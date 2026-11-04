Λευκός Οίκος μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών: «Ο Τραμπ παραμένει ο πρόεδρός σας» – Η ανάρτηση που έκανε στο Χ

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Με μια αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασε ο Λευκός Οίκος στη σημαντική εκλογική ενίσχυση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, υπενθυμίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να βρίσκεται στην προεδρία της χώρας.

Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα Χ δημοσίευσε την Τετάρτη (4/11) μια φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου, στην οποία εμφανίζεται να σκύβει πάνω από το ιστορικό προεδρικό γραφείο Resolute Desk.

Πάνω στην εικόνα αναγράφεται με μεγάλα γράμματα το μήνυμα: «PSA: Trump is still your President», δηλαδή «Ανακοίνωση δημόσιας ενημέρωσης: Ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι ο πρόεδρός σας».

Η ανάρτηση αποτελεί μία από τις πρώτες δημόσιες αντιδράσεις του Λευκού Οίκου μετά τα σημαντικά εκλογικά κέρδη των Δημοκρατικών, οι οποίοι κατέγραψαν ισχυρή επίδοση στις αναμετρήσεις για το Κογκρέσο.

Thank you for your attention to this matter. https://t.co/Q1ZGYM7idV — The White House (@WhiteHouse) November 4, 2026

Τραμπ: «Οι Δημοκρατικοί έκαναν καλή δουλειά»

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σχολιάσει την ήττα των Ρεπουμπλικανών, αναγνωρίζοντας ότι «οι Δημοκρατικοί έκαναν καλή δουλειά».

Ωστόσο, επιχείρησε να εξηγήσει το αποτέλεσμα υποστηρίζοντας ότι οι υποψήφιοι του κόμματός του θα είχαν καλύτερη επίδοση εάν ο ίδιος συμμετείχε προσωπικά στην εκλογική αναμέτρηση.

Η τοποθέτησή του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας είχε καλέσει επανειλημμένα τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο.

Παρά την εκλογική επιτυχία των Δημοκρατικών, ο Τραμπ διατηρεί την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών καθορίζει τη σύνθεση του Κογκρέσου και τις πολιτικές ισορροπίες για το υπόλοιπο της θητείας του.