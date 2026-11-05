Στους δρόμους σήμερα φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί: Συλλαλητήρια στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις

Στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου της Αθήνας συγκεντρώνονται σήμερα Πέμπτη στις 11 φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί, καθώς θα πραγματοποιηθεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με κύριο αίτημα την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας αλλά και τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες εκφράζουν την αντίθεσή τους στη θεσμοθέτηση εξετάσεων πανελλαδικού τύπου στο Λύκειο και σε ενδεχόμενη κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, στην Παιδεία.

Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε άλλες πόλεις.

Aπό την πλευρά της η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε διευκολυντική στάση εργασίας, από τις 10:00 έως τις 14:00, για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα συλλαλητήρια και αναφέρει μεταξύ άλλων πως: «Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν».