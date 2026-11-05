Ανδρουλάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: «Οι επιλογές της κυβέρνησης έχουν φέρει την Αυτοδιοίκηση σε θεσμική και οικονομική κρίση» – «Θάλασσα τα κάνατε» είπε στον Λιβάνιο

Τους τόνους ανέβασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης από το ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που διεξάγεται στην Καλαμάτα εν αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη αναφορικά με το λειτουργικό κόστος των Δήμων, την απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων στην Αυτοδιοίκηση, αλλά και την διοικητική αυτοτέλεια.

Της Ηλέκτρας Βισκαδουράκη

Ανεβαίνοντας στο βήμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ένα σκωπτικό σχόλιο απευθυνόμενος προς τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο τον οποίον διαδέχθηκε στην σειρά των ομιλητών. «Θάλασσα τα κάνατε», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης προσθέτοντας: «Ναι σε εσάς αναφέρομαι κύριε Λιβάνιε». Το σχόλιο αφορούσε στο γεγονός ότι ο Θεόδωρος Λιβάνιος έχυσε δυο φορές το νερό από το ποτήρι που ήταν ακουμπισμένο στο pontium.

Με την επισήμανση ότι «δεν θα μπορούσε να λείπει το ΠΑΣΟΚ από το συνέδριο της Αυτοδιοίκησης γιατί η σχέση μας είναι βαθιά και έχει δοκιμαστεί», ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλέστηκε τον τίτλο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ «Ισχυροί Δήμοι – Ισχυρές Τοπικές Κοινωνίες – Ισχυρή Ελλάδα», για να πει: «Ο τίτλος του συνεδρίου εκφράζει τις δικές μας θέσεις». «Αλλά οι επιλογές της κυβέρνησης έχουν φέρει την Αυτοδιοίκηση σε θεσμική και οικονομική κρίση», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε υψηλότερους τόνους και μπαίνοντας στην ουσία των προβλημάτων της Αυτοδιοίκησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη καταγγέλλοντάς τον για «συγκεντρωτισμό» και «εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων». «Η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Αυτοδιοίκηση ως πεδίο που περιορίζει τον ρόλο σας σε όλο το πεδίο έναντι ιδιωτικών συμφερόντων», είπε απευθυνόμενος στους δημάρχους. «Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πριμοδότηση των ιδιωτικών παιδικών σταθμών», στηλίτευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στην τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει λιγότερο προσωπικό ανά παιδιά εποπτείας.

«Οι ανάγκες σας διαρκώς αυξάνουν, αλλά η κυβέρνηση προβλέπει μηδενική κάλυψη», συνέχισε στον ίδιο τόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στο επίδικο του διογκούμενου λειτουργικού κόστους των Δήμων. Απευθυνόμενος στους δημάρχους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε: «Σας θέλουν εξαρτημένους από το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη». Για τον δε πρόσφατα ψηφισθέντα νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Ο Κώδικας της Αυτοδιοίκησης στοχεύει στον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του κράτους».

Αναφορικά με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στηλίτευσε την επιλογή την κυβέρνησης για αποκλεισμό της Αυτοδιοίκησης από την διαβούλευση λέγοντας: «Οι Δήμοι είναι αποκλεισμένοι από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του τόπου τους, όπως έγινε και με το Ταμείο Ανάκαμψης».

«Αυτό θα αλλάξει με τις εθνικές εκλογές», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, που σύμφωνα με τον ίδιο συνιστούν «δεσμεύσεις» για «πραγματική αυτοτέλεια των Δήμων».

Έτσι, λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγγειλε:

Αύξηση των πόρων προς την Αυτοδιοίκηση από τα 3,1 δισ. ευρώ στην απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων στους Δήμους με βάση τον Ν. 3852/2010

Απόδοση σημαντικού μέρους από το τέλος ανθεκτικότητας

Σύσταση προγράμματος για την ανθεκτικότητα με σκοπό την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών

Κατάργηση του Κώδικα της Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας

«Κατάργηση της εναλλακτικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερο στο ζήτημα του Κώδικα της Αυτοδιοίκησης δεσμευόμενος για την σύνταξη Νέου Κώδικα «που δεν θα είναι συρραφή διατάξεων, αλλά θα κατοχυρώνει την διοικητική και την οικονομική αυτοτέλεια με ξεκάθαρη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και ΟΤΑ, με πόρους για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και εκλογικό σύστημα που θα εκφράζει την λαϊκή βούληση». «Δεν χρειάζονται πειράματα», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στο ψηφισθέν εκλογικό σύστημα, που περιλαμβάνεται στον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης και προβλέπει την διεξαγωγή των εκλογών με ένα γύρο και την χρήση της εναλλακτικής ψήφου. «Εμείς προτείνουμε έναν εκλογικό σύστημα καθαρό με γνήσια έκφραση της λαϊκής βούλησης», δεσμεύτηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, στο ζήτημα των αρμοδιοτήτων των Δήμων ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο στην διαχείριση απορριμμάτων και υδάτων, στον χωροταξικό σχεδιασμό». «Οι Δήμοι πρέπει να φτιάχνουν τις πόλεις τους και πρέπει οι τουριστικοί Δήμοι να έχουν δυνατότητα να εφαρμόζουν μελέτες φέρουσας ικανότητας», υπογράμμισε.

Αναφορικά με το ενεργειακό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι Δήμοι, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση: «Οι περισσότεροι Δήμοι είναι στα όρια χρεοκοπίας για αυτό το λόγο». «Εάν κάθε Δήμος είχε ενεργειακή κοινότητα, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αλλά η κυβέρνηση κάνει business με τους ολιγάρχες της ενέργειας», τόνισε. Πρότεινε, μάλιστα, οι Δήμοι να παίρνουν «κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για την λειτουργία της ενεργειακής κοινότητας».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο όραμα του ΠΑΣΟΚ για την χώρα και απευθυνόμενος προς τους δημάρχους της χώρας είπε: «Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε την χώρα και να γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης σε κάθε γωνιά της πατρίδας και σε αυτό το σχέδιο έχετε πολύ σημαντικό ρόλο». «Θα κάνουμε πράξη την αλλαγή και θα δώσουμε στις τοπικές κοινωνίες την ευκαιρία, για να γίνουν όλα αυτά πράξη», τόνισε για να καταλήξει λέγοντας: «Ας μην έχουμε άλλη μια χαμένη ευκαιρία. Δώστε μας την ευκαιρία!».