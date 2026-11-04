ΗΠΑ: Σαρωτική νίκη για τον ομογενή Κρις Πάπας επί του Τζον Σουνουνού στο Νιου Χάμσαϊρ

Ο ελληνικής καταγωγής Κρις Πάπας νίκησε τον Ρεπουμπλικανό Τζον Σουνουνού στο Νιου Χάμσαϊρ, διατηρώντας την έδρα της πολιτείας στη Γερουσία για τους Δημοκρατικούς. Η εκλογική του επίδοση σε σχεδόν όλους τους δήμους όπου ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση ξεπέρασε εκείνη της Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024.

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Διεθνή Νέα

Κρις Πάπας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ελληνικής καταγωγής Κρις Πάπας επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνουνού στο Νιου Χάμσαϊρ, εξασφαλίζοντας την έδρα της πολιτείας στη Γερουσία των ΗΠΑ για τους Δημοκρατικούς.
  • Η εκλογική αναμέτρηση συγκαταλεγόταν στις πλέον αμφίρροπες των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς η έκβασή της θεωρούνταν καθοριστική για τον έλεγχο του σώματος.
  • Σχεδόν σε όλους τους δήμους όπου ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση, ο Κρις Πάπας εξασφάλισε μεγαλύτερη διαφορά από εκείνη που είχε καταγράψει η Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024.

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Ο ελληνικής καταγωγής Κρις Πάπας επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνουνού στις εκλογές της Τρίτης στο Νιου Χάμσαϊρ, εξασφαλίζοντας την έδρα της πολιτείας στη Γερουσία των ΗΠΑ για τους Δημοκρατικούς.

Η εκλογική αναμέτρηση συγκαταλεγόταν στις πλέον αμφίρροπες των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς η έκβασή της θεωρούνταν καθοριστική για τη διαμόρφωση των πολιτικών συσχετισμών και τον έλεγχο της Γερουσίας.

Ο Κρις Πάπας, ο οποίος μέχρι πρότινος υπηρετούσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα διαδεχθεί τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, η οποία είχε αποφασίσει να μην είναι εκ νέου υποψήφια. Αντίπαλός του ήταν ο Τζον Σουνουνού, ο οποίος έχει διατελέσει τόσο γερουσιαστής όσο και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές του 2024

Παρά τις προβλέψεις για αμφίρροπη αναμέτρηση, τα αποτελέσματα της καταμέτρησης έδειξαν σαφές προβάδισμα του υποψηφίου των Δημοκρατικών. Στις περιοχές για τις οποίες είχαν ανακοινωθεί αποτελέσματα, ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός του δεν καταγραφόταν να προηγείται.

Επιπλέον, σχεδόν σε όλους τους δήμους όπου είχε ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων, ο Κρις Πάπας εξασφάλισε μεγαλύτερη διαφορά από εκείνη που είχε καταγράψει η Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Τότε, η υποψήφια των Δημοκρατικών είχε επικρατήσει του Ντόναλντ Τραμπ στο Νιου Χάμσαϊρ με διαφορά τριών ποσοστιαίων μονάδων.

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