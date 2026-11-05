Χτύπησε «φλέβα χρυσού» – Κυνηγός θησαυρών ανακάλυψε αντικείμενο 1.000 ετών που συνδέεται με το «Χέρι του Θεού»

Ένας ερασιτέχνης ανιχνευτής μετάλλων έφερε πρόσφατα στο φως ένα χρυσό μενταγιόν 1.000 ετών κατά τη διάρκεια αναζήτησης θησαυρού — και οι ειδικοί πιστεύουν ότι μπορεί να αναπαριστά το «Χέρι του Θεού».

Ο 58χρονος Νικ Μπέρι, πατέρας δύο παιδιών από το Νορθάμπτον της Αγγλίας, έκανε την ανακάλυψη καθώς χρησιμοποιούσε ανιχνευτή μετάλλων σε μια αγροτική έκταση στο Άσμανσγουορθ, ένα χωριό στο Χαμπσάιρ της Αγγλίας, σύμφωνα με το Bournemouth News and Picture Service (BNPS).

Η αγροτική αυτή έκταση βρίσκεται κοντά στο Highclere Castle, την έπαυλη του 19ου αιώνα που είναι κυρίως γνωστή ως η τοποθεσία των γυρισμάτων της τηλεοπτικής σειράς «Downton Abbey».

Η στιγμή της αποκάλυψης: “Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν χρυσός”

Ο Μπέρι δήλωσε ότι το αντικείμενο βρισκόταν σε σχεδόν άριστη κατάσταση αφού απομάκρυνε το χώμα από πάνω του. «Ήμασταν τρία άτομα που ψάχναμε και εγώ ήμουν στη μέση», δήλωσε ο Μπέρι στο ειδησεογραφικό πρακτορείο. «Έπιασα ένα πραγματικά καλό σήμα. Έσκαψα, κοίταξα μέσα στην τρύπα και είδα αμέσως τη λάμψη του χρυσού».

Ο ερασιτέχνης ανιχνευτής δήλωσε ότι ένιωσε ένα «πραγματικά παράξενο συναίσθημα και συγκινήθηκε αρκετά» καθώς το έβγαζε από το έδαφος. «Το κοιτούσα επίμονα. Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και μπορούσα να διακρίνω ότι ήταν αγγλοσαξονικό», είπε. «Ασχολούμαι με την ανίχνευση μετάλλων για περισσότερα από 30 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Και όποιος έχει μιλήσει μαζί μου γι’ αυτό, έχει πει το ίδιο».

Ένα φυλαχτό για την αριστοκρατία του 10ου αιώνα

Το αντικείμενο πιστεύεται ότι χρονολογείται στον 9ο ή 10ο αιώνα. Ενδέχεται να είχε φορεθεί ως μενταγιόν σε κολιέ από κάποιο εύπορο άτομο ή άτομο υψηλής κοινωνικής θέσης, σύμφωνα με το BNPS. Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν το λαμπερό αντικείμενο σε σχήμα χεριού, το οποίο φέρει αρκετές μικρές εσοχές στην επιφάνειά του. «Το χέρι είχε πάντα μια ισχυρή συμβολική σημασία, όπως όταν κάνεις χειραψία για να δείξεις στον άλλον ότι δεν κρατάς όπλο», δήλωσε ο Μπέρι.

«Πρέπει να ανήκε σε κάποιο άτομο υψηλής κοινωνικής θέσης, όπως κάποιος ευγενής, και σίγουρα φοριόταν στον λαιμό σαν φυλαχτό». Δεν βρέθηκαν άλλα αντικείμενα σε κοντινή απόσταση, γεγονός που υποδηλώνει ότι το μενταγιόν μπορεί να χάθηκε κατά λάθος από τον κάτοχό του πριν από περισσότερα από 1.000 χρόνια, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το BNPS. «Δεν πρόκειται να ξαναβρώ ποτέ κάτι παρόμοιο».

Η εκτίμηση της αξίας

Ο Μπέρι ανέφερε την ανακάλυψη σε έναν τοπικό υπεύθυνο καταγραφής ευρημάτων (finds liaison officer) και στη συνέχεια το αντικείμενο στάλθηκε στο Βρετανικό Μουσείο για εξέταση. Το μενταγιόν κηρύχθηκε επίσημα ως θησαυρός, σύμφωνα με το BNPS.

Βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας για την εύρεση θησαυρών, ο Μπέρι και ο ιδιοκτήτης της γης ενδέχεται να λάβουν χρηματική αμοιβή με βάση την εμπορική αξία του μενταγιόν, εφόσον αυτό αποκτηθεί από κάποιο μουσείο ή άλλο δημόσιο ίδρυμα.

Το αντικείμενο θα μπορούσε να αξίζει ένα πενταψήφιο ή εξαψήφιο ποσό σε βρετανικές λίρες (δηλαδή από δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ), σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

«Δεν έχω ιδέα πόσο αξίζει. Ζυγίζει 1,6 γραμμάρια και είναι πάρα πολλών καρατίων, μπορείς να το καταλάβεις από το χρώμα του», δήλωσε ο Μπέρι. Ο Τζούλιαν Έβαν-Χαρτ (Julian Evan-Hart), αρχισυντάκτης του περιοδικού Treasure Hunting, δήλωσε στο BNPS ότι το μενταγιόν πιθανότατα συμβόλιζε το «Χέρι του Θεού», ένα χριστιανικό σύμβολο που συναντάται σε ασημένια νομίσματα της ύστερης σαξονικής και της βικινγκικής περιόδου, καθώς και σε θρησκευτικά έργα τέχνης.

«Το χέρι συνδέεται συχνά συμβολικά με τον Χριστιανισμό και εμφανίζεται ως “Το Χέρι του Θεού” σε αρκετά ασημένια νομίσματα της ύστερης σαξονικής/βικινγκικής περιόδου, καθώς και σε μεταγενέστερη εκκλησιαστική τέχνη», δήλωσε ο ίδιος.

«Σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται πιθανό ότι και αυτό αναπαριστά ένα “Χέρι του Θεού”, κατασκευασμένο με τη μορφή χρυσού μενταγιόν». Ο Μπέρι χαρακτήρισε το μενταγιόν ως «το εύρημα μιας ολόκληρης ζωής». «Δεν πρόκειται να ξαναβρώ ποτέ κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο ίδιος.

Το αξιοσημείωτο αυτό εύρημα είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά αρχαιολογικών ανακαλύψεων που έχουν γίνει από ανιχνευτές μετάλλων σε ολόκληρη τη Βρετανία. Νωρίτερα φέτος, δύο φίλοι ανακάλυψαν τρία χρυσά βραχιόλια της Εποχής του Χαλκού που χρονολογούνται πάνω από 3.000 χρόνια πριν, ενώ χρησιμοποιούσαν ανιχνευτή μετάλλων κοντά στο Καρλάιλ της Αγγλίας.

Πέρυσι, ένας ανιχνευτής μετάλλων βοήθησε τους αρχαιολόγους να ανακαλύψουν έναν εκτεταμένο ρωμαϊκό οικισμό 2.000 ετών στην περιοχή Κότσγουολντς της Αγγλίας, αφού πρώτα εντόπισε δύο αρχαία σπαθιά του ιππικού.