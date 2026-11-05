Οι οικονομικές εφημερίδες 5/10/2026

Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Ανάπτυξη 1,9% φέτος και 2% το 2027 – Τι αναφέρει για τον πληθωρισμό, τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης