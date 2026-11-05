FIFA: Ο Κόζο Τασίμα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία το 2027

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Την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA στις εκλογές του Μαρτίου του 2027 ανακοίνωσε ο Κόζο Τασίμα, επίτιμος πρόεδρος της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (JFA). Ο 68χρονος Ιάπωνας παράγοντας επιδιώκει να διεκδικήσει τη θέση που κατέχει ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος παραμένει το φαβορί για την επανεκλογή του.

Ο Τασίμα είναι μέλος του Συμβουλίου της FIFA από το 2015, ενώ το 2016 ανέλαβε την προεδρία της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην οποία παρέμεινε έως το 2024. Για να ανακηρυχθεί επισήμως υποψήφιος, θα πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη τουλάχιστον πέντε ακόμη χωρών.

Ανακοινώνοντας την απόφασή του, ο Ιάπωνας παράγοντας υπογράμμισε ότι έχει την πλήρη στήριξη της ομοσπονδίας της χώρας του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αξίες που, όπως ανέφερε, εκπροσωπεί το ιαπωνικό ποδόσφαιρο.

«Είμαι ευγνώμων που μπορώ να κάνω αυτή την ανακοίνωση έχοντας την πλήρη στήριξη της JFA. Δεν έχει να κάνει με το αν θα νικήσουμε ή θα χάσουμε, αλλά με το να μεταφέρουμε στον κόσμο την ειλικρινή, υγιή και ακέραιη στάση που έχει καλλιεργήσει το ιαπωνικό ποδόσφαιρο. Αυτό που χρειάζεται η FIFA τώρα είναι αυτές οι αξίες, τις οποίες εμείς έχουμε προστατεύσει. Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα προκειμένου να απευθύνω αυτό το κάλεσμα στον κόσμο», δήλωσε.

Το προβάδισμα του Ινφαντίνο και οι πιθανές υποψηφιότητες

Παρά την έντονη κριτική που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα, ο Τζιάνι Ινφαντίνο διατηρεί το προβάδισμα ενόψει των εκλογών, καθώς έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη της Αφρικανικής και της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Από την πλευρά του, ο Τασίμα θα μπορούσε να συγκεντρώσει υποστήριξη από ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και από ορισμένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Παράλληλα, πρόθεση να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA έχει εκφράσει και ο Ραμόν Βέγκα, Ελβετός πρώην αμυντικός της Τότεναμ.