Γεωργιάδης σε Τσίπρα: Αλέξη μου για πες το όνομα Μαδούρο να δούμε κάτι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), όπου ανέφερε, μεταξύ άλλων, «Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…».

«Μία “ψύχραιμη” απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα στις κατηγορίες μου… Αλέξη μου για πες το όνομα Μαδούρο να δούμε κάτι…», γράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του.