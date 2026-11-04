Axios: Σε τροχιά διαχείρισης της ήττας ο Λευκός Οίκος – Οι οδηγίες προς τους Ρεπουμπλικάνους

Ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να χαράξει την επικοινωνιακή στρατηγική για την επομένη των εκλογών, διανέμοντας εσωτερικές οδηγίες προς κυβερνητικούς αξιωματούχους και συμμάχους των Ρεπουμπλικανών. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου αφηγήματος με επίκεντρο τις εντατικές προσπάθειες και τις δεκάδες συγκεντρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε πολιτείες-κλειδιά για τη διατήρηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη στρατηγική επικοινωνιακή γραμμή για την επομένη των εκλογών επιχειρεί να χαράξει ο Λευκός Οίκος, διανέμοντας εσωτερικές οδηγίες προς κυβερνητικούς αξιωματούχους και συμμάχους των Ρεπουμπλικανών.
  • Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το σχετικό έγγραφο υπογραμμίζει τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει κανείς που να έχει εργαστεί σκληρότερα από τον πρόεδρο Τραμπ».
  • Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έντονη προεκλογική κινητοποίηση του Τραμπ, ο οποίος πραγματοποίησε δεκάδες συγκεντρώσεις σε πολιτείες-κλειδιά για να ενισχύσει τις υποψηφιότητες των Ρεπουμπλικανών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη στρατηγική επικοινωνιακή γραμμή που θα ακολουθήσουν την επομένη των εκλογών επιχειρεί να χαράξει ο Λευκός Οίκος, διανέμοντας εσωτερικές οδηγίες προς κυβερνητικούς αξιωματούχους και πολιτικούς συμμάχους των Ρεπουμπλικανών.

Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα ενιαίο αφήγημα, με επίκεντρο την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να διατηρήσει το κόμμα του τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το σχετικό έγγραφο υπογραμμίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την παραμονή των Ρεπουμπλικανών στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Δεν υπάρχει κανείς που να έχει εργαστεί σκληρότερα από τον πρόεδρο Τραμπ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν διανεμηθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έντονη προεκλογική κινητοποίηση του Τραμπ, ο οποίος πραγματοποίησε δεκάδες συγκεντρώσεις σε πολιτείες-κλειδιά, επιδιώκοντας να συσπειρώσει την εκλογική βάση και να ενισχύσει τις υποψηφιότητες των Ρεπουμπλικανών.

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