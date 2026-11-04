Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν αποθήκη του κολοσσού Ozon – Τι ανακοίνωσε η εταιρεία

Ο ρωσικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon ανακοίνωσε ότι αποθήκη του στη νοτιοδυτική Ρωσία τυλίχθηκε στις φλόγες, έπειτα από επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας μέσω Telegram, το κέντρο logistics στην περιοχή Αντιγκέισκ, στην περιφέρεια Κράσνονταρ, δέχθηκε πλήγμα κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ των εργαζομένων.
Η Ozon γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει στην απόσυρση των εμπορευμάτων που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα θα ακυρωθούν ορισμένες παραγγελίες που παρέμεναν σε εκκρεμότητα.
Επανειλημμένα πλήγματα σε εγκαταστάσεις της Ozon
Η εταιρεία, η οποία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ομίλους ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων τους τελευταίους μήνες.
Το Κίεβο κατηγορεί την Ozon ότι παρέχει εξοπλισμό και προμήθειες στον ρωσικό στρατό. Προηγούμενες επιδρομές είχαν προκαλέσει ζημιές σε εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Σαμάρα, καθώς και στη Μαχατσκάλα, στον ρωσικό νότο.
Οι επιθέσεις σε αποθηκευτικούς χώρους μεγάλων ρωσικών εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές, με το συνολικό οικονομικό κόστος να εκτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια.
Russia Is Getting Used to Putin’s “New Reality”: Drones Strike Moscow, an Oil Refinery and Occupied Luhansk
A massive Ukrainian drone attack has hit several Russian regions. Employees at Ozon logistics centers in Istra and Pushkino were evacuated. According to Moscow Mayor Sergei Sobyanin, 493 drones were heading towards the capital.
In Yaroslavl, the Slavneft-YaNOS oil refinery was hit. According to OSINT analysts, primary oil processing units and a nearby storage tank facility were damaged.
In Russian-occupied Luhansk, a strike was reported near an abandoned airfield previously used for military purposes by Russian forces.
Meanwhile, Russia’s Ministry of Defense predictably claims to have shot down 856 Ukrainian drones overnight. Apparently, the numerous fires and destruction were once again caused by “falling debris.”
Putin’s war is increasingly coming home to Russia. Russians will have to get used to the consequences of the aggression the Kremlin unleashed against Ukraine.
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— Mikhail Kondriukov (@Mihail1076951) November 3, 2026
Ανησυχία Ζελένσκι για εγκλωβισμένους μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς
Την ίδια ώρα, στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ανησυχία του για την τύχη περισσότερων από 50 ανθρώπων, οι οποίοι εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια, μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Ζαπορίζια.
Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη επιβεβαιώσει τουλάχιστον 33 νεκρούς, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.
Μέσα σε αυτό το κλίμα κλιμάκωσης, νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.