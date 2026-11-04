Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ – Αλάσκα: Μάχη στήθος με στήθος για τη Γερουσία – Μόλις 626 ψήφοι χωρίζουν Πέλτολα και Σάλιβαν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε εκλογικό θρίλερ εξελίσσεται η αναμέτρηση για τη Γερουσία στην Αλάσκα, όπου η Δημοκρατική Μέρι Πέλτολα και ο απερχόμενος Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν δίνουν μάχη στήθος με στήθος, με διαφορά μόλις 626 ψήφων. Η καταμέτρηση συνεχίζεται, χωρίς να έχει αναδειχθεί νικητής, ενώ το ιδιαίτερο εκλογικό σύστημα της πολιτείας ενδέχεται να καθυστερήσει την οριστικοποίηση του αποτελέσματος για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Associated Press, όπως εμφανίζονταν το απόγευμα της Τετάρτης (4/11), η Πέλτολα προηγούνταν με 102.701 ψήφους και ποσοστό 48,18%, έναντι 102.075 ψήφων και 47,88% του Σάλιβαν, με την καταμέτρηση να βρίσκεται περίπου στο 74%.

Η διαφορά των δύο υποψηφίων είναι μόλις 0,30 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που καθιστά την αναμέτρηση μία από τις πιο αμφίρροπες των φετινών ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνεχείς ανατροπές στην καταμέτρηση

Η εικόνα στην Αλάσκα έχει αλλάξει επανειλημμένα από το κλείσιμο της κάλπης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Πέλτολα προηγήθηκε στα πρώτα αποτελέσματα, προτού ο Σάλιβαν περάσει προσωρινά μπροστά. Στη συνέχεια, η Δημοκρατική υποψήφια ανέκτησε το προβάδισμα, με τη διαφορά να περιορίζεται σε μερικές εκατοντάδες ψήφους.

Όπως αναφέρει το Alaska Story, οι δύο υποψήφιοι εναλλάχθηκαν στην πρώτη θέση κατά τη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς, ενώ σημαντικός αριθμός ψηφοδελτίων παραμένει προς καταμέτρηση.

Στην αναμέτρηση συμμετέχουν επίσης ο Ρεπουμπλικανός Τζέραλντ Χάικς, ο οποίος συγκεντρώνει περίπου 2,26%, και ο ανεξάρτητος Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ, με περίπου 1,68%.

Η παρουσία των δύο επιπλέον υποψηφίων αποκτά ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του συστήματος ψηφοφορίας που εφαρμόζει η Αλάσκα.

We are standing up and taking our state back. https://t.co/jS6b2CXQOc — Mary Peltola (@MaryPeltola) November 4, 2026

Γιατί μπορεί να καθυστερήσει το αποτέλεσμα έως τις 18 Νοεμβρίου

Η Αλάσκα εφαρμόζει το σύστημα της ψηφοφορίας με κατάταξη προτιμήσεων, σύμφωνα με το οποίο οι ψηφοφόροι μπορούν να κατατάσσουν τους υποψηφίους με σειρά προτίμησης.

Εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων πρώτης προτίμησης, ενεργοποιείται μια πρόσθετη διαδικασία καταμέτρησης.

Ο υποψήφιος με τις λιγότερες ψήφους αποκλείεται και τα ψηφοδέλτιά του μεταφέρονται στον επόμενο διαθέσιμο υποψήφιο που έχουν επιλέξει οι ψηφοφόροι. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να προκύψει νικητής.

Στην περίπτωση της αναμέτρησης Πέλτολα–Σάλιβαν, κανένας από τους δύο βασικούς υποψηφίους δεν έχει μέχρι στιγμής εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Σύμφωνα με την εκλογική υπηρεσία της Αλάσκας, η επίσημη καταμέτρηση των επόμενων προτιμήσεων έχει προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου.

Επιπλέον, η πολιτεία εξακολουθεί να δέχεται ορισμένα επιστολικά ψηφοδέλτια μετά την ημέρα των εκλογών.

Τα ψηφοδέλτια που έχουν αποσταλεί από το εσωτερικό των ΗΠΑ μπορούν να παραληφθούν έως τις 13 Νοεμβρίου, ενώ για όσα προέρχονται από το εξωτερικό η προθεσμία φτάνει έως τις 18 Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποσταλεί εμπρόθεσμα.

Η γεωγραφική έκταση της Αλάσκας και οι απομονωμένες κοινότητές της δυσκολεύουν επιπλέον τη διαδικασία, καθώς σε ορισμένες περιοχές η καταμέτρηση πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Η επίσημη επικύρωση των αποτελεσμάτων έχει προγραμματιστεί για τις 25 Νοεμβρίου, αν και ενδέχεται να προκύψει σαφέστερη εικόνα νωρίτερα, ανάλογα με την εξέλιξη της καταμέτρησης.

Ένας δεύτερος «Νταν Σάλιβαν» στο ψηφοδέλτιο

Η εκλογική αναμέτρηση έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση και εξαιτίας της παρουσίας ενός δεύτερου υποψηφίου με το ίδιο όνομα με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή.

Πρόκειται για τον Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ, συνταξιούχο εκπαιδευτικό από την Αλάσκα, ο οποίος κατέβηκε στις εκλογές ως ανεξάρτητος.

Σύμφωνα με το Associated Press, Ρεπουμπλικανοί υποστήριξαν ότι η υποψηφιότητά του είχε ως στόχο να προκαλέσει σύγχυση στους ψηφοφόρους του εν ενεργεία γερουσιαστή.

Η Πέλτολα αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υποψηφιότητά του, ενώ ο ίδιος ο ανεξάρτητος υποψήφιος είχε επίσης αρνηθεί ότι υπήρξε επικοινωνία με την προεκλογική της εκστρατεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει έντονη κριτική για την υπόθεση, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης επιχείρησε δικαστικά να εμποδίσει την επικύρωση του αποτελέσματος σε περίπτωση ήττας του Ρεπουμπλικανού Σάλιβαν.

Η σχετική προσφυγή απορρίφθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή, με το υπουργείο να ασκεί έφεση.

Μία ακόμη κρίσιμη αναμέτρηση μετά το εκλογικό κύμα των Δημοκρατικών

Η μάχη στην Αλάσκα εξελίσσεται στον απόηχο των σημαντικών κερδών των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, που τους εξασφάλισαν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Παρότι η έκβαση της συγκεκριμένης αναμέτρησης δεν είναι πλέον απαραίτητη για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας, παραμένει σημαντική για τη διαμόρφωση των τελικών συσχετισμών στο σώμα.

Η Πέλτολα, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, επιδιώκει να επιστρέψει στο Κογκρέσο, ενώ ο Σάλιβαν διεκδικεί την επανεκλογή του για τρίτη θητεία.

Και οι δύο έχουν εκφράσει την αισιοδοξία τους για την έκβαση της αναμέτρησης, αναγνωρίζοντας ότι η διαδικασία καταμέτρησης θα χρειαστεί χρόνο.

Με τη διαφορά να περιορίζεται σε μόλις 626 ψήφους και χιλιάδες ψηφοδέλτια να παραμένουν προς καταμέτρηση, η Αλάσκα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκλογικά θρίλερ των ΗΠΑ.