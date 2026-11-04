Τραμπ: «Αν ήμουν στο ψηφοδέλτιο, οι Ρεπουμπλικάνοι θα είχαν κερδίσει με διαφορά»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναλάβει ευθύνη για την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του ως υποψηφίου θα είχε οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα.

«Δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο και, αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει με διαφορά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο Τραμπ είχε καλέσει τους υποστηρικτές του να κινητοποιηθούν σαν να διεκδικούσε ο ίδιος την εκλογική τους ψήφο, επιχειρώντας να συνδέσει τις υποψηφιότητες των Ρεπουμπλικανών με τη δική του πολιτική παρουσία.