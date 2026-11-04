Κρις Πάπας: Η Ουάσινγκτον χρειάζεται πολιτική αλλαγή – Το μήνυμά του μετά τη νίκη του στο Νιου Χαμσάιρ

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Ο Κρις Πάπας εξελέγη στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνούνου στην εκλογική αναμέτρηση του Νιου Χαμσάιρ. Ο 46χρονος Ελληνοαμερικανός Δημοκρατικός διατήρησε την έδρα της αποχωρούσας Τζιν Σαχίν υπό τον έλεγχο του κόμματός του, ενώ έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εξελέγη στην αμερικανική Γερουσία.

Στην επινίκια ομιλία του στο Μάντσεστερ, ο Πάπας αναφέρθηκε στην ανάγκη αλλαγής της πολιτικής κατεύθυνσης στην Ουάσινγκτον, ασκώντας κριτική στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τη διαφθορά και το αυξημένο κόστος ζωής. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους ανθρώπους που στήριξαν την υποψηφιότητά του και μίλησε για τη σημασία της οικογένειας και της προσωπικής του ζωής.

«Ήταν μια μακρά προεκλογική εκστρατεία, με φόντο το χάος, τη διαφθορά και το αυξημένο κόστος ζωής που προέρχονται από την Ουάσινγκτον», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και αναθεώρηση των προτεραιοτήτων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους υποστηρικτές του, ανέφερε:

«Το Νιου Χαμσάιρ έδωσε σήμερα το “παρών”. Σήμερα υψώσατε τη φωνή σας. Στείλατε ένα ηχηρό μήνυμα ότι το Νιου Χαμσάιρ χρειάζεται αλλαγή πορείας. Η Ουάσινγκτον χρειάζεται μια νέα γενιά στο τραπέζι των αποφάσεων για να διορθώσει τα πράγματα».

Η προεκλογική εκστρατεία των 579 ημερών

Ο νεοεκλεγείς γερουσιαστής υπενθύμισε ότι η προσπάθειά του για την εκλογή στη Γερουσία είχε ξεκινήσει 579 ημέρες νωρίτερα, στην αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε και η επινίκια συγκέντρωση. Όπως ανέφερε, ο συγκεκριμένος χώρος είχε φιλοξενήσει σημαντικές στιγμές της πολιτικής του διαδρομής και συνδεόταν με τη σχέση που είχε αναπτύξει με την τοπική κοινωνία.

«Πριν από σχεδόν 20 μήνες είχα πει ότι γνωρίζαμε πως ζούσαμε σε εποχές βαθιάς αβεβαιότητας. Αλλά ήξερα και κάτι ακόμη: ότι οι άνθρωποι του Νιου Χαμσάιρ δεν λυγίζουν. Δεν υποχωρούμε. Σηκωνόμαστε και αγωνιζόμαστε. Και αυτό ακριβώς κάναμε σε αυτή την εκστρατεία», σημείωσε.

Ο Πάπας απέδωσε το εκλογικό αποτέλεσμα στη συλλογική προσπάθεια των υποστηρικτών του, επισημαίνοντας ότι η πολιτική κινητοποίηση πρέπει να συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

«Ο αγώνας που ξεκινήσαμε σε αυτή την αίθουσα και μεταφέραμε σε κάθε γωνιά του Νιου Χαμσάιρ κατευθύνεται τώρα στην Ουάσινγκτον, για να επαναφέρουμε την πολιτεία μας και τη χώρα μας στη σωστή πορεία για το μέλλον», ανέφερε.

Οι 200.000 δωρητές και η συμβολή των εθελοντών

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός υποστήριξε ότι η υποψηφιότητά του στηρίχθηκε σε 200.000 μεμονωμένους δωρητές, χωρίς να λάβει χρήματα από επιτροπές πολιτικής δράσης επιχειρήσεων (corporate PACs).

«Ήμασταν μια εκστρατεία με τη δύναμη των πολιτών. Μια εκστρατεία με 200.000 μεμονωμένους δωρητές και ούτε ένα σεντ από επιτροπές πολιτικής δράσης επιχειρήσεων», τόνισε.

Κατά την ομιλία του, υποστήριξε ότι η συμμετοχή των πολιτών και η συλλογική δράση επέτρεψαν στην εκστρατεία του να αντιμετωπίσει ισχυρά πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.

«Δείξαμε τι μπορεί να συμβεί όταν παραμένουμε ενωμένοι, υπερασπιζόμαστε το σωστό και δεν χάνουμε ποτέ την ελπίδα, ακόμη κι όταν οι πιθανότητες είναι εναντίον μας», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε την επικεφαλής της προεκλογικής του εκστρατείας, Ρέιτσελ Πέτρι, για την οργάνωση και τη λειτουργία του προεκλογικού μηχανισμού. Αναγνώρισε επίσης τη συμβολή της Μπεθ Κάφιφ και των οργανωτών της ομάδας Organizing for New Hampshire στην κινητοποίηση των ψηφοφόρων.

Ειδική μνεία έκανε στα εργατικά συνδικάτα που υποστήριξαν την υποψηφιότητά του, εκφράζοντας την πρόθεσή του να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί τους.

«Ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί σας για να οικοδομήσουμε ένα δικαιότερο μέλλον για όλους όσοι αποκαλούν το Νιου Χαμσάιρ σπίτι τους», δήλωσε.

Ο Πάπας αναφέρθηκε ακόμη στους χιλιάδες εθελοντές που συμμετείχαν στην προεκλογική προσπάθεια, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε κατοικίες, τηλεφωνικές επικοινωνίες και δράσεις για τη διευκόλυνση της μετακίνησης ψηφοφόρων προς τα εκλογικά τμήματα.

Ευχαρίστησε επίσης όσους συζήτησαν με φίλους και γείτονες για την εκλογική αναμέτρηση ή συνέβαλαν στη συγκέντρωση μικρών δωρεών.

«Δεν θα στεκόμουν απόψε μπροστά σας για να εκφωνήσω αυτή την ομιλία, αν δεν υπήρχαν οι χιλιάδες άνθρωποι που κινητοποιήθηκαν για αυτή την εκστρατεία», υπογράμμισε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με επικεφαλής τους Στίβεν Κάρλσον και Κάρι Θέρμαν, αναγνωρίζοντας την οκταετή προσφορά τους στην εξυπηρέτηση των πολιτών της εκλογικής του περιφέρειας.

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Η αναφορά στον σύζυγό του και το μήνυμα για την αγάπη

Σε προσωπικό τόνο κινήθηκε το μέρος της ομιλίας που αφιέρωσε στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στον σύζυγό του, Βαν Μπέντλεϊ, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στη σκηνή κατά τη διάρκεια της επινίκιας συγκέντρωσης.

Ο Πάπας ευχαρίστησε αρχικά τους γονείς του, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη διαμόρφωση των αξιών του. Αναφέρθηκε στην εργατικότητα, την κοινωνική προσφορά και την ανιδιοτελή αγάπη, στοιχεία τα οποία, όπως υποστήριξε, τον καθοδήγησαν τόσο στην προσωπική όσο και στην πολιτική του πορεία.

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στον σύζυγό του, λέγοντας:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μου, τον υπέροχο σύζυγό μου, Βαν».

Η αναφορά προκάλεσε παρατεταμένα χειροκροτήματα από τους συγκεντρωμένους, με τον νεοεκλεγέντα γερουσιαστή να σχολιάζει αστειευόμενος:

«Εντάξει, προφανώς ο λάθος άνθρωπος ήταν στο ψηφοδέλτιο».

Ακολούθως, μίλησε για τη στήριξη που έλαβε από τον σύζυγό του, ανεξάρτητα από την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης.

«Αλλά εκείνος ήταν πάντα στο πλευρό μου. Και ξέρετε κάτι; Απόψε, είτε κέρδιζα είτε έχανα είτε ερχόμουν ισόπαλος, θα ήμουν ο πιο τυχερός άνθρωπος, γιατί είμαι παντρεμένος με έναν άνδρα που αγαπώ».

Ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός συνέδεσε την προσωπική αυτή αναφορά με τις επιθέσεις που, όπως υποστήριξε, δέχθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

«Παρά όλες τις αρνητικές επιθέσεις και τα ψέματα, είναι όμορφο να γνωρίζουμε ότι η αγάπη και η αλήθεια επικράτησαν απόψε», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, ο Πάπας επανήλθε στην ανάγκη συνέχισης της πολιτικής προσπάθειας, παρουσιάζοντας την εκλογή του στη Γερουσία ως την αφετηρία της επόμενης φάσης της δράσης του στην Ουάσινγκτον, με βασική προτεραιότητα την αλλαγή της πολιτικής πορείας της χώρας.