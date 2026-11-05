Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (5/11) – Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Σόφιας και Χάποελ Μπερ Σεβά-ΟΦΗ

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Conference League και το ματς του ΟΦΗ με αντίπαλο τη Χάποελ Μπερ Σεβά για το Europa League, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:00: Novasports 6HD | 2026 Abu Dhabi Aldar Championship (1η μέρα, Άμπου Ντάμπι)
12:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 (Παρίσι – Κυρίως Ταμπλό)
16:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 (Παρίσι – Κυρίως Ταμπλό)
18:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 (Παρίσι – Κυρίως Ταμπλό)
18:00: Magenta Sport 2 | European Football Show 2026-27 (Ποδόσφαιρο)
18:30: Magenta Sport 2 | European Football Show 2026-27 (Ποδόσφαιρο)
19:15: Novasports 5HD | Αναντολού Εφές – Παρί (EuroLeague 2026/27)
19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σουηδία – Ελλάδα (EHF Euro 2028 – Προκριματικά Ανδρών)
19:45: Magenta Sport 9 | Σπάρτα Πράγας – Μπόρνμουθ (UEFA Europa League 2026-27)
19:45: Magenta Sport 8 | Κρίσταλ Πάλας – Χόφενχαϊμ (UEFA Europa League 2026-27)
19:45: Magenta Sport 7 | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λυών (UEFA Europa League 2026-27)
19:45: Magenta Sport 3 | Μίλαν – Φερεντσβάρος (UEFA Europa League 2026-27)
20:00: Novasports 6HD | Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια (EuroLeague 2026/27)
20:00: Novasports 4HD | Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα (EuroLeague 2026/27)
20:00: Novasports 3HD | Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια (EuroLeague 2026/27)
20:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 (Παρίσι – Κυρίως Ταμπλό)
21:00: Novasports Start | Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague 2026/27)
21:30: Novasports Prime | Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια (EuroLeague 2026/27)
22:00: Magenta Sport 5 | Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ (UEFA Europa League 2026-27)
22:00: Magenta Sport 4 | Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (UEFA Conference League 2026-27)
22:00: Magenta Sport 9 | Χετάφε – Μπράιτον (UEFA Conference League 2026-27)
22:00: Magenta Sport 8 | Άλκμααρ – Γιουβέντους (UEFA Europa League 2026-27)
22:00: Magenta Sport 7 | Μπενφίκα – Λεχ Πόζναν (UEFA Europa League 2026-27)
22:00: ANT1 | Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (UEFA Conference League 2026-27)
22:00: Magenta Sport 3 | Λεβερκούζεν – Μαρσέιγ (UEFA Europa League 2026-27)