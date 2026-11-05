Καιρός: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Βροχές, ομίχλη και χιόνια στα ορεινά

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Με αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες, τοπικές βροχές και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει ο καιρός την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά πάνω από τα 1.800 μέτρα, ενώ περιορισμένη θα είναι κατά τόπους η ορατότητα, κυρίως τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη. Ασθενέστερα και πρόσκαιρα φαινόμενα ενδέχεται να σημειωθούν στις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.800 μέτρων. Παράλληλα, στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα θα σχηματιστούν ομίχλες κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών βροχοπτώσεων έως το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στα ανατολικά και νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ασθενείς βροχές κατά τόπους και κατά διαστήματα, ενώ τις νυχτερινές και πρωινές ώρες είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να κυμαίνεται από 11 έως 14 βαθμούς.

Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ειδικότερα:

Δυτική Μακεδονία: 1 έως 9-11 βαθμούς.

1 έως 9-11 βαθμούς. Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: 4 έως 12-14 βαθμούς.

4 έως 12-14 βαθμούς. Ήπειρος: 6 έως 18 βαθμούς.

6 έως 18 βαθμούς. Θεσσαλία: 6 έως 15-16 βαθμούς.

6 έως 15-16 βαθμούς. Υπόλοιπα ηπειρωτικά: 8 έως 17-18 βαθμούς, με τοπικά υψηλότερες τιμές στα νότια.

8 έως 17-18 βαθμούς, με τοπικά υψηλότερες τιμές στα νότια. Επτάνησα: 10 έως 18-20 βαθμούς.

10 έως 18-20 βαθμούς. Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο: 10 έως 15-17 βαθμούς.

10 έως 15-17 βαθμούς. Υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα και Κρήτη: 13 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι έντασης 5-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι 3-5 μποφόρ.