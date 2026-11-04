Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Κομισιόν για την έκθεση προόδου: «Υιοθετεί τις μαξιμαλιστικές θέσεις Ελλάδας και Κύπρου» – Απορρίπτει την κριτική για το τουρκολιβυκό

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Την έντονη αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε η ετήσια έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία, στην οποία καταγράφονται η συνεχιζόμενη απειλή πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας, οι υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά και οι αμφισβητήσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τις Βρυξέλλες για «προκατάληψη» και «δύο μέτρα και δύο σταθμά», υποστηρίζοντας ότι η έκθεση υιοθετεί τις θέσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη (4/11), το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η έκθεση της Κομισιόν για το 2026 αποτυπώνει για ακόμη μία φορά μια «προκατειλημμένη και άδικη στάση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία.

Παράλληλα, απέρριψε τις επικρίσεις για την κατάσταση της Δικαιοσύνης, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την τήρηση των πολιτικών κριτηρίων ένταξης στην ΕΕ.

«Η ΕΕ υπερασπίζεται τις μαξιμαλιστικές θέσεις Ελλάδας και Κύπρου»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στις αναφορές της έκθεσης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να υπερασπίζεται τις θέσεις της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς, τις οποίες η Άγκυρα χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστικές», «αποκομμένες από την πραγματικότητα» και αντίθετες προς το Διεθνές Δίκαιο.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ ισχυρίζεται ότι οι Βρυξέλλες παραγνωρίζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους.

Αναφερόμενο ειδικότερα στο Κυπριακό, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συμβάλει στην επίλυση του ζητήματος όσο συνεχίζει, κατά την τουρκική πλευρά, να στηρίζει άνευ όρων τη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται σε αντίθεση με τη θέση της Κομισιόν, η οποία καλεί την Τουρκία να εξομαλύνει τις σχέσεις της με τη Λευκωσία και να σεβαστεί την κυριαρχία όλων των κρατών-μελών της ΕΕ.

Απορρίπτει την κριτική για την Ανατολική Μεσόγειο και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η Άγκυρα αμφισβητεί επίσης ευθέως τις διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανατολική Μεσόγειο.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι οι σχετικές αξιολογήσεις είναι «εντελώς αντίθετες προς το Διεθνές Δίκαιο και την αρχή της επιείκειας».

Παράλληλα, δηλώνει ότι οι αναφορές της έκθεσης στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης δεν έχουν, κατά την άποψή του, καμία ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν, στην έκθεση που δημοσιοποίησε την Τετάρτη, επανέλαβε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή κατέγραψε επίσης ότι η επικύρωση της συμφωνίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, τον Οκτώβριο του 2026, επηρέασε αρνητικά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Καταγγελίες για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στη Δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στρέφεται και κατά της κριτικής που ασκεί η Κομισιόν στην κατάσταση του κράτους δικαίου.

Απορρίπτει ως «αβάσιμους» τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην έκθεση σχετικά με τα πολιτικά κριτήρια, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι οι επικρίσεις αντανακλούν την εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών από ορισμένους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επισημάνει ότι οι πιέσεις προς αιρετούς αξιωματούχους, στελέχη της αντιπολίτευσης και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών προκαλούν ανησυχίες για τη δημοκρατική πορεία της Τουρκίας, ενώ οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις παραμένουν παγωμένες από το 2018.

Θετικές αναφορές στην οικονομία και αίτημα για αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης

Παρά την έντονη κριτική, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε ορισμένα σημεία της έκθεσης.

Ειδικότερα, χαρακτήρισε σημαντικές τις αναφορές της Κομισιόν στην πρόοδο της Τουρκίας στην οικονομική και νομισματική πολιτική, στη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς και στην ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις ανταγωνιστικές πιέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Άγκυρα αξιολόγησε επίσης θετικά την αναγνώριση του ρόλου της στις αλυσίδες εφοδιασμού, στις μεταφορικές διασυνδέσεις, στην άμυνα και στην ασφάλεια.

Παράλληλα, επανέφερε το αίτημά της για εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να βασίζονται σε κοινά συμφέροντα και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, αντί για «στενούς πολιτικούς υπολογισμούς και μονομερείς προσεγγίσεις».

Κλείνοντας, κάλεσε τις Βρυξέλλες να μετατρέψουν τον διάλογο των τελευταίων μηνών σε συγκεκριμένες αποφάσεις που θα ενισχύουν την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, δηλώνοντας ότι η Άγκυρα παραμένει έτοιμη να προχωρήσει τις σχέσεις της με την ΕΕ στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του σεβασμού.