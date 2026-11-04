Axios: Σε τροχιά διαχείρισης της ήττας ο Λευκός Οίκος – Οι οδηγίες προς τους Ρεπουμπλικάνους

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Τη στρατηγική επικοινωνιακή γραμμή που θα ακολουθήσουν την επομένη των εκλογών επιχειρεί να χαράξει ο Λευκός Οίκος, διανέμοντας εσωτερικές οδηγίες προς κυβερνητικούς αξιωματούχους και πολιτικούς συμμάχους των Ρεπουμπλικανών.

Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα ενιαίο αφήγημα, με επίκεντρο την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να διατηρήσει το κόμμα του τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το σχετικό έγγραφο υπογραμμίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την παραμονή των Ρεπουμπλικανών στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Δεν υπάρχει κανείς που να έχει εργαστεί σκληρότερα από τον πρόεδρο Τραμπ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν διανεμηθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έντονη προεκλογική κινητοποίηση του Τραμπ, ο οποίος πραγματοποίησε δεκάδες συγκεντρώσεις σε πολιτείες-κλειδιά, επιδιώκοντας να συσπειρώσει την εκλογική βάση και να ενισχύσει τις υποψηφιότητες των Ρεπουμπλικανών.