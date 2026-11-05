Επιμένει ο ιός του Δυτικού Νείλου: Πέντε νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα – Οι περιοχές στο «κόκκινο»

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Πέντε νέα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου διαγνώστηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, παρά την πτώση της θερμοκρασίας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα.

Από την αρχή της περιόδου 2026, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 462 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 291 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και 171 είχαν ήπιες εκδηλώσεις.

Συνολικά, κατά την ίδια περίοδο έχουν καταγραφεί 53 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 35 ετών. Οι ασθενείς μικρότερης ηλικίας που κατέληξαν είχαν ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής.

Πού έχουν καταγραφεί κρούσματα

Κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 94 Δήμους της χώρας, σε 26 Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης και Ιονίων Νήσων, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες:

Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Λακωνίας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λευκάδας, Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου.

Έντονη κυκλοφορία του ιού στην Αττική

Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής έχει καταγραφεί φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, σε συγκεκριμένες περιοχές/ Περιφερειακές Ενότητες.