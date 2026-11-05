Περισσότερα από 1.000 θαλάσσια drones ετοιμάζεται να ναυπηγήσει το Πολεμικό Ναυτικό

Σε μια κομβικής σημασίας αποκάλυψη προχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης στο βόρειο τμήμα του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο υπουργός ανακοίνωσε την αποστολή επιστολής προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για μια εμβληματική δωρεά ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια καλείται για άλλη μια φορά στην ιστορία του έθνους να βάλει τη δική της ανεξίτηλη σφραγίδα στην ενίσχυση της προάσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Ο Νίκος Δένδιας, παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας, έδωσε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της βόρειας όψης του κτιρίου του «Ελληνικού Πενταγώνου» το στίγμα της επόμενης ημέρας για τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπογραμμίζοντας ότι τα χρήματα των δωρεών που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, τα οποία αγγίζουν τα 130 εκατομμύρια ευρώ, έχουν ήδη διοχετευθεί στο σύνολό τους για τη δραστική βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών υποδομών της χώρας. Ωστόσο, η νέα πρωτοβουλία ξεπερνά κάθε προηγούμενο, καθώς στοχεύει απευθείας στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ισχύος στην πρώτη γραμμή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, έχοντας την πλήρη συναίνεση και την ισχυρή ενθάρρυνση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «υπέγραψα μια επιστολή απευθυνόμενη προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Και με την οποία ζητώ και προσδοκώ μια πολύ μεγάλη δωρεά, 250.000.000 ευρώ, η οποία πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για την πρόσκτηση επιχειρησιακών μέσων δυνατοτήτων του ελληνικού Στόλου. Και βεβαίως αυτό γίνεται με την απόλυτη συναίνεση και τη σαφή ενθάρρυνση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες του enikos.gr, πίσω από το επιβλητικό ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ που ζητεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, κρύβεται ένα γιγαντιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα που υπόσχεται να αλλάξει άρδην τους συσχετισμούς δυνάμεων στο αρχιπέλαγος.

Τα κεφάλαια αυτά πρόκειται να διατεθούν αποκλειστικά για την προμήθεια και τη ναυπήγηση πάνω από 1.000 θαλάσσιων drones διαφόρων τύπων και κατηγοριών. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την ταχύτατη μετάβαση του Πολεμικού Ναυτικού στη νέα εποχή των αυτόνομων συστημάτων επιφανείας και υποεπιφανείας, ενσωματώνοντας τα διδάγματα των σύγχρονων πολεμικών αναμετρήσεων παγκοσμίως. Η δημιουργία ενός πολυπληθούς, ευέλικτου και τεχνολογικά προηγμένου στόλου μη επανδρωμένων σκαφών θα επιτρέψει στο Πολεμικό Ναυτικό να δημιουργήσει ένα αδιαπέραστο πλέγμα επιτήρησης και αποτροπής, καλύπτοντας κάθε γωνιά του Αιγαίου με ελάχιστο κόστος και μηδενικό ρίσκο για ανθρώπινες ζωές.

Τα εγχώρια επιτεύγματα επιφανείας Πυρπολητής και Corsair

Η στρατηγική αυτή επιλογή δεν γεννήθηκε εν κενώ, αλλά πατάει πάνω σε στέρεες βάσεις που έχουν τεθεί το τελευταίο διάστημα από τα ελληνικά μυαλά και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόσφατα παρουσιάστηκαν επίσημα τα νέα Μη Επανδρωμένα και Αυτόνομα Θαλάσσια Συστήματα Επιφανείας, τα οποία απέδειξαν στην πράξη τις τεράστιες δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και του στρατιωτικού προσωπικού. Το πλέον εμβληματικό παράδειγμα αποτελεί ο «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ», ένα αυτόνομο σκάφος επιφανείας το οποίο σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από το Πολεμικό Ναυτικό.

Ο «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ» ενσαρκώνει την ιστορική συνέχεια της ναυτικής μας παράδοσης συνδυασμένη με την τεχνολογία αιχμής, προσφέροντας υψηλές ταχύτητες, χαμηλό ίχνος στο ραντάρ και δυνατότητα μεταφοράς προηγμένων αισθητήρων ή ακόμη και εκρηκτικού φορτίου για πλήγματα ακριβείας. Δίπλα του στέκεται το «CORSAIR», ένα επίσης προηγμένο ταχύπλοο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, σχεδιασμένο για αποστολές ταχείας αντίδρασης, συλλογής πληροφοριών, αναγνώρισης και υποστήριξης ειδικών επιχειρήσεων σε περιβάλλον υψηλής αμφισβήτησης.

Τα υποβρύχια Pluto Plus και Plutino

Η τεχνολογική υπεροχή του Πολεμικού Ναυτικού επεκτείνεται όμως και κάτω από τη θαλάσσια επιφάνεια, εκεί όπου οι απειλές είναι συχνά αόρατες αλλά εξαιρετικά επικίνδυνες. Στο οπλοστάσιο του Στόλου εντάσσονται δυναμικά τα αυτόνομα υποβρύχια συστήματα «PLUTO PLUS» και «PLUTINO», τα οποία αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο και την εξουδετέρωση ναρκών.

Το «PLUTO PLUS» είναι ένα εξειδικευμένο ρομποτικό υποβρύχιο όχημα με δυνατότητα κατάδυσης σε μεγάλα βάθη, εξοπλισμένο με σόναρ υψηλής ευκρίνειας και κάμερες που επιτρέπουν την αναγνώριση, εξουδετέρωση και καταστροφή θαλάσσιων ναρκών με απόλυτη ασφάλεια για τα φίλια σκάφη. Από την άλλη πλευρά, το μικρότερο και εξαιρετικά ευέλικτο «PLUTINO» προσφέρει ευελιξία σε ρηχά ύδατα και στενά περάσματα, επιτρέποντας την ταχεία χαρτογράφηση του βυθού, τον εντοπισμό ύποπτων αντικειμένων και την προστασία κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών και ναυτικών βάσεων.

Η απόκτηση και η μαζική ναυπήγηση άνω των 1.000 θαλάσσιων drones θα μετατρέψει το Αιγαίο σε ένα πεδίο όπου η ελληνική κυριαρχία θα υποστηρίζεται από την πλέον προηγμένη τεχνολογία. Με τη σύζευξη της εμπειρίας του Πολεμικού Ναυτικού, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της εθνικής ευεργεσίας των Ελλήνων εφοπλιστών, η χώρα μας περνάει περήφανα στη νέα εποχή του δικτυοκεντρικού πολέμου. Τα θαλάσσια drones δεν αντικαθιστούν τις μεγάλες μονάδες επιφανείας, αλλά λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ισχύος, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο τείχος προστασίας που εγγυάται την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.