Κίσα Λανς Μπότομς: Εξελέγη κυβερνήτρια της Τζόρτζια – Η πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτης στην ιστορία των ΗΠΑ

Η Κίσα Λανς Μπότομς εξελέγη κυβερνήτρια της Τζόρτζια, εξασφαλίζοντας την επιστροφή των Δημοκρατικών στη διακυβέρνηση της πολιτείας έπειτα από 28 χρόνια. Η 56χρονη πρώην δήμαρχος της Ατλάντα επικράτησε του Ρεπουμπλικανού επιχειρηματία Ρικ Τζάκσον και έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα στην ιστορία των ΗΠΑ που εκλέγεται κυβερνήτρια πολιτείας.

Ο Τζάκσον, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, διέθεσε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία για την προεκλογική του εκστρατεία. Παρά την οικονομική υπεροχή του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, η Μπότομς κέρδισε τις εκλογές, διαδεχόμενη τους Ρεπουμπλικανούς στη διακυβέρνηση της Τζόρτζια. Ο τελευταίος Δημοκρατικός που είχε εκλεγεί κυβερνήτης της πολιτείας ήταν ο Ρόι Μπαρνς, το 1998.

Η προεκλογική εκστρατεία και η αντιπαράθεση με τον Τραμπ

Η Μπότομς επέλεξε να ασκήσει ανοιχτά κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικρατήσει στην Τζόρτζια κατά τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Στις βασικές προτεραιότητες της προεκλογικής της εκστρατείας περιλαμβάνονταν η αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι τιμές των καυσίμων και η πρόσβαση των πολιτών σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Παράλληλα, επέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν και έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του εκλογικού δικαιώματος, ζήτημα με ιδιαίτερη σημασία για την πολιτική ιστορία της Τζόρτζια.

Η εκλογική της επικράτηση ακολούθησε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική της πορεία είχε δεχθεί επικρίσεις. Κατά τη θητεία της στη δημαρχία της Ατλάντα, από το 2018 έως το 2022, είχε αντιμετωπίσει αντιδράσεις για την αύξηση της εγκληματικότητας, ενώ η δημοτικότητά της είχε υποχωρήσει έως την αποχώρησή της από το αξίωμα.

Ωστόσο, κατάφερε να εξασφαλίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών από τον πρώτο γύρο των προκριματικών εκλογών και στη συνέχεια να επικρατήσει του Τζάκσον.

Η ιστορική σημασία της εκλογής της

Η ανάδειξη της Μπότομς στο αξίωμα της κυβερνήτριας αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της ιστορίας της Τζόρτζια, μιας πολιτείας που συνδέθηκε τόσο με τις φυλετικές διακρίσεις όσο και με τους αγώνες για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών.

Η Ατλάντα, όπου η Μπότομς ανέπτυξε την πολιτική της δραστηριότητα, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα και είναι η γενέτειρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Παράλληλα, το εκλογικό αποτέλεσμα εντάσσεται στις πολιτικές αλλαγές που έχουν καταγραφεί στην Τζόρτζια την τελευταία δεκαετία. Η πολιτεία, που επί χρόνια αποτελούσε παραδοσιακό προπύργιο των Ρεπουμπλικανών, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον αμφίρροπες εκλογικές περιφέρειες των ΗΠΑ, με τις αναμετρήσεις να κρίνονται συχνά με μικρές διαφορές.