Αποκαλυπτικοί διάλογοι για την Πολεοδομία στην Κατερίνη: «Όλοι συμμορία είναι» – «Για την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών η αμοιβή» – «Θα στα δώσω στο χέρι»

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Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Πέμπτη (5/11), οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος στην Πολεοδομία Κατερίνης. Την ίδια ώρα, το φως της δημοσιότητας βλέπουν αποκαλυπτικοί διάλογοι των φερόμενων μελών του κυκλώματος για τον τρόπο δράσης τους.

Υπενθυμίζεται ότι στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της υπηρεσίας, και επτά ιδιώτες μηχανικοί. Σε βάρος των συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για δωροληψία υπαλλήλου, δωροδοκία, συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή βεβαίωση και νόθευση, μεταξύ άλλων.

Στην ογκώδη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται άλλα 64 άτομα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων άρχισε ύστερα από καταγγελία τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με την οποία ιδιώτης μηχανικός φέρεται να ζήτησε χρήματα για την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικής υπόθεσης.

«Όλοι συμμορία είναι»

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που έπιασε ο «κοριός» της ΕΛΑΣ μεταξύ ιδιωτών μηχανικών, για οικοδομική άδεια αποπεράτωσης αυθαιρέτου που εκδόθηκε κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων, καθώς κατασκευάστηκε μετά το έτος 2011, για την οποία ο Διευθυντής Κ. και η Υπάλληλος Τμήματος Β. φέρονται να έλαβαν 5.000 ευρώ ως αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα, προκειμένου να την εκδώσουν.

Η ιδιώτης μηχανικός αναφέρει ότι στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης λειτουργεί οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «όλοι συμμορία είναι».

(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): Ποιος τις δίνει αυτές η Μ.;

(Τ.Θ.): Η Μ. με το Σ. το κάναν να πούμε στους, στους Πόρους ή στο, στο…

(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): Ε, όλοι συμμορία είναι.

(Τ.Θ.): Στον Πλαταμώνα.

(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): Έχεις και μια άδεια που είχε..

(Τ.Θ.): Στον Πλαταμώνα το κάναν.

(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): ..απο έναν πελάτη μου ο

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.). Εγώ δεν θα την έβγαζα φυσικά γιατί ήταν από αυτές που δεν γίνονται αποπεράτωση αυθαιρέτου……{…} αλλά από αυθαίρετο που δεν ήταν πριν το έντεκα. Τέλος πάντων ανέλαβε αυτός μια χαρά. Τον μετέφερα και τη δήλωση αυθαιρέτου να προσθέσει τον έξτρα όροφο…..Και το χρεώνουν αυτοί, ενώ ήταν συνεννοημένοι, το χρεώνουν στη Μ. αντί να το πάρει η Μ.. Και το βγάζει, και πάει η Μ. και το βλέπει με τη Μ.. Και της λέει η Μ. «Ε, όχι δεν μπορεί να δοθεί αυτή η άδεια», η άδεια, να μη χάσει τα λεφτά που θα έπαιρνε….{…} Και βγάζει παρατήρηση η Μ. ότι δεν γίνεται γιατί δεν έχει φέρον οργανισμό. Τη λέω μετά εσένα τι σε νοιάζει και θα βρεις κάνα μπελά. .{…} Λέει «Αυτοί μου είπαν, ο Σ. και η Μ. ότι πρέπει να έχει. Τι μου τα χρεώνουνε;» παραιτείται από την άδεια ο Ιδ. Μηχ. Λ.Θ. και την ξαναπρωτοκολλεί και την χρεώνουν στη Μ.,..{…} παίρνει τα πέντε χιλιάρικα (5.000) η Μ. δεν ξέρω πως τα μοίρασαν μεταξύ τους.

«Εφτά εσύ, εφτά εγώ»

Σε μία άλλη περίπτωση, ο Διευθυντής Κ. φέρεται να αποδέχθηκε να λάβει το ποσό των 7.000 ευρώ, ως αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα, από τον ιδιώτη μηχανικό Ιδ. Μηχ. Λ.Θ. για ενέργειες που αντίκεινται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, δηλαδή να προβεί σε τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων:

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Σ.;

(Διευθυντής Κ.): Εε.

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Μία περίπτωση η οποία, εε πάνω από τα εκατό χιλιάρικα.

(Διευθυντής Κ.): Τι περίπτωση είναι (ακατάληπτο).

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Εδώ θέλουμε (ακατάληπτο) κι έχουμε (ακατάληπτο) μικρή κλίμακα, δέκα τετραγωνικά. Μπορεί και να μην είναι κι έχει κάνει διακόσια πενήντα. Σ’ ένα οικόπεδο το οποίο είναι σκάρτα, σκάρτο, είναι σκάρτο δύο στρέμματα. Σκάρτο. {..}

(Διευθυντής Κ.): Τι μικρή κλίμακα λες; (Ακατάληπτο).

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): (Ακατάληπτο).

(Διευθυντής Κ.): Ναι.

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Μικρή κλίμακα θα πληρώσει ό,τι χρειαστεί να το κάνει, (ακατάληπτο) χρειαστεί; Δύο εφτακόσια κι έχει κάνει διακόσια πενήντα το ένα άριστο, πάρα πολύ ωραίο κτήριο, πάρα πολύ ωραίο, ισόγειο.

(Διευθυντής Κ.): Καλά δεν είναι μικρή κλίμακα τώρα αυτό.

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Όχι ρε (ακατάληπτο) μεσ’ στην παρανομία είναι, πως μπορεί να το καλύψει το οικόπεδο όλο. (Ακατάληπτο). Θα τον πω. (Ακατάληπτο). Εφτά εσύ, εφτά εγώ. (Ακατάληπτο).

(Διευθυντής Κ.): Τι να σου πω; Πως;

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Σκέψου, εε σκέψου και θα σκεφτώ κι εγώ και θα (ακατάληπτο). Σκέψου. {…}

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Κανόνισε να, θα σκεφτώ κι εγώ, κάνε (ακατάληπτο). {…}

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Ναι. Δεν θυμάσαι που είχαμε κάνει το άλλο, γι΄αυτό το θυμήθηκα. {…}

(Διευθυντής Κ.): Καλά.(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Δες το αύριο θα περάσω

«Ο Διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου»

Χαρακτηριστικό της εξουσίας και της αυξημένης επιρροής του Διευθυντή Κ. και των σχέσεων που διατηρούσε με πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνταν στο χώρο των πολεοδομικών και τεχνικών μελετών ανά την Ελλάδα είναι και ο παρακάτω διάλογος με ιδιώτη μηχανικό, η οποία εντός του γραφείου στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης, τον αποκαλεί χαρακτηριστικά: «ο Διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου», λόγω του γεγονότος ότι έξω από το γραφείο του υπάρχει μηχανικός που μετέβη στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης από την Αθήνα, καθώς αναφέρει χαρακτηριστικά: Κύριε Σ. για εσάς ακούω τα καλύτερα λόγια αυτή την στιγμή {…} απ’ έξω έχει έρθει από Αθήνα (σ.σ. εννοεί ότι έχει έρθει μηχανικός από την Αθήνα).

(Τ.Α.): Κύριε Σ. μπαίνουμε;

(Διευθυντής Κ.): Ναι, ναι. Είδα έστειλες κάτι Α..

(Τ.Α.): Κύριε Σ. για εσάς ακούω τα καλύτερα λόγια αυτή την στιγμή.

(Διευθυντής Κ.): Ναι;

(Τ.Α.): (Ακατάληπτο) απ’ έξω έχει έρθει από Αθήνα.

(Διευθυντής Κ.): Ναι.

(Τ.Α.): (Ακατάληπτο) ο Διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου.

«Φτάσαμε στο τάληρο»

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στην οποία ο Διευθυντής Κ. ζήτησε το χρηματικό ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ για να εξασφαλίσει την δυνατότητα υπαγωγής – δήλωσης – τακτοποίησης αυθαιρέτων στην κατηγορία 5:

(Μ. Ν.): Μπορείτε να κάνετε τα μαγικά σας τηλεφωνήματα για μία κατηγορία πέντε (5) (σ.σ. εννοεί να καταστεί δυνατή ηλεκτρονική υπαγωγή και τακτοποίηση για αυθαίρετο Κατηγορία 5) έ;

(Διευθυντής Κ.): Ε, για να δω τι υπάρχει, τι κυκλοφορεί.

(Μ. Ν.): Τελική τιμή, ναι;

(Διευθυντής Κ.): Με τι τιμή, ναι, ναι, οκέι (okay) θα σου πω. (Μ. Ν.): Έγινε, έγινε..{…}

(Διευθυντής Κ.): Υπάρχει ένα αλλά είναι πέντε (5). (σ.σ. εννοεί την καταβολή του χρηματικού ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ για να καταστεί δυνατή ηλεκτρονική υπαγωγή και τακτοποίηση για αυθαίρετο Κατηγορία 5)

(Μ Μ. Ν.): Τάληρο ε; Φτάσαμε στο τάληρο.

(Διευθυντής Κ.): Ναι, ναι, ναι, μέχρι και ο Διονυσάκης μου είχε πει και πήγαινε έξι (6), εφτά (7), ναι, ναι.

«Βάλε και άλλα 400 αυτό και τελείωσε η υπόθεση»

Συνομιλία με μηχανικό από την οποία ζητάει το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ για την έκδοση διοικητικής πράξης:

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Τώρα μου λες ότι θέλεις να ε…στείλεις το 2567836 για Βεβαίωση Όρων Δόμησης.

(Κ. Μ.): Αυτή είναι …την έκανα την κατέθεσα την Βεβαίωση Όρων Δόμησης έβαλα τοπογραφικό από τον ΤΕΛΙΔΗ υπογεγραμμένο από τον ΤΕΛΙΔΗ για να είμαστε σίγουροι.

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Ωραία. Ναι, ναι.

(Κ. Μ.): Ναι…και σας έστειλα τον αριθμό μήπως μπορέσετε να το…να το χρεωθείτε εσείς.

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): …θα το κάνω θα το χρεώσω εγώ τώρα, ναι…

(Κ. Μ.): Τέλεια πολύ ωραία , ε…και μετά…

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Ναι.

(Κ. Μ.): …ε…πρέπει να σας πληρώσω κύριε Φ. και για το άλλο για την…για το Αγρίνιο που κάνατε αλλά και γι’ αυτό, γι’ αυτό το συγκεκριμένο δεν γι’ αυτό…

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Δεν είχαμε πει τότε μια τιμή;

(Κ. Μ.): Είχαμε πει 400 για εκείνο και το άλλο δεν με είπατε αυτό πόσο είναι να ‘ρθω να σας τα φέρω.

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Ποιο είναι το άλλο; Να θυμηθώ.

(Κ. Μ.): Αυτό…αυτό που κατέθεσα Βεβαίωση Όρων Δόμησης.

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Α αυτό που κάναμε τώρα.

(Κ. Μ.): Ναι.

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Ναι. Βάλε και άλλα 400 αυτό και τελείωσε η υπόθεση.

(Κ. Μ.): Ωραία, θέλετε να ‘ρθω μήπως στο γραφείο σας. Θα είστε εκεί; Θα είναι η Ιωάννα να τ’ αφήσω εκεί ή να περιμένω να ‘ρθω την Δευτέρα στο…στην Υπηρεσία.

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Τώρα, αν είσαι τώρα αν μπορείς να πας τώρα θα είναι η Πέρη εκεί, αν όχι την Δευτέρα.

«Ήθελα να κερδίσω την μέρα γι’ αυτό σε πήρα τώρα»

Εκμεταλλευόμενη τη θέση της και γνωρίζοντας το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο, ζητάει από ιδιώτες να της καταβάλουν χρηματικά ποσά, ως αθέμιτα ωφελήματα, προκειμένου να προβεί σε πράξη που αντίκειται στα καθήκοντά της, ήτοι στην έκδοση Βεβαίωσης Όρων Δόμησης και Απαιτούμενων Εγκρίσεων ή προέγκρισης οικοδομικής άδειας για γήπεδα εκτός σχεδίου κατά παρέκκλιση άρτια, με καταληκτική ημερομηνία στις 30-06-2026, ώστε να δύνανται να εκδώσουν μετέπειτα οικοδομική άδεια, αν και γνώριζε ότι η σχετική προθεσμία για τις προαναφερόμενες διοικητικές πράξεις (Βεβαίωσης Όρων Δόμησης και Απαιτούμενων Εγκρίσεων ή προέγκριση οικοδομικής άδειας) έληξε στις 09-12-2022.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Α, ωραία, ξέρεις τι έχει συμβεί;

(Γ.Ι.): Για πες.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Πρέπει μέχρι τις 30 Ιουνίου να εκδώσω την βεβαίωση αυτήν των Όρων Δόμησης και λίγο αγχώθηκα…

(Γ.Ι.): Ναι…

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): …και γι’ αυτό ήθελα να κερδίσω την μέρα γι’ αυτό σε πήρα τώρα.

(Γ.Ι.): …ναι, ναι, εγώ σε δυο λεπτά…θες να συναντηθούμε σε…σε δύο λεπτά έξω από το Δημαρχείο να σου δώσω τα χρήματα για να προχωρήσεις;

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Ναι, ναι κατεβαίνω εγώ θα πήγαινα να πάρω ένα κουλούρι τώρα γι’ αυτό σε παίρνω.

«Ένα άλλο υπέρ είναι τώρα μεταξύ μας, το ξέπλυμα»

Σε μία άλλη συνομιλία, ο Διευθυντής Κ., προκειμένου να ενισχύσει την δράση της εγκληματικής οργάνωσης, φέρεται να ενημέρωσε τον ΙΔ. ΜΗΧ. Κ.Ι. σχετικά με την επικείμενη αποχώρηση της υπαλλήλου της Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης και πρότεινε στον ίδιο να αναλάβει τη θέση της υπαλλήλου που αποχωρεί, με τον ΙΔ. ΜΗΧ. Κ.Ι., ωστόσο, να το αρνείται και να προτείνει για την συγκεκριμένη θέση τον Υπάλληλο Τμήματος Λ. προκειμένου με την ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης. Μάλιστα, ως χαρακτηριστικά αναφέρουν και σε σχετική συνομιλία με τον ΙΔ. ΜΗΧ. Κ.Ι., θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε «ξέπλυμα» εισοδήματος, ήτοι να εμφανίζονται εισοδήματα ως αμοιβή από τη συγκεκριμένη θέση.

(Υπάλληλος Τμήματος Λ.): Εντάξει έχει υπέρ και κατά. Ένα άλλο υπέρ είναι τώρα μεταξύ μας, το ξέπλυμα.

(Ιδ. Μηχ. Κ.Ι.): Ναι.

(Υπάλληλος Τμήματος Λ.): Έτσι δεν είναι;

(Ιδ. Μηχ. Κ.Ι.): Ξέπλυμα τι εννοείς;

(Υπάλληλος Τμήματος Λ.): Ε, τ, του εισοδήματος.

(Ιδ. Μηχ. Κ.Ι.): Α, ναι ότι θα έχεις να δείχνεις κάτι.

(Υπάλληλος Τμήματος Λ.): Ε, μα είναι, είναι διάφορα όκει.

«Θα στα δώσω στο χέρι ρε συ»

(Υπάλληλος Τμήματος Λ.): Του έχω εκτυπώσει κιόλας ένα αντίγραφο να το έχεις και εσύ.

(Μ.Α.): Μχμ. Θέλεις να κάνω IRIS τι θες;

(Υπάλληλος Τμήματος Λ.): Επ. Βασικά θα ήθελα λίγο από κοντά, να σου δείξω λίγο και κάτι. Που, που είσαι στο χωριό είσαι;

(Μ.Α.): Ναι στο σπίτι είμαι μόλις ήρθα αλλά δεν έχω μετρητά πάνω μου αυτή τη στιγμή που με πήρες.

(Υπάλληλος Τμήματος Λ.): Ε, πφ. Εντάξει όκεϊ ρε παιδί μου,όταν θα έχεις.

(Μ.Α.): Θέλεις λίγο πιο μετά να βρεθούμε, θες τι θες. Πες μου εσύ. Θες να στα κάνω IRIS ότι θες δεν έχω θέμα εγώ.

(Υπάλληλος Τμήματος Λ.): Ε,αν γίνει τραπεζικά είναι συν ΦΠΑ, εσύ ότι θες.

(Μ.Α.): Α εντάξει, εντάξει. Α, θα στα δώσω στο χέρι ρε συ.

(Υπάλληλος Τμήματος Λ.): Εντάξει. Θες να περάσω σε κάνα μισάωρο.

(Μ.Α.): Πέρνα, πέρνα.

«Για τη τακτοποίηση των αυθαιρεσιών η αμοιβή»

Σε έναν άλλο διάλογο που κατέγραψε ο «κοριός», η κόρη Διευθυντή Κ.Ε. ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις του πατέρα της Διευθυντή Κ. τόσο κατά τη διαχείριση των υποθέσεων όσο και κατά τις δια ζώσης συναντήσεις ή τηλεφωνικές επικοινωνίες της με πελάτες.

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Για…για ποιο πράγμα;

(Π.Ε.): Δεν ξέρω. Τι άλλο τώρα πρέπει να κάνω;

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Ε γι’ αυτό που τελειώσαμε είμαστε εντάξει, οπότε το κόστος, μου είπε κιόλας ο μπαμπάς…

(Π.Ε.): Ναι.

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): … που σας είχε πει γύρω στα δύο εφτακόσια που θα βγει θα το αφήσουμε όλο ε… στα …στα δύο.

(Π.Ε.): Τι εννοείς;

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Δύο χιλιάρικα.

(Π.Ε.): Ε…αυτό τι είναι; Τι κόστος είναι για ποιο πράγμα;

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Είναι για τη τακτοποίηση των αυθαιρεσιών η αμοιβή.

(Π.Ε.): Εγώ…α τώρα λίγο μπερδεύτηκα …η αμοιβή για…

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Τι είχατε πει, τι είχατε πει με τον μπαμπά μου; Τι αμοιβή είχατε πει;

(Π.Ε.): Εγώ είχα στο μυαλό εφτακόσια ευρώ κάτι τέτοιο.

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Έχω την εντύπωση…

(Π.Ε.): Είναι κάτι άλλο.

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): …ότι σας είχε πει ο μπαμπάς μου αμοιβή δυο εφτακόσια περίπου ότι θα βγει.

(Π.Ε.): Δύο…αμοιβή του μπαμπά; Αυτό εννοείς;

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Ναι και είπε να τ’ αφήσουμε στα δύο.

(Π.Ε.): Αααα.

«Πες του γύρω στα 1.500 γιατί είναι αποπεράτωση, άντε να κατεβούμε πες κάνα δυο κατοστάρικα»

(Διευθυντής Κ.): Έλα, σκεφτόμουνα γι’ αυτό εδώ πέρα για την άδεια, καταρχήν ξέρει το κοστολόγιο αυτός εδώ πέρα; Πόσο θα βγει μια άδεια;

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Για τον Τ. λες;

(Διευθυντής Κ.): Για τον Τ..

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Ε όχι δεν ξέρει, με ρώτησε του λέω δεν μπορώ να…να πω ακόμα, τι να τον πω;

(Διευθυντής Κ.): Ναι. Ε…γύρω στο ενάμισι χιλιάρικο θα βγει το κοστολόγιο θα του πούμε.

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Για να βγάλει άδεια αποπεράτωσης;

(Διευθυντής Κ.): Μμ, άδεια…

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Σε εμάς θα βγει ενάμισι χιλιάρικο ή σ’ αυ…, να πληρώσει εμάς ή γενικά για την άδεια;

(Διευθυντής Κ.): Γενικά για την άδεια.

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Α.

(Διευθυντής Κ.): Γιατί έχει και φορολογικά η άδεια, άντε να το κάνουμε χίλια διακόσια που λέει ο λόγος.

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Ναι.

(Διευθυντής Κ.): Κατάλαβες; Οπότε το πρώτο ας πούμε πες του ότι ξέρεις αυτό εδώ πέρα γύρω στο ενάμισι χιλιάρικο θα βγει το κοστολόγιο της άδειας.

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Για την άδεια αποπεράτωσης…

(Διευθυντής Κ.): Ναι.

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): …ενάμισι χιλιάρικο.

(Διευθυντής Κ.): Ναι, ναι. Όλα μαζί μελέτη επίβλεψη και έτσι θα βάλουμε κάποιον άλλον τώρα να το κάνει την επίβλεψη, θα το σφραγίσουμε με κάποιον άλλο κωδικό θα δούμε.

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Μμμ.

(Διευθυντής Κ.): Αλλά μελέτη επίβλεψης πες του θα βγει γύρω στο… χίλια πεντακόσια, κάπου εκεί πέρα πες, κατάλαβες να δούμε και αντιδράσεις, άντε να…

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Μελέτη επίβλεψης, έτσι θα το πω;

(Διευθυντής Κ.): Μελέτη επίβλεψης, ναι, ναι άντε να κατεβείς μέχρι τα χίλια διακόσια που λέει ο λόγος, αλλά πρέπει να το ξέρει.

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Για την άδεια αποπεράτωσης, ναι.

(Διευθυντής Κ.): Είναι κανονική άδεια.

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Οκέι, κατάλαβα, εντάξει θα τον πάρω να τον ενημερώσω.

(Διευθυντής Κ.): Ένα τηλέφωνο να το ξέρει ας πούμε και από εκεί και πέρα το συνεχίζουμε και θα βγει στο όνομα του Σ. του Σ. στον πεθερό του.

(Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.): Ναι.{..}.

(Διευθυντής Κ.): Και στον άλλονε στο Σ. πες του τιμή, πες του γύρω στα χίλια πεντακόσια γιατί είναι αποπεράτωση θα αρχίσει μελέτες, πες του το έτσι, άντε να κατεβούμε πες κάνα δυο κατοστάρικα.

«Να το κλείσουμε και αυτουνού να πάρουμε και κάνα φράγκο»

Ο Ιδ. Μηχ. Κ.Σ., που φέρεται να συμμετέχει στην εγκληματική δράση της οργάνωσης συντάσσοντας μελέτες που του αναθέτει ο Διευθυντής Κ., θέτοντας την υπογραφή του και την επαγγελματική του σφραγίδα, για την έκδοση των εκάστοτε υποθέσεων (οικοδομικών αδειών, λοιπών διοικητικών πράξεων κ.λπ.) που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ο Διευθυντής Κ..

(Ιδ. Μηχ. Κ.Σ.): Μου σφραγίζει την άδεια ο Φ. και την ανεβάζω πάνω και κάνω βεβαίωση σύνδεσης…

(Διευθυντής Κ.): Εντάξει.

(Ιδ. Μηχ. Κ.Σ.): Κοινής ωφελείας.

(Διευθυντής Κ.): Εντάξει, εντάξει, για να του πάρω και το υπόλοιπο των χρημάτων. Οκέι (okay), τα λέμε.

(Ιδ. Μηχ. Κ.Σ.): Γεια, γεια.

(Διευθυντής Κ.): Κοίταξε έστειλα και αυτό που μου έκανε η Θ. η Έ. έβαλε και τη στέγη πάνω για τον Κ..

(Ιδ. Μηχ. Κ.Σ.): Το είδα, θα σου πω τι θέλω εκεί, λίγο θέλω μια γρήγορη ερώτηση.

(Διευθυντής Κ.): Ωραία, να το κλείσουμε και αυτουνού να πάρουμε και κάνα φράγκο.

(Ιδ. Μηχ. Κ.Σ.): Εντάξει αγόρι μου.

«Στο χέρι τον έχουμε»

Όπως προκύπτει από τις συνομιλίες, οι δράστες φέρονται να ενεργούν από κοινού, εκμεταλλευόμενοι την πλεονεκτική τους θέση έναντι του ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς λόγω των υπηρεσιακών καθηκόντων του Διευθυντή Κ. διαθέτουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την εξέλιξη της επίμαχης υπόθεσης.

(Διευθυντής Κ.): Εγώ έχω τώρα έναν άλλον, ναι, που θέλει να κάνει στην Ανδρομάχης κάτι χαζά, στέγαστρο και την εσωτερική (ακατάληπτο) αυτά ναι.

(Ιδ. Μηχ. Κ.Σ.): (Ακατάληπτο).

(Διευθυντής Κ.): Ναι. Τον άλλον στην Καλλιθέα…

(Ιδ. Μηχ. Κ.Σ.): Ξέρεις τι, αν δεν έχω και κάποιον να συνεννοηθώ, πως θα συνεννοηθώ ρε;

(Διευθυντής Κ.): είχα στείλει τον Ιδ. Μηχ. Κ.Ι. να βγάλει το τοπογραφικό να βγάλω μετά την άδεια, δεν τον πλήρωσε, λέει έχω πληρώσει λέει το Σ.. Λέω ρε πούστη Αλβανέ έτσι είσαι; Μου λέει ο Γ. δεν θέλω 250, 150 θα μου δώσεις εσύ. Τώρα περιμένω κάτι να ζητήσει.

(Ιδ. Μηχ. Κ.Σ.): Ε, στο χέρι τον έχουμε.

«Γιατί κάνεις χαζομάρες;» – «Λέω όλα τα πράγματα τα πήρε χωρίς απόδειξη»

Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές, ορισμένα μέλη, της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούν μετρητά κατά τις οικονομικές συναλλαγές τους, ώστε να αποκρύψουν την προέλευση των χρημάτων.

Παράλληλα, ορισμένα μέλη, της εγκληματικής οργάνωσης νομιμοποιούν τα αθέμιτα ωφελήματα είτε μέσω της απόκτησης ακίνητης περιουσίας είτε τοποθετώντας αυτά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με σκοπό να προσδωθεί νομιμοφάνεια σε αυτά, τα οποία στη συνέχεια διακινούν τόσο διατραπεζικά όσο και μέσω διαφόρων εταιρειών τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού.

Συγκεκριμένα, από την προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψαν τα εξής:

Η ανέγερση κατοικίας στην περιοχή Τοπολιανής στο Λιτόχωρο Πιερίας από τον Διευθυντή Κ.. Η ανέγερση έλαβε χώρα κατά τα προηγούμενα έτη, με εμφαινόμενο δαπανηθέν χρηματικό ποσό 36.500 ευρώ σε φορολογικά παραστατικά, ωστόσο για την ανέγερση της εν λόγω κατοικίας είναι βέβαιο ότι δαπανήθηκε μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, δίχως έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών.

(Κ.Ι.): Τα ποσά που μ’ έφερες για την ανέγερση όλα τα χρόνια πέρα από μια χρονιά τα βρίσκω ξεφτίλα.

(Διευθυντής Κ.): Είναι πολύ λίγα;

(Κ.Ι.): Όλο έκατσα και τα έφτιαξα να δω τι μ’ έφερες …

(Διευθυντής Κ.): Ναι.

(Κ.Ι.): …μέχρι τώρα, μ’ έφερες τριάντα έξι χιλιάρικα μόνο, κτίζεται αυτό το σπίτι με τριάντα έξι χιλιάρικα; (ακατάληπτο) δηλαδή αν έκανες (ακατάληπτο) πόσο θα έβγαζες Σ. μου;

(Διευθυντής Κ.): Α καλά δεν θυμάμαι αλλά σίγουρα πάνω από τριάντα έξι.

(Κ.Ι.): Ναι…

(Διευθυντής Κ.): Ναι.

(Κ.Ι.): …γιατί κάνεις χαζομάρες;

(Διευθυντής Κ.): Ε…νόμιζα ότι ήτανε περισσότερα να σου πω την αλήθεια.

(Κ.Ι.): Τι περισσότερα; Και αναγκάστηκα τώρα…

(Διευθυντής Κ.): Ναι.

(Κ.Ι.): …αυτά που μ’ έφερες για να κουκουλώσω μια κατάσταση…

(Διευθυντής Κ.): Ναι.

(Κ.Ι.): ..τα έχω ε…διπλά, το ίδιο το ποσό που έβαλα και στον ένα και στον άλλονα αντί να το διαιρέσω, εντάξει;

(Διευθυντής Κ.): Ναι, ναι.

(Κ.Ι.): Εγώ το είδα με το που τα έπιασα στο χέρι λέω όλα τα πράγματα τα πήρε χωρίς απόδειξη, για ποιο λόγο…

(Διευθυντής Κ.): Κάτσε, για όλες τις χρονιές τώρα ή για το …μόνο για το είκ…

(Κ.Ι.): Εγώ τώρα κοίταξα για τη φετινή αλλά πήγα σε όλες τις χρονιές…

(Διευθυντής Κ.): Α. (Κ.Ι.): Να δω τι μ’ έφερες μέχρι τώρα, μέχρι τώρα τριάντα έξι μισό, εντάξει τώρα δεν είναι καλά αυτά σο…σο…σο…σοβαρά πράγματα. Αν είχες εδώ πέρα δυόμιση χιλιάδες μόνο εντάξει, ε…πέντε…

(Διευθυντής Κ.): Ναι, ναι, ναι.

(Κ.Ι.): Εντάξει τότε… τέλος πάντων, λοιπόν…..

«Πες ένα 1000 βγαίνει και ο υπολογιστής να ξέρεις»

Σε μία άλλα συνομιλία, ο Γ.Α. ενημέρωσε τον Διευθυντή Κ. ότι παρέλαβε το σχετικό έγγραφο και ότι θα παραδοθεί την επόμενη ημέρα σε άγνωστο παραλήπτη, αναμένοντας απάντηση τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Διευθυντής Κ. εκφράζει την αισιοδοξία του ότι το κείμενο έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον Γ., δηλαδή να φαίνονται ψευδώς ότι οι εργασίες αποπερατώθηκαν το έτος 1991, και ενημερώνει τον Γ. ότι έχει ήδη παραγγείλει ηλεκτρονικό υπολογιστή, χρηματικής αξίας περίπου 1.000 ευρώ. Ο Γ. αποδέχεται να αποπληρώσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για λογαριασμό του Διευθυντή Κ., εφόσον η εξέλιξη της υπόθεσης και η απάντηση που αναμένει είναι θετική.

Είναι χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα:

(Γ.Α.): Ναι.

(Διευθυντής Κ.): Έλα Α., τι έγινε;

(Γ.Α.): Καλησπέρα, καλησπέρα, όλα ε, καλά

(Διευθυντής Κ.): Όλα καλά.

(Γ.Α.): Ε, το πήραμε το χαρτί. Τώρα θα το δώσουμε…

(Διευθυντής Κ.): Μπράβο.

(Γ.Α.): Αύριο και να δούμε πως θα πάει.

(Διευθυντής Κ.): Ε, νομίζω ότι θα είναι καλό γιατί το, να, το γράψαμε αρκετά καλά, δηλαδή που να μπορεί να προχωρήσει έτσι νομίζω.

(Γ.Α.): Και εγώ έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω τώρα θα δούμε. Δυο, τρεις πέντε ημέρες.

(Διευθυντής Κ.): Ωραία.

(Γ.Α.): Θα μας πουν αυτοί.

(Διευθυντής Κ.): Γιατί παρήγγειλα εγώ τον υπολογιστή για αυτό στο λέω.

(Γ.Α.): Ναι, ναι. Ο, ότι είπαμε, ότι είπαμε.

(Διευθυντής Κ.): Ο υπολογιστής τώρα σε πήρα για να σε ενημερώσω αυτός κάνει γύρω στα 950. Κάπου εκεί. Πες ένα 1000 βγαίνει και ο υπολογιστής να ξέρεις.

(Γ.Α.): Δεν έχω κανένα πρόβλημα μόνο να μου πουν οκέϊ. Άμα μου πουν οκέϊ.

(Διευθυντής Κ.): Μαζί με το ΦΠΑ, μαζί με το ΦΠΑ να ξέρεις.

(Γ.Α.): Βρε δεν υπάρχει θέμα. Μόνο να πουν οκέϊ. Εντάξει, λίγο.

(Διευθυντής Κ.): Την κίνηση την κάναμε εντάξει.

(Γ.Α.): Εντάξει, εντάξει. Εγώ σε.. το καταλαβαίνω

(Διευθυντής Κ.): Έγινε.

(Γ.Α.): Δυο, τρεις, πέντε μέρες θα σου πω. Δυο, τρεις τέσσερις μέρες.

(Διευθυντής Κ.): Καλά, καλά.

(Γ.Α.): Έγινε;

(Διευθυντής Κ.): Έγινε.():

«Θα σου βγει 6800» – «Εγώ θα στα κάνω όλα όπως πρέπει»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Υπάλληλος Τμήματος Β. ζήτησε ως αθέμιτο ωφέλημα από τον ιδιώτη Γ.Ι. το χρηματικό ποσό των 6.800 ευρώ, εκ των οποίων το χρηματικό ποσό των 3.000€ έλαβε την 24-06-2026 στην έξοδο του χώρου στάθμευσης του Δημαρχείου Κατερίνης-Πλατεία Δημαρχείου, για πράξη που αντίκειται στα καθήκοντά της καθώς με την συμμετοχή του Προϊστ. Τμήματος Ζ. και κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση, εξέδωσαν την με Α/Α Πράξης 2023641 Βεβαίωσης Όρων Δόμησης και Απαιτούμενων Εγκρίσεων Οικοδομικής Άδειας κατηγορίας 3.

Συγκεκριμένα, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι την 30-06-2026 έληγε η προθεσμία για την έκδοση οικοδομικών αδειών για γήπεδα εκτός σχεδίου κατά παρέκκλιση άρτια για τα οποία έχουν εκδοθεί προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών και βεβαιώσεις όρων δόμησης έως και την 09-12-2022 και γνωρίζοντας ότι ο Γ. έχει προβεί στην αγορά χωραφιών-γηπέδων εκτός σχεδίου, τον ενημέρωσε ψευδώς ότι πρέπει να εκδοθεί η διοικητική πράξη της Βεβαίωσης Όρων Δόμησης και Απαιτούμενων Εγκρίσεων ή προέγκριση οικοδομικής άδειας με καταληκτική ημερομηνία τις 30-06-2026, ώστε να εκδώσουν μετέπειτα οικοδομική άδεια, καίτοι γνώριζε ότι η σχετική προθεσμία για τις προαναφερόμενες διοικητικές πράξεις (Βεβαίωσης Όρων Δόμησης και Απαιτούμενων Εγκρίσεων ή προέγκριση οικοδομικής άδειας) έληξε την 09-12-2022.

Η Υπάλληλος Τμήματος Β. ενημέρωσε τον Γ.Ι. ότι για το σύννομο των ενεργειών στις οποίες θα προβεί για την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης (Βεβαίωσης Όρων Δόμησης και Απαιτούμενων Εγκρίσεων) και ακολούθως οικοδομικής άδειας, θα χρειαστεί να της καταβάλει χρηματικό ποσό ύψους 6.800€: «Ε…θα σου βγει 6800».

Μάλιστα, η Υπάλληλος Τμήματος Β. δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της λόγω προγενέστερης συζήτησης που είχαν, αναφορικά με το ύψος του χρηματικού ποσού που θα πρέπει να καταβληθεί για την έκδοση σχετικής διοικητικής Πράξης «νευρίασα γιατί ακούω αυτά που λένε είπε κάποιος εργολάβος…», δικαιολογώντας ταυτόχρονα ότι δήθεν μεγάλο μέρος των χρημάτων θα χρειαστεί να καταβάλει ώς εισφορά σε διάφορα ταμεία: «Εξακόσια ογδόντα ευρώ έχω Πράσινο Ταμείο μόνο να πληρώσω…που είναι μία εισφορά από τις δέκα που έχω, καταλαβαίνεις;». Στη συνέχεια, προγραμμάτισαν δια ζώσης συνάντηση πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα:

(Γ.Ι.): Έλα Μ..

(Υπάλληλος Τμήματος Β.):

Ιωάννη καλημέρα. (Γ.Ι.): Καλημέρα.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Είσαι καλά;

(Γ.Ι.): Καλά εσύ;

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Καλά και εγώ, πήρα να σε πω λίγο για το ποσό, τα έκατσα τώρα το πρωί με την ησυχία… τα έκανα τέλος πάντων.

(Γ.Ι.): Ναι.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Ε…θα σου βγει 6800.

(Γ.Ι.): Εντάξει.

Υπάλληλος Τμήματος Β.): Δεν μπορώ να το πάω όμως πιο κάτω να ξέρεις, έχω….

(Γ.Ι.): Όχι, άκουσε…Μά…Μ. άκουσε να σου πω κάτι

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Ναι.

(Γ.Ι.): ..αρχικά συγνώμη για χθες, δεν…δεν υπονοούσα τίποτα απλά έτσι…

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Το ξέρω, απλά ξες τι….

(Γ.Ι.): … βλακεία ράδιο αρβύλα συγνώμη. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα…

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Εγώ νευρίασα όχι μαζί σου, όχι μην αισθάνεσαι άσχημα, νευρίασα γιατί ακούω αυτά που λένε είπε κάποιος εργολάβος…

(Γ.Ι.): Το …το ακούω συνέχεια ναι, το ακούω συνέχεια…

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): …πού ξέρεις εσύ αυτό το πράγμα.

(Γ.Ι.): …συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Εξακόσια ογδόντα ευρώ έχω Πράσινο Ταμείο μόνο να πληρώσω…

(Γ.Ι.): Εντάξει.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): …που είναι μία εισφορά από τις δέκα που έχω, καταλαβαίνεις;

(Γ.Ι.): Όχι, δεν…δεν είναι δεν σου είπα κάτι …συγγνώμη.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Και αυτοί ξέρεις τι κάνουνε; Ξέρεις τι κάνουν αυτοί; Λένε πράγματα στον αέρα χαλάνε οι δουλειές δηλαδή γι’ αυτό νευρίασα…

(Γ.Ι.): Ναι. Ναι, ναι.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): …δεν έχει να κάνει με εσένα πραγματικά.

(Γ.Ι.): …κοίτα, φταίω εγώ που κάθομαι και… κάθομαι και μιλάω αλλά δεν λέω δηλαδή… κάνω αυτό κάνω εκείνο…

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Εγώ θα στα κάνω όλα όπως πρέπει και είδες από την αρχή πως το θωράκισα να το κάνουμε…

(Γ.Ι.): Ναι, ναι θα κάνουμε σωστή δουλειά όπως το είπες…

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Ναι.

(Γ.Ι.): …και εγώ δεν ξανά…δεν. Συγγνώμη έτσι;

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Όχι ρε μη μου ζητάς δεν έχει να κάνει με εσένα, δεν το είπες εσύ μου μετέφερες κάτι που είπε κάποιος άλλος και φούντωσα που…

(Γ.Ι.): (γέλιο)

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): …το άκουσα μου φάνηκε δηλαδή τραγικό αυτό το ποσό…

(Γ.Ι.): Ε εντάξει, όχι βλακείες.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): …για για…τέτοια περίπτωση που έχουμε εμείς, κατάλαβες;

(Γ.Ι.): Όχι, όχι εντάξει. Ωραία, θα τα πούμε αύριο από κοντά το πρωί θα σε φέρω τα τρία…

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Λοιπόν…

(Γ.Ι.): …να ξεκινήσουμε.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): …αύριο είναι Τετά…ναι αύριο δεν έχω αυτοψίες μπορείς να με πάρεις το πρωί να βρεθούμε, ναι;

(Γ.Ι.): Ναι

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Έγινε Γιάννη.

(Γ.Ι.): …να ‘σαι καλά.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Έγινε άντε θα τα πούμε.

(Γ.Ι.): Και πάλι συγγνώμη για χθες ε;

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Μη μου ξαναπείς, τώρα νοιώθω άσχημα εγώ. Καλά;

(Γ.Ι.): Όχι ρε (ακατάληπτο) όχι να ‘σαι καλά; Άντε καλημέρα…

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Έγινε, άντε θα τα πούμε έλα γεια.

«Καλοπληρωτής και ποτέ δε ρίχνει κάτω»

Η Υπάλληλος Τμήματος Β., επωφελούμενη της υπαλληλικής της ιδιότητας και στο πλαίσιο της οργάνωσης για την διαρκή εγκληματική τους δράση, έλαβε το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ, ως κεκαλυμμένο αθέμιτο ωφέλημα στο πλαίσιο του προσεταιρισμού της από τον ιδιώτη αρχιτέκτονα Μ.Σ. προκειμένου να προβούν από κοινού σε δηλώσεις ένταξης στο Ν.4495/2017, αυθαιρέτων κατασκευών στην Κέρκυρα.

Σε άλλη συζήτηση, η Υπάλληλος Τμήματος Β. και ο Προϊστ. Τμήματος Ζ., συνομιλούν σχετικά με χρηματικό ποσό για την δήλωση τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών στην Κέρκυρα, που πρότεινε να αναλάβουν ο αρχιτέκτονας Μ. έναντι 18.000 ευρώ, εκ των οποίων η Υπάλληλος Τμήματος Β. θα λάμβανε 9.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο Προϊστ. Τμήματος Ζ. αναφέρει ότι ο μηχανικός Μ. είναι καλοπληρωτής και του έχει καταβάλει χρηματικά ποσά για την διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων κατά το παρελθόν.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Θέλω να σε συμβουλευτώ και για κάτι γιατί (ακατάληπτο).

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Τι;

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): (Ακατάληπτο) εε..

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): (Ακατάληπτο).

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Ναι, (ακατάληπτο) του οικονομικού.

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Τι;

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Είναι τρία (3) (ακατάληπτο).

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Μάλιστα.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Τον είπαμε 18.000.

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Καλά είναι.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Είναι και τα έξοδα (ακατάληπτο).

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): (Ακατάληπτο) δεν πέφτουν (ακατάληπτο).

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): (Ακατάληπτο).

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Ναι.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): (Ακατάληπτο).

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Ποια, πόσα είναι τα έξοδα, τι τακτοποίηση είναι παλιά αυτά;

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Προ του 75, εκτός από ένα.., (ακατάληπτο).

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Αα, το πλήρωσαν αυτοί, και σας έδωσε 18.000 να τα μοιραστείτε οι δυο σας;

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Βάλε έξοδα, τα πήγαινε-έλα (ακατάληπτο).

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Ντάξει.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): (Ακατάληπτο).

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Να ‘ρθω και εγώ μαζί σας;

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Δηλαδή..

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Εγώ απ’ το Σ. πάντοτε ήμουνα πολύ ευχαριστημένος δηλαδή, και καλοπληρωτής και ποτέ δε ρίχνει κάτω (ακατάληπτο), θα πληρωθεί δεν κάνει τίποτα άλλο, άρα αυτό που σε είπε είναι καλά ενημερωμένος (ακατάληπτο) τα μελέτησε καλά αυτός (ακατάληπτο).

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Εκτός ότι έχει δουλέψει στην Κέρκυρα τον έχω εμπιστοσύνη, γιατί έχει κάνει και άλλες δουλειές (ακατάληπτο), μια απλή τακτοποίηση μπορεί λέει να (ακατάληπτο)..

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): (Ακατάληπτο).

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): (Ακατάληπτο), αλλά δεν ήσουν εδώ να το συζητήσουμε, εγώ (ακατάληπτο).

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): (Ακατάληπτο).

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Αυτός (ακατάληπτο), τα ‘χει κάνει (ακατάληπτο), ο Σ. (ακατάληπτο).

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Και τώρα πως προχωράτε, τι κάνετε;

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): (Ακατάληπτο).

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Σας έκλεισε;

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): (Ακατάληπτο) πήγε να με βάλει άλλα 10 αλλά άμα τα βάλει αυτά (ακατάληπτο).

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Πρέπει να πάτε εκεί;

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Το είπα εγώ τον Σ. να μην δώσουμε (ακατάληπτο) για έξοδα (ακατάληπτο)..

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Μμμ.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): (Ακατάληπτο).

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): (Ακατάληπτο).

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Άντε να ξοδέψω τρία κατοστάρικα (ακατάληπτο).

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Ναι, σωστά.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Άμα μας δώσει τώρα άλλα τέσσερα (ακατάληπτο).

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Ωραία, άντε με το καλό.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Τώρα να (ακατάληπτο)..

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Να ξες ότι σου κάνει ο Σ. από άποψη σχεδίων και τα λοιπά όλα θα είναι (ακατάληπτο).

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): (Ακατάληπτο) να βοηθήσω (ακατάληπτο) γιατί είναι η δουλειά που (ακατάληπτο) τότε μπορώ να πάω.

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Ωραία ναι.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Άντε άντε τα έξοδα μας (ακατάληπτο).

(Προϊστ. Τμήματος Ζ.): Εμένα πολλές φορές ο Σ. με πλήρωσε και ο ίδιος αυτός από την τσέπη του, για να.., γιατί δεν είχε κάνει καλή συμφωνία και αναγκάστηκε να βάλει από την τσέπη του και (ακατάληπτο) άσε θα το δούμε ας πάρω λιγότερα, όχι εγώ έκανα τη συμφωνία παρ’ τα, τελείωσε.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): (Ακατάληπτο), ένα μέρος Παράδεισος..

«Εσύ θα πάρεις δύο λευκά φακελάκια»

Σε έναν άλλον διάλογο, ο Διευθυντής Κ., φέρεται να έλαβε με την συνδρομή της συζύγου του Π.Α.ς, το χρηματικό ποσό των 1.450 ευρώ, ως κεκαλυμμένο αθέμιτο ωφέλημα στο πλαίσιο του προσεταιρισμού του, από τον ιδιώτη μηχανικό Κ.Γ., για την κατά παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων εκπόνηση στατικών μελετών.

Ο Κ.Γ. ενημέρωσε τον Διευθυντής Κ. ότι την επόμενη μέρα θα του έστελνε ταχυδρομικώς το ποσό 1.450 ευρώ, εντός δύο φακέλων ώστε να μην γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενο αυτού.

(Κ.Γ.): Καταρχάς πριν να το ανοίξεις, αύριο το πρωί να σου στείλω 1.450 δεν είχαμε πει;

(Διευθυντής Κ.): Ναι, νομίζω Γ. ναι, ναι εκεί νομίζω.

(Κ.Γ.): Θα τα σημειώσεις λίγο για να σημειώσω και εγώ αύριο γιατί τώρα δεν είμαι…

(Διευθυντής Κ.): Κάτσε να τα δω λίγο ένα λεπτό να σου πω σίγουρα.

(Κ.Γ.): 1.450 είναι το θυμάμαι μην αγχώνεσαι χωρίς την Κ., χωρίς την Κ..

(Διευθυντής Κ.): Ωραία, ωραία οκέι (okay), και αφήνω την Κ. μπράβο ναι, ναι.

(Κ.Γ.): Απλά σημείωσέ τα κάπου για να το σημειώσω και εγώ το πρωί να μην τα μπερδεύουμε.

(Διευθυντής Κ.): Ναι, ναι ωραία αφήνω υπόλοιπο Κ..

(Κ.Γ.): Ναι, απλά θα τα βάλω σε δύο (2) φακέλους μέσα στο μεγάλο το φάκελο για να μην έχουνε χώρο, κατάλαβες.

(Διευθυντής Κ.): Εντάξει, εντάξει.

(Κ.Γ.): Εντάξει; Εσύ θα πάρεις δύο λευκά φακελάκια μέσα ναι, ναι.

(Διευθυντής Κ.): Ναι, ναι, ναι.