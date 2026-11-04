Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν αποθήκη του κολοσσού Ozon – Τι ανακοίνωσε η εταιρεία

Αποθήκη του ρωσικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon στη νοτιοδυτική Ρωσία τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από νυχτερινή επιδρομή με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Παράλληλα, ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Ζαπορίζια, αφήνοντας τουλάχιστον 33 νεκρούς και δεκάδες εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Εν μέσω της κλιμάκωσης, προγραμματίζεται νέος γύρος διμερών διαπραγματεύσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αποθήκη του ρωσικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon στη νοτιοδυτική Ρωσία τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από νυχτερινή επίθεση με ουκρανικά drones, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
  • Το Κίεβο κατηγορεί την εταιρεία ότι παρέχει εξοπλισμό στον ρωσικό στρατό, ενώ οι αλλεπάλληλες επιθέσεις σε αποθηκευτικούς χώρους έχουν προκαλέσει ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.
  • Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Ζαπορίζια, ενόψει του νέου γύρου διαπραγματεύσεων που αναμένεται να διεξαχθεί στα ΗΑΕ στις 10 και 11 Νοεμβρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο ρωσικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon ανακοίνωσε ότι αποθήκη του στη νοτιοδυτική Ρωσία τυλίχθηκε στις φλόγες, έπειτα από επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας μέσω Telegram, το κέντρο logistics στην περιοχή Αντιγκέισκ, στην περιφέρεια Κράσνονταρ, δέχθηκε πλήγμα κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ των εργαζομένων.

Η Ozon γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει στην απόσυρση των εμπορευμάτων που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα θα ακυρωθούν ορισμένες παραγγελίες που παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Επανειλημμένα πλήγματα σε εγκαταστάσεις της Ozon

Η εταιρεία, η οποία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ομίλους ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων τους τελευταίους μήνες.

Το Κίεβο κατηγορεί την Ozon ότι παρέχει εξοπλισμό και προμήθειες στον ρωσικό στρατό. Προηγούμενες επιδρομές είχαν προκαλέσει ζημιές σε εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Σαμάρα, καθώς και στη Μαχατσκάλα, στον ρωσικό νότο.

Οι επιθέσεις σε αποθηκευτικούς χώρους μεγάλων ρωσικών εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές, με το συνολικό οικονομικό κόστος να εκτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Ανησυχία Ζελένσκι για εγκλωβισμένους μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς

Την ίδια ώρα, στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ανησυχία του για την τύχη περισσότερων από 50 ανθρώπων, οι οποίοι εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια, μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Ζαπορίζια.

Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη επιβεβαιώσει τουλάχιστον 33 νεκρούς, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Μέσα σε αυτό το κλίμα κλιμάκωσης, νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

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