Αλγουαθίλ για το Ρεν-Ολυμπιακός: «Με σεβασμό στον αντίπαλο, για το 4 στα 4» – ΒΙΝΤΕΟ

Μετά το «εκρηκτικό» ξεκίνημα και το «3 στα 3» στο Europa League, ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει από σήμερα (4/11, 17:30) για μια νέα νίκη εναντίον της Ρεν στη Γαλλία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» Iμανόλ Αλγκουαθίλ αρχικά εξέφρασε συλλυπητήρια στον κόσμο του ποδοσφαίρου για τον συγκλονιστικό χαμό του Ντε Μιγκέλ.

Όσον αφορά το αυριανό ματς, ο Βάσκος τόνισε:

«Είμαστε διαφορετική ομάδα από τη Νις. Η Ρεν αλλάζει συστήματα, με δύο ή τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Δέχεται γκολ και με τις δύο μορφές, αλλά έχει ποιότητα στην επίθεση. Έχει τα δυνατά και τα αδύνατα στοιχεία της, που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Το γήπεδο μας βάζει στη θέση μας, αποφασίζει την έκβαση του παιχνιδιού . Παίζουμε με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλό μας, αλλά και με όλες τις φιλοδοξίες, γιατί ήρθαμε για το 4/4. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις. Παίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια, έχουμε δείξει ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε. Είμαστε μία ομάδα που μπορούμε να κάνουμε rotation. Ελπίζουμε πως και αυτή την εβδομάδα, να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πριν από την διακοπή».

Για το αν η ομάδα του ρίχνει το βάρος στην άμυνα ή την επίθεση:

«Και τα δύο. Η Ρεν βάζει πολλά γκολ, αλλά και δέχεται. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές, οι ομάδες στην Ευρώπη έχουν καλούς αμυντικούς, που χρειάζεται προσπάθεια για να τους νικήσεις, αλλά και καλούς επιθετικούς που πρέπει να είναι αποτελεσματικός στην άμυνα. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, πρέπει να είμαστε στο επίπεδο, όπως στα άλλα παιχνίδια με Γιαγκελόνια, Μαρσέιγ και Σπάρτα. Είμαστε ο Ολυμπιακός, ήρθαμε για το 4/4 και θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε».

Για τις επιλογές του σε Super League και Ευρώπη:

«Δεν έχει να κάνει με την διοργάνωση, παίζουμε σε 3 διοργανώσεις, η επιλογή έχει να κάνει πως προσεγγίζουμε το κάθε παιχνίδι, αλλά και γενικότερα τα επόμενα. Βάζουμε την πιο ανταγωνιστική 11άδα ανάλογα τις απαιτήσεις του κάθε αντιπάλου και να κάνουμε διαχείριση ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις».

Φρόιλερ: «Είμαστε Ολυμπιακός και θα προσπαθήσουμε να τους κερδίσουμε»

Τους παίκτες του Ολυμπιακού εκπροσώπησε ο Ρέμο Φρόιλερ ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε:

«Το ότι έχουμε ξεκινήσει καλά στη διοργάνωση μας δίνει αυτοπεποίθηση και δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο. Απέναντι στη Ρεν θα έχουμε την ίδια νοοτροπία για να συνεχίσουμε τις νίκες. Ευχαριστούμε τους οπαδούς που είναι δίπλα μας σε κάθε παιχνίδι και δεν είναι εύκολο με το πρόγραμμα του αγώνα, καθώς άλλαξε η ώρα και η ημέρα. Τους χρειαζόμαστε και αύριο απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε Ολυμπιακός και θα προσπαθήσουμε να τους κερδίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε, ξεκινήσαμε εξαιρετικά, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Την Κυριακή δεν είχαμε την απόδοση που θέλαμε, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, παίζουμε απέναντι σε καλή ομάδα, είναι σημαντικό να δείξουμε την ποιότητά μας και να καταφέρουμε να νικήσουμε».