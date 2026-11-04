Τηλεθέαση (3/11): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Τρίτη

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Στο γενικό κοινό την πρωτιά κατέγραψαν οι εκπομπές «Σήμερα» και «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ στις ζώνες 05:00–10:00 και 10:00–13:00 αντίστοιχα. Στο δυναμικό κοινό στην κορυφή βρέθηκαν οι εκπομπές «Happy Day» και «Super Κατερίνα» του ALPHA.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.
  • Στο γενικό κοινό, ο ΣΚΑΪ κατέγραψε πρωτιές με την εκπομπή «Σήμερα» (19,9%) στη ζώνη 05:00 – 10:00 και τους «Αταίριαστους» (16,7%) στη ζώνη 10:00 – 13:00.
  • Στο δυναμικό κοινό, την κορυφή κατέκτησε ο ALPHA τόσο με το «Happy Day» (16,7%) όσο και με τη «Super Κατερίνα» (17,2%).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 05:00 – 10:00

  1. ΣΚΑΪ – Σήμερα 19,9%
  2. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 19,5%
  3. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 13,6%
  4. ALPHA – Happy Day 13,2%
  5. OPEN – Ώρα Ελλάδος 11,3%
  6. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,6%
  7. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 5,3%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,6%

Ζώνη 10:00 – 13:00

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 16,7%
  2. ANT1 – Το Πρωϊνό 14,8%
  3. ΣΚΑΪ – Live You 13,6%
  4. ALPHA – Super Κατερίνα 12,7%
  5. OPEN – 10 Παντού 9,4%
  6. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,3%
  7. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,3%
  8. STAR – Stars System 5,8%
  9. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,6%
  10. ΕΡΤNEWS – Εκλογές στις ΗΠΑ 2,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 05:00 – 10:00

  1. ALPHA – Happy Day 16,7%
  2. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 15,1%
  3. ΣΚΑΪ – Σήμερα 11,3%
  4. OPEN – Ώρα Ελλάδος 9,9%
  5. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,7%
  6. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 6,5%
  7. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,1%
  8. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 3%

Ζώνη 10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Super Κατερίνα 17,2%
  2. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 10,7%
  3. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,2%
  4. ANT1 – Το Πρωινό 9,8%
  5. ΣΚΑΪ – Live You 9,5%
  6. STAR – Stars System 9,3%
  7. STAR – Πρώτος Καφέ με τη Ζήνα 7,1%
  8. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,9%
  9. OPEN – 10 Παντού 3,8%
  10. ΕΡΤNEWS – Εκλογές στις ΗΠΑ 1%
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ