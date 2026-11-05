ΜΚΟ: Τα κριτήρια ελέγχου και τα φορολογικά κίνητρα εγγραφής στα μητρώα – Τι ισχύει για εκείνες που διεκδικούν κρατική χρηματοδότηση

Το ζήτημα της εποπτείας και του ελέγχου των ΜΚΟ, η διαχείριση των πόρων και οι μηχανισμοί ελέγχου της δραστηριότητάς της επανήλθαν πιο έντονα από ποτέ στον δημόσιο διάλογο με αφορμή την υπόθεση του σωματείου «Παιδική Χαρά».

Ένα από τα βασικά εργαλεία που έχει θεσπίσει η Πολιτεία για την ενίσχυση της διαφάνειας είναι οι δύο ψηφιακές βάσεις δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών, η Δημόσια Βάση Δεδομένων και το Ειδικό Μητρώο Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.), οι οποίες λειτουργούν από τον Οκτώβριο του 2023. Πρόκειται για την εφαρμογή του νόμου 4873/2021, μέσω της οποίας επιχειρείται η συγκέντρωση στοιχείων για την ταυτότητα, τη διοίκηση, τη λειτουργία και τις χρηματοδοτήσεις των οργανώσεων.

Όπως διευκρίνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, η εγγραφή στα συγκεκριμένα μητρώα είναι υποχρεωτική για τις οργανώσεις που επιθυμούν να διεκδικήσουν κρατική χρηματοδότηση, ενώ όσες δεν ενδιαφέρονται να λάβουν δημόσιους πόρους μπορούν να λειτουργούν χωρίς να είναι εγγεγραμμένες. Υπάρχουν, μάλιστα, οργανώσεις που επιλέγουν οικειοθελώς την εγγραφή τους, προκειμένου να πιστοποιήσουν την οργανωτική και οικονομική τους επάρκεια και να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους απέναντι σε πολίτες, δωρητές και συνεργαζόμενους φορείς.

Η Δημόσια Βάση Δεδομένων και το Ειδικό Μητρώο διαφοροποιούνται ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, το ύψος των κρατικών χρηματοδοτήσεων που μπορούν να διεκδικήσουν οι εγγεγραμμένες οργανώσεις και τα φορολογικά κίνητρα που τους παρέχονται.

Ειδικότερα, η καταχώριση στη Δημόσια Βάση Δεδομένων επιτρέπει τη διεκδίκηση κρατικών χρηματοδοτήσεων έως 50.000 ευρώ ετησίως. Για την εγγραφή απαιτείται ηλεκτρονική αίτηση, η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και η καταβολή παραβόλου 20 ευρώ. Η καταχώριση πραγματοποιείται μία φορά και δεν χρειάζεται ετήσια ανανέωση.

Αντίθετα, το Ειδικό Μητρώο προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις, καθώς αφορά σε οργανώσεις που επιθυμούν να διεκδικήσουν κρατική χρηματοδότηση ανεξαρτήτως ποσού. Μεταξύ των πρόσθετων δικαιολογητικών περιλαμβάνονται η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και έκθεση ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Το παράβολο αρχικής εγγραφής ανέρχεται σε 200 ευρώ, ενώ η εγγραφή έχει ετήσια ισχύ και η ανανέωσή της προϋποθέτει την καταβολή παραβόλου 50 ευρώ.

Η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο συνεπάγεται αυτόματη καταχώριση και στη Δημόσια Βάση Δεδομένων. Αντίστοιχα, η ύπαρξη εγγραφής σε μητρώο άλλου κρατικού φορέα δεν συνεπάγεται αυτομάτως εγγραφή στις βάσεις του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η υφυπουργός, στη Δημόσια Βάση Δεδομένων έχουν καταχωριστεί περίπου 2.900 οργανώσεις, ενώ στο Ειδικό Μητρώο περίπου 890. Παράλληλα, στο Παρατηρητήριο Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, το οποίο λειτουργεί ως μηχανισμός απλής καταγραφής και όχι ελέγχου, έχουν ενταχθεί περίπου 7.200 οργανώσεις.

Τι ισχύει για τις οργανώσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες

Τι συμβαίνει όμως με τις ΜΚΟ που δεν έχουν επιλέξει να εγγραφούν στα μητρώα του υπουργείου Εσωτερικών;

Η Βιβή Χαραλαμπογιάννη ξεκαθάρισε ότι η μη εγγραφή δεν συνεπάγεται απαγόρευση λειτουργίας ούτε συνιστά από μόνη της ένδειξη παρατυπίας. Όπως εξήγησε, το υπουργείο Εσωτερικών δεν είναι η αρμόδια αρχή για την ίδρυση ενός σωματείου. Η σύστασή του πραγματοποιείται μέσω του αρμόδιου Πρωτοδικείου, το οποίο εξετάζει το καταστατικό, τους σκοπούς και τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Παράλληλα, οι οργανώσεις υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπονται από τη νομοθεσία ανάλογα με τη νομική τους μορφή, ενώ υπάρχει και το πεδίο των φορολογικών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.

Ο ρόλος του υπουργείου Εσωτερικών είναι διαφορετικός και αφορά κυρίως στον διοικητικό έλεγχο των οργανώσεων που επιθυμούν να λάβουν κρατική χρηματοδότηση. Επομένως, η εγγραφή στα συγκεκριμένα μητρώα δεν αποτελεί γενική προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία κάθε ΜΚΟ, αλλά βασική προϋπόθεση για την πρόσβαση σε συγκεκριμένα δημόσια χρηματοδοτικά και φορολογικά οφέλη.

Για την υπόθεση της «Παιδικής Χαράς»

Αναφερόμενη στην υπόθεση της «Παιδικής Χαράς», η υφυπουργός σημείωσε ότι, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά από τη δημοσιότητα, οι συγκεκριμένοι φορείς δεν είχαν λόγο να προσέλθουν στα μητρώα, καθώς δεν φαίνεται να ενδιαφέρονταν για κρατική χρηματοδότηση. Επισήμανε, επίσης, ότι οι οργανώσεις που επιλέγουν την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο καλούνται να προσκομίσουν συγκεκριμένα οικονομικά και διοικητικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και έλεγχο από ορκωτό λογιστή.

Ένα επιπλέον εργαλείο που αναπτύσσει το υπουργείο Εσωτερικών είναι το Παρατηρητήριο Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Σε αντίθεση με τις δύο βάσεις δεδομένων, η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν απαιτεί την προσκόμιση δικαιολογητικών και δεν συνιστά διαδικασία πιστοποίησης ή ελέγχου.

Σκοπός της είναι η καταγραφή και χαρτογράφηση των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Σύμφωνα με την υφυπουργό, ο σχεδιασμός προβλέπει την περαιτέρω ανάπτυξή του, ώστε οι οργανώσεις να μπορούν να παρουσιάζουν τις δράσεις τους και να εμφανίζονται σε έναν διαδραστικό χάρτη της Ελλάδας, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το πεδίο και τον τόπο δραστηριοποίησής τους.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια να αποκτήσει η Πολιτεία πληρέστερη εικόνα ενός χώρου που, όπως ανέφερε η Βιβή Χαραλαμπογιάννη, παρέμενε μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητος.

Η εγγραφή στα μητρώα συνοδεύεται και από συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα. Για τις οργανώσεις που περιλαμβάνονται στη Δημόσια Βάση Δεδομένων προβλέπονται, μεταξύ άλλων, απαλλαγές από τον ειδικό φόρο ακινήτων και από τον ΦΠΑ για συγκεκριμένες συναλλαγές στο πλαίσιο εκδηλώσεων οικονομικής ενίσχυσης.

Για τις οργανώσεις του Ειδικού Μητρώου προβλέπονται πρόσθετες διευκολύνσεις, όπως μείωση φόρου κατά 40% επί των δωρεών που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών τους, καθώς και απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων.

Η ελεύθερη πρόσβαση στις δύο βάσεις δεδομένων (στη ηλεκτρονική διεύθυνση okoip.gov.gr) επιτρέπει, παράλληλα, σε κάθε ενδιαφερόμενο να ελέγχει εάν μια οργάνωση είναι εγγεγραμμένη, πριν προχωρήσει σε δωρεά, συνεργασία ή άλλη μορφή υποστήριξης.