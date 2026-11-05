Ζελένσκι: Μαραθώνια συνομιλία με Γουίτκοφ και Κούσνερ ενόψει νέου γύρου συνομιλιών με τη Μόσχα

Εκτενή επικοινωνία διάρκειας 1,5 ώρας είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με φόντο τις προσπάθειες επανεκκίνησης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Παράλληλα με τις διπλωματικές επαφές στις Βρυξέλλες, προγραμματίζεται συνάντηση ουκρανικής και ρωσικής αντιπροσωπείας στο Αμπού Ντάμπι την επόμενη εβδομάδα με αμερικανική διαμεσολάβηση.

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Διεθνή Νέα

Ζελένσκι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκτενή επικοινωνία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με φόντο τις προσπάθειες επανεκκίνησης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.
  • Η συζήτηση διήρκεσε περίπου 1,5 ώρα και χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα αναλυτική, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος πραγματοποιεί επαφές στο περιθώριο της Ιβηροαμερικανικής Συνόδου στη Μαδρίτη.
  • Για την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται συνάντηση αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με αμερικανική διαμεσολάβηση, στο Αμπού Ντάμπι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκτενή επικοινωνία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε κρίσιμη διπλωματική συγκυρία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με φόντο τις προσπάθειες επανεκκίνησης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Όπως γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, η συζήτηση διήρκεσε περίπου 1,5 ώρα και χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα αναλυτική. Ο Ζελένσκι βρίσκεται στη Μαδρίτη, όπου πραγματοποιεί επαφές στο περιθώριο της Ιβηροαμερικανικής Συνόδου.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε εν μέσω εντατικοποίησης των διπλωματικών διεργασιών για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων στις Βρυξέλλες, ενώ για την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται συνάντηση αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με αμερικανική διαμεσολάβηση, στο Αμπού Ντάμπι.

Οι εξελίξεις διαμορφώνονται παράλληλα με το νέο πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ, μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επικείμενες επαφές και στο κατά πόσο οι διπλωματικές πρωτοβουλίες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την επιστροφή των δύο πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

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