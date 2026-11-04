Τραμπ: «Αν ήμουν στο ψηφοδέλτιο, οι Ρεπουμπλικάνοι θα είχαν κερδίσει με διαφορά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναλάβει ευθύνη για την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του ως υποψηφίου θα είχε οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα.
«Δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο και, αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει με διαφορά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο Τραμπ είχε καλέσει τους υποστηρικτές του να κινητοποιηθούν σαν να διεκδικούσε ο ίδιος την εκλογική τους ψήφο, επιχειρώντας να συνδέσει τις υποψηφιότητες των Ρεπουμπλικανών με τη δική του πολιτική παρουσία.
I wasn’t on the Ballot and if I was, we would have won IN A LANDSLIDE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP
( TS: Nov 3 2026, 10:37 PM ET ) https://t.co/sZG6BGvmsL
— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 4, 2026