Βολιβία: Σε εξορία ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου – Καταγγέλλει πολιτικό διωγμό από την κυβέρνηση Πας

Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βολιβίας, Ρομέρ Σαουσέδο, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη χώρα μαζί με την οικογένειά του, καταγγέλλοντας απόπειρες πολιτικού διωγμού και εκφοβισμού από την κυβέρνηση εν μέσω ερευνών για διασυνδέσεις δικαστικών αξιωματούχων με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών. Παρά την απόφασή του να οδηγηθεί στην εξορία, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν υποβάλλει παραίτηση, ενώ τα μέλη του σώματος συγκλήθηκαν για να ορίσουν μεταβατικό πρόεδρο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της χώρας Ροδρίγο Πας χαρακτήρισε την εξέλιξη λυπηρή αλλά ενθαρρυντική για το μέλλον, στο πλαίσιο των ελέγχων που διεξάγονται στις κορυφαίες βαθμίδες της δικαιοσύνης.

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Διεθνή Νέα

Βολιβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την αποχώρησή του από τη Βολιβία, μαζί με την οικογένειά του, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, Ρομέρ Σαουσέδο, καταγγέλλοντας απόπειρες πολιτικού διωγμού και εκφοβισμού από την κυβέρνηση.
  • Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται εν μέσω ερευνών και συλλήψεων δικαστικών λειτουργών για φερόμενες σχέσεις με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ο Σαουσέδο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υποβάλει παραίτηση.
  • «Λυπηρή είδηση, αλλά ενθαρρυντική για το μέλλον», σχολίασε ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας, αναφερόμενος στις έρευνες που έχουν στο στόχαστρο τα κορυφαία κλιμάκια του δικαστικού συστήματος.

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Την αποχώρησή του από τη Βολιβία, μαζί με την οικογένειά του, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, Ρομέρ Σαουσέδο, καταγγέλλοντας απόπειρες πολιτικού διωγμού και εκφοβισμού από την κυβέρνηση, εν μέσω ερευνών για φερόμενες διασυνδέσεις ανώτατων δικαστικών αξιωματούχων με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.

«Εγκατέλειψα τη χώρα, βρίσκομαι στην εξορία μαζί με όλη την οικογένειά μου», ανέφερε ο Σαουσέδο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να ασκηθεί σε βάρος του πολιτική πίεση, ενώ παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιχειρηθεί η κατασκευή στοιχείων με στόχο τη δυσφήμησή του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει σε ποια χώρα έχει καταφύγει.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή κάποια επίσημη έρευνα σε βάρος του.

Έρευνες και συλλήψεις στους κόλπους της Δικαιοσύνης

Η αποχώρηση του Σαουσέδο σημειώνεται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στο δικαστικό σύστημα της Βολιβίας. Από τον Οκτώβριο έχουν συλληφθεί αρκετοί δικαστικοί αξιωματούχοι, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για φερόμενες σχέσεις με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο πρώην γενικός εισαγγελέας Ροχέρ Μαριάκα, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον ότι του ακυρώνεται η αμερικανική βίζα.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει αναταραχή στους κόλπους της δικαστικής εξουσίας, με τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου να συνεδριάζουν προκειμένου να ορίσουν μεταβατικό πρόεδρο. Ο Σαουσέδο, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υποβάλει παραίτηση.

Η αντίδραση του προέδρου Ροδρίγο Πας

«Λυπηρή είδηση, αλλά ενθαρρυντική για το μέλλον», σχολίασε ο κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας, στο περιθώριο της ιβηροαμερικανικής συνόδου στην Ισπανία.

Ο αρχηγός του κράτους αναφέρθηκε ως προς το ζήτημα σε κατηγορίες και σε έρευνες που έχουν στο στόχαστρο τα κορυφαία κλιμάκια του δικαστικού συστήματος στη Βολιβία, αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες ή να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Τα μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου συνεδρίασαν για να ονομάσουν μεταβατικό πρόεδρο, παρότι ο Σαουσέδο τόνισε πως δεν έχει παραιτηθεί.

Στη Βολιβία, οι ανώτεροι δικαστικοί εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες.

Η κυβέρνηση του Ροδρίγο Πας, στην εξουσία σχεδόν έναν χρόνο, επιδιώκει στενότερη σχέση με τις ΗΠΑ.

Τον Μάρτιο, η Βολιβία εντάχθηκε στη λεγόμενη Ασπίδα της Αμερικής, συμμαχία με επίσημα διακηρυγμένο στόχο την πάταξη της διακρατικής εγκληματικότητας και της διακίνησης ναρκωτικών, πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

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