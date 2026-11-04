Επίτροπος επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματικός ο τρόπος υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Ο γενικός επίτροπος επικρατείας, Γεώργιος Βοΐλης τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) στη μείζονα oλομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στην oλομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπό την πρόεδρό της, Σωτηρία Ντούνη, συζητήθηκε η αίτηση του πρώην προέδρου του, Νίκου Αγγελάρα, με την οποία αμφισβητεί τον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ, υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματικός, ενώ παράλληλα ζητάει την αναδρομική επιστροφή της διαφοράς που προκύπτει από τον μη κλιμακωτό υπολογισμό των κρατήσεων της ΕΑΣ.

Ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Ρέμελης και ο Δημήτρης Μπούρλος, συνήγοροι του κ. Αγγελάρα, τάχθηκαν υπέρ της αντισυνταγματικότητας του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ.

Υποστηρίχθηκε ότι ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ και συγκεκριμένα η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή επί του συνολικού ποσού της χορηγούμενες σύνταξης, χωρίς αφαίρεση για τις συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ, του τμήματος αυτών έως τα 1.400 ευρώ και χωρίς εφαρμογή για το ως άνω του 1.400 ευρώ τμήματος συντάξεων διαφορετικών συντελεστών ανά κλιμάκιο σύνταξης, παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 2, 4, 5 και 25 του Συντάγματος.

Ακόμη, αναφέρθηκε από τους δύο συνηγόρους ότι η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η απαραίτητη δημοσιονομική σταθερότητα και η βιωσιμότητα των οικονομικών του κράτους, καθώς, για την υλοποίησή της δεν απαιτείται η επιβολή νέων μέτρων, αλλά απλώς περιορίζεται το ετήσιο ύψος του ποσού που αποταμιεύεται από την παρακράτησή της και από τους τόκους του κεφαλαίου που έχει συγκεντρωθεί κατά τα τελευταία 16 έτη. Ακόμη, παρέμβαση έκανε και ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος του ΕΣ.

Από την πλευρά του Δημοσίου παραστάθηκαν ο αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αναστάσιος Κολούτσος, και ο νομικός σύμβουλος Δημήτρης Φαρμάκης, οι οποίοι υπεραμυνθήκαν της συνταγματικότητας του σημερινού τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ.

Ο κ. Κολούτσος είπε ότι οι απόψεις του κ. Αγγελάρα δεν στηρίζονται στο πνεύμα των συνταγματικών επιταγών και της νομοθεσίας, και πως ο ίδιος δεν προσδιορίζει με σαφήνεια τους ισχυρισμούς του. Ο εκπρόσωπος του Δημοσίου πρόσθεσε ότι ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ δεν είναι σε βάρος του επιπέδου διαβίωσης των συνταξιούχων και επισήμανε ότι το κράτος σέβεται την οικονομική κατάσταση των πολιτών.

Επίσης, τόνισε ότι ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ αποσκοπεί σε λόγους δημοσίου συμφέροντος και για το λόγο αυτό πρέπει η αίτηση του κ. Αγγελάρα να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

Στην συνέχεια, ο Γεώργιος Βοΐλης ανέφερε ότι από την εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ, οι συνταξιούχοι και ανάλογα με το ύψος των συντάξεων τους, έχουν μια οικονομική απώλεια μεταξύ 7 και 8 χιλιάδων ευρώ ετησίως και μάλιστα επηρεάζονται πολύ περισσότερο εκείνοι που έχουν υψηλές συντάξεις.

Παράλληλα, ο κ. Βοΐλης ανέφερε ότι ο μη κλιμακωτός προσδιορισμός της ΕΑΣ σε συνδυασμό με τη μη επιβάρυνση μόνο των συντάξεων που δεν υπερβαίνουν τα 1.400 ευρώ και όχι με την απαλλαγή και αυτών που υπερβαίνουν τα 1.400 ευρώ, είναι μη συμβατή με τις συνταγματικές διατάξεις, και ως εκ τούτου ανίσχυρη. Πρέπει να επέλθει αναμόρφωση του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ και να διαμορφωθεί ανά κλιμάκιο, υποστήριξε.

Ως προς την αναδρομικότητα, ο κ. Βοΐλης ανέφερε ότι πρέπει να ισχύσει μόνο για όσους έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, για να μην επέλθει οικονομική ανατροπή στα Ταμεία. Επισήμανε πάντως, ότι τον τελικό λόγο για το θέμα της αναδρομικότητας το έχει η ολομέλεια.

Τις επόμενες μέρες θα οριστεί ο-η εισηγητής στην υπόθεση, θα ακολουθήσει διάσκεψη ή διασκέψεις των μελών του δικαστηρίου κεκλεισμένων των θυρών, θα συνταχθεί το κείμενο της απόφασης και στους πρώτους μήνες του ερχόμενου έτους αναμένεται να δημοσιευθεί η απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ