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Γεωργιάδης σε Τσίπρα: Αλέξη μου για πες το όνομα Μαδούρο να δούμε κάτι

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…». Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε τη στάση του Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας: «Αλέξη μου για πες το όνομα Μαδούρο να δούμε κάτι…».

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Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).
  • Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ανέφερε, μεταξύ άλλων, «Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…».
  • «Μία “ψύχραιμη” απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα στις κατηγορίες μου… Αλέξη μου για πες το όνομα Μαδούρο να δούμε κάτι…», έγραψε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), όπου ανέφερε, μεταξύ άλλων, «Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…».

«Μία “ψύχραιμη” απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα στις κατηγορίες μου… Αλέξη μου για πες το όνομα Μαδούρο να δούμε κάτι…», γράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του.

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