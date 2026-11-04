Τηλεθέαση (3/11): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Τρίτη

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Στο γενικό κοινό την πρωτιά κατέγραψαν οι εκπομπές «Σήμερα» και «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ στις ζώνες 05:00–10:00 και 10:00–13:00 αντίστοιχα. Στο δυναμικό κοινό στην κορυφή βρέθηκαν οι εκπομπές «Happy Day» και «Super Κατερίνα» του ALPHA.