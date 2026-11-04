Καρδιακή ανεπάρκεια: Οι τροφές που συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη

Μικρές αλλαγές στο καθημερινό μενού μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας διατροφής φιλικής προς την καρδιά. Τα ευρήματα ελληνικής μελέτης 20ετούς παρακολούθησης συνδέουν την καλύτερη συνολική ποιότητα διατροφής με χαμηλότερες πιθανότητες καρδιακής ανεπάρκειας. Ποιες τροφές αξίζει να έχουν συχνότερα θέση στο τραπέζι μας;

Οι τροφές που συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας – Τι έδειξε νέα μελέτη

Η καρδιακή ανεπάρκεια επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες νοσηλείας και θνησιμότητας. Παρόλο που παράγοντες όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης και η παχυσαρκία αυξάνουν τον κίνδυνο εμφανίσεώς της, οι καθημερινές μας συνήθειες παίζουν εξίσου καθοριστικό ρόλο, με πρώτη και κυριότερη τη διατροφή για την καρδιά.

Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nutrients παρακολούθησε 2.159 ενήλικες στην Ελλάδα για διάστημα 20 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κάθε βελτίωση της συνολικής ποιότητας της διατροφής κατά 1 μονάδα σχετιζόταν με μικρότερες πιθανότητες εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας.

Μάλιστα, η μείωση του κινδύνου φάνηκε να οφείλεται κυρίως στην αυξημένη κατανάλωση υγιεινών τροφίμων και όχι απλώς στη μείωση των ανθυγιεινών.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από τη μελέτη ATTICA, μια πληθυσμιακή προοπτική έρευνα σε ενήλικες που ζούσαν στην περιοχή της Αττικής και δεν παρουσίαζαν καρδιαγγειακά νοσήματα κατά την έναρξη της μελέτης (2001–2002).

Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε αρχικές αξιολογήσεις υγείας, όπως:

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ / BMI)

Επίπεδα χοληστερόλης και γλυκόζης αίματος

Παράγοντες τρόπου ζωής (κάπνισμα, σωματική δραστηριότητα και διατροφικές συνήθειες)

Η διατροφική πρόσληψη αξιολογήθηκε μέσω ενός επικυρωμένου ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων 156 στοιχείων, το οποίο συμπληρώθηκε με τη βοήθεια πιστοποιημένων διαιτολόγων.

Πώς αξιολογήθηκε η ποιότητα της διατροφής

Η ποιότητα της διατροφής αξιολογήθηκε με βάση τον δείκτη Global Diet Quality Score (GDQS), ένα εργαλείο που βαθμολογεί την πρόσληψη τροφής σε 25 ομάδες τροφίμων, με κλίμακα από 0 έως 49.

Ο δείκτης GDQS αποτελείται από δύο βασικές υποκατηγορίες:

Θετική Συνιστώσα Υγιεινών Τροφίμων (GDQS+): Αντικατοπτρίζει την υψηλότερη κατανάλωση ωφέλιμων τροφών, όπως:

Φρούτα και λαχανικά

Όσπρια

Δημητριακά ολικής αλέσεως

Ψάρια και θαλασσινά

Αρνητική Συνιστώσα Ανθυγιεινών Τροφίμων (GDQS-): Υποδεικνύει την αυξημένη κατανάλωση λιγότερο υγιεινών επιλογών, όπως:

Επεξεργασμένο κρέας (αλλαντικά)

Επεξεργασμένα δημητριακά (λευκό ψωμί/ζυμαρικά)

Αναψυκτικά και ποτά με προσθήκη ζάχαρης

Τα αποτελέσματα της 20ετούς παρακολούθησης

Η κατάσταση της υγείας των συμμετεχόντων όσον αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια αξιολογήθηκε μετά από 20 χρόνια μέσω ιατρικών εξετάσεων και φακέλων, ταξινομημένων σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια ICD-10. Από την αρχική ομάδα, 2.159 συμμετέχοντες είχαν πλήρη και εξακριβωμένα ιατρικά δεδομένα 20ετίας και συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση της μελέτης.

Τι έδειξε η μελέτη

Σε διάστημα 20 ετών, 241 από τους 2.159 συμμετέχοντες (περίπου 11%) εμφάνισαν καρδιακή ανεπάρκεια. Η συχνότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας ήταν αισθητά υψηλότερη στην ομάδα με τη χαμηλότερη ποιότητα διατροφής (20.7%), σε σύγκριση με την ενδιάμεση (5.1%) και την υψηλότερη (6.6%) ομάδα.

Μετά την προσαρμογή ως προς την ηλικία, το φύλο, τον ΔΜΣ (BMI), την εκπαίδευση, τη σωματική δραστηριότητα, το κάπνισμα, την υπέρταση, τον διαβήτη και την υψηλή χοληστερόλη, η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι κάθε αύξηση κατά 1 βαθμό στη συνολική βαθμολογία ποιότητας διατροφής συσχετίστηκε με μικρότερες πιθανότητες εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας. Τα ευρήματα γίνονται ακόμη πιο συγκεκριμένα: Κάθε αύξηση κατά 1 βαθμό στη συνιστώσα υγιεινών τροφίμων (GDQS+) συσχετίστηκε με χαμηλότερες πιθανότητες καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ η συνιστώσα ανθυγιεινών τροφίμων (GDQS-) δεν παρουσίασε σημαντική συσχέτιση.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι η ποιότητα της διατροφής φάνηκε να επηρεάζει τους συμμετέχοντες με χαμηλότερο συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Για όσους διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, ενδέχεται να απαιτούνται και άλλες παρεμβάσεις.

Περιορισμοί της μελέτης

Πρόκειται για μια παρατηρητική μελέτη που διεξήχθη σε μια ενιαία ελληνική ομάδα (cohort), επομένως οι ερευνητές δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι η διατροφή προκαλεί άμεσα καρδιακή ανεπάρκεια. Επιπλέον, η συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας διατροφής και της καρδιακής ανεπάρκειας μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες που δεν μετρήθηκαν. Η διατροφική πρόσληψη αξιολογήθηκε μόνο μία φορά στην αρχή της μελέτης μέσω ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς, το οποίο δεν μπορεί να καταγράψει πώς οι διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων μπορεί να άλλαξαν μέσα σε δύο δεκαετίες.

Οι συμμετέχοντες που χάθηκαν κατά την παρακολούθηση τείνουν να είχαν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, και όσοι απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της μελέτης χωρίς τεκμηριωμένη διάγνωση καρδιακής ανεπάρκειας εξαιρέθηκαν ως άγνωστα αποτελέσματα, γεγονός που ενδέχεται να επηρέασε τις εκτιμήσεις για τη συνολική επίπτωση. Η μελέτη στερούνταν επίσης πληροφοριών σχετικά με τους υποτύπους καρδιακής ανεπάρκειας, και τα ευρήματα ενδέχεται να μην μπορούν να γενικευθούν σε πληθυσμούς εκτός Ελλάδας.

Πώς εφαρμόζονται αυτά τα ευρήματα στην καθημερινότητα

Ουσιαστικά, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι μικρές αλλαγές στη διατροφή σας και η κατανάλωση περισσότερων τροφίμων ολικής αλέσεως μπορούν δυνητικά να ωφελήσουν την υγεία της καρδιάς σας και να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.

Για παράδειγμα, τα οφέλη για την υγεία της καρδιάς από την προσθήκη μιας μερίδας λαχανικών τη Δευτέρα ή την αντικατάσταση των επεξεργασμένων δημητριακών με δημητριακά ολικής άλεσης την Τετάρτη μπορούν να συσσωρευθούν με την πάροδο των ετών και των δεκαετιών.

Τα τρόφιμα που συμβάλλουν σε υψηλότερες βαθμολογίες GDQS+ είναι βασικά και γνώριμα στοιχεία μιας διατροφής φιλικής προς την καρδιά: φρούτα, λαχανικά, όσπρια όπως φακές και ρεβίθια, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηροί καρποί και ψάρια. Ακολουθούν μερικοί πρακτικοί τρόποι για να τρέφεστε με τρόπο που υποστηρίζει την καρδιαγγειακή σας υγεία: