ΝτεΣάντις: «Πολιτική καταστροφή» η ήττα των Ρεπουμπλικανών – Αποστάσεις από τον Τραμπ

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Ως πολιτική καταστροφή για τους Ρεπουμπλικανούς χαρακτήρισε την εκλογική τους ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες για το κόμμα ενδέχεται να έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, ενώ την ίδια στιγμή, διαφοροποιήθηκε από την ερμηνεία του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα αίτια της εκλογικής ανατροπής.

«Αυτό πλησιάζει σε επίπεδο πολιτικής εξάλειψης των Ρεπουμπλικανών σε πολλές περιοχές της χώρας», δήλωσε ο ΝτεΣάντις, περιγράφοντας το αποτέλεσμα ως το «πολιτικό ισοδύναμο ενός πλήγματος από μετεωρίτη».

Κατά την εκτίμησή του, η ήττα δεν συνιστά τόσο επιδοκιμασία των Δημοκρατικών από τους ψηφοφόρους όσο απόρριψη της πολιτικής παρουσίας των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσινγκτον.

Το εκλογικό αποτέλεσμα συνοδεύτηκε από την απώλεια του ελέγχου και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου από το κόμμα.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα πήρε σαφείς αποστάσεις από τον Τραμπ, ο οποίος απέδωσε την εκλογική αποτυχία κυρίως στην ποιότητα των υποψηφίων των Ρεπουμπλικανών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η προσωπική του δημοτικότητα δεν μεταφράστηκε σε ψήφους υπέρ των Δημοκρατικών.

Αντίθετα, ο ΝτεΣάντις αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν και η επακόλουθη αύξηση των τιμών των καυσίμων συνέβαλαν στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι η ανάκτηση του ελέγχου του Κογκρέσου ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση για τους Ρεπουμπλικάνους, εκτιμώντας ότι το κόμμα μπορεί να παραμείνει εκτός πλειοψηφίας για χρόνια. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε απαισιόδοξος ακόμη και για τις προοπτικές του στις εκλογές του 2028, τόσο για τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και για τη Γερουσία.