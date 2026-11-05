Κατερίνη: Απολογούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση της Πολεοδομίας – Οι «ταρίφες» έως 7.000 ευρώ, τα «δωράκια» και ο ρόλος των ιδιωτών μηχανικών

Η ώρα της απολογίας έφτασε σήμερα, Πέμπτη (5/11) για τους 11 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος στην Πολεοδομία Κατερίνης μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τους. Πρόκειται για τέσσερις υπαλλήλους της Πολεοδομίας, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της υπηρεσίας, και επτά ιδιώτες μηχανικούς.

Στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 άτομα, ενώ η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων άρχισε έπειτα από καταγγελία τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με την οποία ιδιώτης μηχανικός φέρεται να ζήτησε χρήματα για την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικής υπόθεσης.

Από την έρευνα προέκυψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδείξεις για συγκεκριμένες «ταρίφες», που ξεκινούσαν από 150 ευρώ για την έκδοση οικοδομικής άδειας και έφταναν έως τις 6.000 με 7.000 ευρώ για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων.

Τα χρήματα φέρεται να παραδίδονταν μέσα σε φακέλους ή ατζέντες, ακόμη και μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών σε συγγενικά πρόσωπα, προκειμένου να μην κινούνται υποψίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα ανταλλάγματα δεν ήταν χρηματικά, αλλά περιλάμβαναν έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα αγαθά.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, που περιλάμβανε και άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καταγράφηκαν συνομιλίες στις οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν συνθηματικές εκφράσεις και χειρονομίες για τον καθορισμό των ποσών.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν απαγγελθεί, κατά περίπτωση, κατηγορίες για δωροληψία υπαλλήλου, δωροδοκία, συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή βεβαίωση και νόθευση, μεταξύ άλλων.

Δεν αποδέχεται τις κατηγορίες ο διευθυντής της Πολεοδομίας

Ο συνήγορος υπεράσπισης του διευθυντή της Πολεοδομίας δήλωσε ότι ο εντολέας του δεν αποδέχεται τις κατηγορίες όπως περιγράφονται στο κατηγορητήριο. Αναφέρθηκε, ωστόσο, σε αμειβόμενη ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα του εντολέα του, η νομιμότητα της οποίας αποτελεί ζήτημα προς διερεύνηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το παράνομο οικονομικό όφελος από τη φερόμενη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπέρασε τις 135.000 ευρώ.

Παράλληλα, από την αστυνομική έρευνα έχουν προκύψει συνολικά 151 περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων, γεγονός που αποτυπώνει την έκταση της υπόθεσης που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.

«Οι καταγγελίες έπεφταν στο κενό»

Ιδιοκτήτης ακινήτου στην Πιερία που είχε μιλήσει στον ΑΝΤ1 για τις καταγγελίες που έκανε στην πολεοδομία αλλά όπως λέει «έπεφταν στο κενό».

«Το 2023 η πολεοδομία το έκρινε αυτό το κτίριο αυθαίρετο και θα έπρεπε να απομακρύνει άμεσα τις κατασκευές. Η μόνη υπηρεσία που δεν ερχόταν ξανά για αυτοψία ήταν η πολεοδομία» ανέφερε.

Λίρες, χρυσά νομίσματα και πάνω από 250.000 ευρώ

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, αυτοκίνητα και επαγγελματικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 38 χρυσές λίρες Αγγλίας, 4 χρυσά νομίσματα, τιμαλφή και σχεδόν 265 χιλιάδες ευρώ.

Από τον Δεκέμβριο του 2025 η δράση της συμμορίας

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η δράση της φερόμενης συμμορίας ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Οι υπάλληλοι της Πολεοδομίας αξιοποιούσαν τη θέση και τις αρμοδιότητές τους για να προωθούν υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών, να εκδίδουν παράνομα ή παράτυπα διοικητικές πράξεις και να επισπεύδουν διαδικασίες, με αντάλλαγμα χρήματα ή άλλα υλικά αγαθά.

Οι συναλλαγές, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, γίνονταν ακόμη και μέσα στα γραφεία των υπαλλήλων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα χρήματα παραδίδονταν σε εξωτερικούς ή ιδιωτικούς χώρους.

Καθοριστικός φέρεται να ήταν και ο ρόλος των ιδιωτών μηχανικών. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αναλάμβαναν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πελατών τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιοι οι υπάλληλοι της Πολεοδομίας φέρονται να συνέτασσαν τεχνικές μελέτες και τοπογραφικά διαγράμματα. Οι ιδιώτες μηχανικοί έβαζαν στη συνέχεια τις υπογραφές και τις επαγγελματικές τους σφραγίδες στα σχετικά έγγραφα, δίνοντάς τους την απαιτούμενη τυπική ισχύ. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα που δίνονταν ως παράνομα ανταλλάγματα εμφανίζονταν ως νόμιμες αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες.

Οι ιδιώτες μηχανικοί φέρονται είτε να εισέπρατταν μέρος των χρημάτων είτε να εξασφάλιζαν προνομιακή μεταχείριση και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, χωρίς να καταβάλλονται τα ποσά που απαιτούνταν από άλλους ενδιαφερόμενους.