Τηλεθέαση (3/11): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Τρίτη

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 05:00 – 10:00
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 19,9%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 19,5%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 13,6%
- ALPHA – Happy Day 13,2%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 11,3%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,6%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 5,3%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,6%
Ζώνη 10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 16,7%
- ANT1 – Το Πρωϊνό 14,8%
- ΣΚΑΪ – Live You 13,6%
- ALPHA – Super Κατερίνα 12,7%
- OPEN – 10 Παντού 9,4%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,3%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,3%
- STAR – Stars System 5,8%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,6%
- ΕΡΤNEWS – Εκλογές στις ΗΠΑ 2,7%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 05:00 – 10:00
- ALPHA – Happy Day 16,7%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 15,1%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 11,3%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 9,9%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,7%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 6,5%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,1%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 3%
Ζώνη 10:00 – 13:00
- ALPHA – Super Κατερίνα 17,2%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 10,7%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,2%
- ANT1 – Το Πρωινό 9,8%
- ΣΚΑΪ – Live You 9,5%
- STAR – Stars System 9,3%
- STAR – Πρώτος Καφέ με τη Ζήνα 7,1%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,9%
- OPEN – 10 Παντού 3,8%
- ΕΡΤNEWS – Εκλογές στις ΗΠΑ 1%