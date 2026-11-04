Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν αποθήκη του κολοσσού Ozon – Τι ανακοίνωσε η εταιρεία

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Ο ρωσικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon ανακοίνωσε ότι αποθήκη του στη νοτιοδυτική Ρωσία τυλίχθηκε στις φλόγες, έπειτα από επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας μέσω Telegram, το κέντρο logistics στην περιοχή Αντιγκέισκ, στην περιφέρεια Κράσνονταρ, δέχθηκε πλήγμα κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ των εργαζομένων.

Η Ozon γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει στην απόσυρση των εμπορευμάτων που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα θα ακυρωθούν ορισμένες παραγγελίες που παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Επανειλημμένα πλήγματα σε εγκαταστάσεις της Ozon

Η εταιρεία, η οποία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ομίλους ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων τους τελευταίους μήνες.

Το Κίεβο κατηγορεί την Ozon ότι παρέχει εξοπλισμό και προμήθειες στον ρωσικό στρατό. Προηγούμενες επιδρομές είχαν προκαλέσει ζημιές σε εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Σαμάρα, καθώς και στη Μαχατσκάλα, στον ρωσικό νότο.

Οι επιθέσεις σε αποθηκευτικούς χώρους μεγάλων ρωσικών εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές, με το συνολικό οικονομικό κόστος να εκτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Ανησυχία Ζελένσκι για εγκλωβισμένους μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς

Την ίδια ώρα, στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ανησυχία του για την τύχη περισσότερων από 50 ανθρώπων, οι οποίοι εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια, μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Ζαπορίζια.

Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη επιβεβαιώσει τουλάχιστον 33 νεκρούς, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Μέσα σε αυτό το κλίμα κλιμάκωσης, νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.