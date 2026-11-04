Βελόπουλος στη Βουλή: Όπως έφαγε σφαλιάρα ο Τραμπ, θα φάει και η ΝΔ

Την ανάγκη να αποσυρθεί το άρθρο 27 υπογράμμισε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην ομιλία του στη Βουλή, σημειώνοντας ότι «η κύρια κατοικία προστατεύεται, μόνο για όσο διάστημα διαρκεί η διαπραγμάτευση. Μετά ακολουθεί υποθήκη. Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση μια φορά, ενώ ο servicer όσες φορές θέλει».

Κατά την τοποθέτησή του, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει γίνει υπηρέτης των funds τα οποία χαρακτήρισε «λήσταρχους και μαφιόζους και μάλιστα χωρίς ΑΦΜ».

Έστρεψε τα πυρά του και κατά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος ότι: «Όλοι είστε συμμέτοχοι στο έγκλημα. Το ΠΑΣΟΚ τα ξεκίνησε. Ο Τσίπρας ήρθε χθες και μας είπε ότι δεν έκανε αυτός τα funds. Ναι, αλλά έκανε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και έσερνε τον Λαφαζάνη με χειροπέδες στα δικαστήρια. Πλέον ο Έλληνας δεν έχει σπίτι».

Για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε πως «η ήττα του Τραμπ φέρνει μηνύματα» και ότι «πλήρωσε την εμμονή του με το Ιράν και την πολεμοχαρή πολιτική του».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, «η πολιτική αυτή τροφοδότησε την ενεργειακή κρίση, εκτόξευσε τις τιμές, εξανέμισε τα εισοδήματα και προκάλεσε την οργή των πολιτών». «Τα ίδια κάνετε κι εσείς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στην άνευ όρων στήριξη της ευρωπαϊκής γραμμής για τη συνέχιση του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, που έχει επιφέρει ακρίβεια στα προϊόντα και περαιτέρω ενεργειακή επιβάρυνση. Και αντί να παλεύουμε για την ειρήνη παλεύουμε για τον πόλεμο. Και τώρα, όπως έφαγε σφαλιάρα ο Τραμπ, θα φάει σφαλιάρα και η ΝΔ», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια μίλησε και για την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση σημειώνοντας ότι κάνει «εγκληματικά λάθη», ενώ κάλεσε την κυβέρνηση «να ζητήσει την ενεργοποίηση της ευρωπαϊκής ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής για το καλώδιο», λέγοντας ότι «το καλώδιο δεν είναι της Ελλάδας, είναι της ΕΕ».

«Φτιάξατε ένα κράτος σάπιο, υπό κατάρρευση, που κυνηγά τον πολίτη και αφήνει ελεύθερους τους ημέτερους της ΝΔ. 25 στελέχη της ΑΑΔΕ, στη λίστα της λογίστριας που κουκούλωναν, εμπλέκονται σε χρηματισμό, αλλά η κυβέρνηση τοποθέτησε τον Πιτσιλή και έκανε την ΑΑΔΕ που ελέγχει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή βάλαμε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, με αφορμή τις υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής που έχουν αποκαλυφθεί τις τελευταίες ημέρες. «Σε αυτή τη χώρα, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις στη θάλασσα των σκανδάλων, πάντα υπάρχει ένας Νεοδημοκράτης από κάτω», συμπλήρωσε.