλατεία της Δημοκρατίας (Place de la République) στο Παρίσι -από όπου ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει η πορεία της Πέμπτης νωρίς το απόγευμα- ήταν ευχάριστη και χαλαρή. Στο ίδιο σημείο, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στις 17 Οκτωβρίου, είχαν σημειωθεί συγκρούσεις μεταξύ ταραχοποιών και αστυνομίας, ενώ είχαν καταγραφεί και περιστατικά λεηλασιών.

Διαδηλωτές κρατώντας συνδικαλιστικές σημαίες συγκεντρώθηκαν στον χώρο, ενώ εκατοντάδες μουσικοί έπαιζαν έγχορδα, πνευστά και κρουστά όργανα, συνοδευόμενοι από τραγουδιστές.

Η αστυνομία σε ετοιμότητα, αλλά η βία ξεσπά ξανά

Ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε ότι έχουν αναπτυχθεί 70.000 αστυνομικοί, με την υποστήριξη τεθωρακισμένων οχημάτων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και ελικοπτέρων. Η αστυνομία έχει δεχθεί επικρίσεις για τη χρήση σκληρών τακτικών, οι οποίες οδήγησαν στον τραυματισμό διαδηλωτών.

Πολλές από τις διαδηλώσεις έχουν σημαδευτεί από βίαια επεισόδια, τα οποία σε μεγάλο βαθμό προκλήθηκαν από κουκουλοφόρους ταραχοποιούς που δεν υποστηρίζουν τα αιτήματα των μαθητών ή των εργαζομένων.

Οι Αρχές στη δυτική περιφέρεια της Βρετάνης ανέφεραν ότι «άτομα με καλυμμένα πρόσωπα» επιχείρησαν να αποκλείσουν δρόμους στη Ρεν την Πέμπτη. Σύμφωνα με τις Αρχές, νεαρά άτομα -συχνά συνοδευόμενα από ενήλικες- προέβησαν σε «σοβαρές πράξεις βίας».

Τα συνδικάτα στέλνουν προειδοποιητικό μήνυμα

Τα κυριότερα συνδικάτα της Γαλλίας προειδοποίησαν ότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα ύφεσης και ότι τα σχέδια για απολύσεις πληθαίνουν. «Καύσιμα, τρόφιμα, ενοίκια, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα… όλα ακριβαίνουν, εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση.

Η Γαλλία είναι βυθισμένη στα χρέη και παρουσιάζει μία από τις χειρότερες οικονομικές επιδόσεις στην Ευρώπη, μαζί με την Ιταλία και το Βέλγιο.

Τα συνδικάτα έστειλαν αυστηρό μήνυμα στην κυβέρνηση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και στους εργοδότες. «Η οργή είναι τεράστια», δήλωσαν. «Η κατάσταση στη χώρα είναι εύθραυστη. Οι πιεστικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν χωρίς καθυστέρηση».

Ο Φαμπιέν Βιλντιέ, εθνικός γραμματέας του συνδικάτου SUD-Rail, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και στη γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία, SNCF. «Όταν η κυβέρνηση δεν δείχνει λογική, όταν ο επικεφαλής της SNCF δεν δείχνει λογική -και γενικότερα οι εργοδότες δεν δείχνουν λογική- τότε κάνουμε απλώς αυτό που πάντα κάναμε στη Γαλλία: προχωράμε σε απεργία», δήλωσε στο πρακτορείο Associated Press, από τον σταθμό Gare de Lyon στο Παρίσι.

Πριν από την απεργιακή κινητοποίηση, η κυβέρνηση βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα -ένα γνώριμο σκηνικό στη γαλλική πολιτική σκηνή- ελπίζοντας να περιορίσει τις ταραχές, οι οποίες έχουν οδηγήσει στη χειρότερη κοινωνική αναταραχή που έχει βιώσει η Γαλλία εδώ και χρόνια.

Οι διαδηλώσεις στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας

Το κίνημα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο με μια διαμαρτυρία για την έλλειψη προσωπικού σε λύκειο νοτιοανατολικά του Παρισιού και εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα. Συμμετείχαν μαθητές που ζητούσαν περισσότερη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, καθώς και εργαζόμενοι που διεκδικούσαν καλύτερες συντάξεις και στήριξη απέναντι στην εκτίναξη των τιμών των καυσίμων και άλλων εξόδων.

Οι κινητοποιήσεις λαμβάνουν χώρα καθώς εντείνεται η προεκλογική εκστρατεία για τη διαδοχή του Μακρόν στην προεδρία τον ερχόμενο Μάιο, με τα πολιτικά κόμματα να επιδιώκουν να επωφεληθούν από το κίνημα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο Μακρόν δεν έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία. Η υποψήφια της άκρας δεξιάς, Μαρίν Λεπέν, θεωρείται το φαβορί για τη νίκη.

Ορισμένοι υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων και ο έμπειρος εκπρόσωπος της άκρας αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, προτείνουν ριζοσπαστικές λύσεις που φαντάζουν δύσκολο να υλοποιηθούν, επισημαίνει ο Πολ Σμιθ, αναπληρωτής καθηγητής Γαλλικής Ιστορίας και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, στην Αγγλία. «Υπάρχει ένα αίσθημα απόλυτης απογοήτευσης για την αδυναμία της κυβέρνησης να λειτουργήσει», δήλωσε ο Σμιθ σε συνέντευξή του. «Όποιος κι αν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές, θα έχει να αντιμετωπίσει σωρεία προβλημάτων».

«Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς πού ακριβώς οδηγούνται τα πράγματα», ανέφερε.

πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, Associated Press