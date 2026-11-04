ΗΠΑ – Ενδιάμεσες εκλογές: «Ο Τραμπ δεν ήταν υποψήφιος», τονίζει ο Λευκός Οίκος

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Στο γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αναφέρθηκε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται. Μιλώντας στο ABC News, ο αξιωματούχος περιέγραψε τη στάση της αμερικανικής προεδρίας ως «ανυποχώρητη», επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή των υποστηρικτών του Τραμπ στις εκλογές συνδέεται με την παρουσία του στο ψηφοδέλτιο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν ήταν υποψήφιος και έχει αποδειχθεί ότι οι ψηφοφόροι του προσέρχονται στις κάλπες όταν είναι ο ίδιος υποψήφιος», δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αντίδραση του Λευκού Οίκου στα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος καλούσε τους ψηφοφόρους να αντιμετωπίσουν την εκλογική διαδικασία σαν να συμμετείχε προσωπικά σε αυτήν.

Ο αξιωματούχος αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο των υποψηφίων, υποστηρίζοντας ότι η ποιότητά τους επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Επιπλέον, η ποιότητα των υποψηφίων παίζει ρόλο. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε καλύτερη δουλειά στην προβολή πολλών από τους υποψηφίους απ’ ό,τι οι ίδιοι στην προώθηση της υποψηφιότητάς τους», πρόσθεσε.