Τζέι Ντι Βανς για τις Ενδιάμεσες Εκλογές: «Χάσαμε εξαιτίας του πολέμου» – Οι τέσσερις λόγοι της ήττας των Ρεπουμπλικανών

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Σε μια ηχηρή παραδοχή για τα αίτια της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών προχώρησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υποστηρίζοντας ότι το βασικό πρόβλημα δεν ήταν η χαμηλή συμμετοχή των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το γεγονός ότι πολλοί από όσους είχαν ψηφίσει το δίδυμο Τραμπ–Βανς το 2024 επέλεξαν τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος απέδωσε την ήττα κυρίως στον πόλεμο με το Ιράν, επικαλούμενος δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν έντονη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ.

Σε εκτενή ανάρτησή του στο Χ, ο Βανς περιέγραψε το κλίμα που επικρατούσε στο επιτελείο των Ρεπουμπλικανών πριν από τις κάλπες της 3ης Νοεμβρίου, αλλά και την έκπληξη που προκάλεσε η έκταση της εκλογικής αποδοκιμασίας.

Όπως εξήγησε, οι αναλυτές δεδομένων της παράταξής του παρακολουθούσαν στενά τη σύνθεση του εκλογικού σώματος, επιχειρώντας να διαπιστώσουν εάν οι ψηφοφόροι που προσέρχονταν στις κάλπες είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνους που είχαν στηρίξει τους Ρεπουμπλικανούς το 2024.

Παρότι οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν συντριπτική επικράτηση των Δημοκρατικών, τα στοιχεία συμμετοχής δημιουργούσαν αισιοδοξία στο επιτελείο του Βανς.

«Οι ψηφοφόροι μας πήγαιναν στις κάλπες, αλλά δεν θα ψήφιζαν εμάς»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αποκάλυψε ότι, λίγο πριν από τις εκλογές, ρώτησε έναν από τους αναλυτές δεδομένων που εμπιστεύεται περισσότερο εάν οι Ρεπουμπλικανοί επρόκειτο να διαψεύσουν τις δημοσκοπήσεις.

Η απάντηση που έλαβε ήταν αποκαλυπτική. «Μπορεί να τα πάμε καλύτερα από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά τα δεδομένα μάς λένε ότι πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ και του Βανς από το 2024 είναι εξοργισμένοι και σχεδιάζουν να ψηφίσουν τους αντιπάλους μας», του είπε ο αναλυτής.

Και πρόσθεσε: «Οι ψηφοφόροι μας προσέρχονται στις κάλπες, αλλά μπορεί να μη μας ψηφίσουν».

«Αυτό αποδείχθηκε προφητικό», παραδέχθηκε ο Βανς.

Όπως ανέφερε, στη Φλόριντα η σύνθεση του εκλογικού σώματος εμφάνιζε προβάδισμα εννέα ποσοστιαίων μονάδων υπέρ των Ρεπουμπλικανών έναντι των Δημοκρατικών, μόλις λίγες μονάδες χαμηλότερα από το 2024.

Παρά τις επιμέρους αδυναμίες στην κινητοποίηση των ψηφοφόρων, υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν ήταν πρωτίστως η προσέλευση.

«Το βασικό πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι που ψήφισαν Τραμπ–Βανς το 2024 ψήφισαν Δημοκρατικούς το 2026», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι τέσσερις λόγοι που οι ψηφοφόροι εγκατέλειψαν τους Ρεπουμπλικανούς

Ο Βανς επικαλέστηκε επίσης έναν δεύτερο δημοσκόπο, ο οποίος, όπως υποστήριξε, είχε προβλέψει με ακρίβεια την έκταση της εκλογικής ήττας.

Ο συγκεκριμένος αναλυτής είχε προειδοποιήσει ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα έχαναν τη συνολική εθνική ψήφο για το Κογκρέσο με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων.

«Ένιωθα απαισιόδοξος πριν από την Τρίτη, αλλά ακόμη και εγώ σοκαρίστηκα από αυτό», παραδέχθηκε ο αντιπρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Βανς, ο δημοσκόπος είχε εντοπίσει σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων του Τραμπ από το 2024 που ήταν δυσαρεστημένοι και σχεδίαζαν να στηρίξουν τους Δημοκρατικούς.

Όταν τους ρώτησε τι θα τους έκανε να επιστρέψουν στους Ρεπουμπλικανούς, οι τέσσερις συχνότερες απαντήσεις ήταν:

Να τερματιστεί ο πόλεμος. Να δοθεί προτεραιότητα στο κόστος ζωής και στον πληθωρισμό. Να εφαρμοστεί η πολιτική «Πρώτα η Αμερική». Να αλλάξουν οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες απαντήσεις αντιπροσώπευαν σχεδόν το σύνολο των λόγων που ανέφεραν οι ερωτηθέντες.

«Οι ψηφοφόροι μας προσήλθαν στις κάλπες. Και οι τέσσερις παραπάνω λόγοι εξηγούν γιατί πολλοί από αυτούς ψήφισαν Δημοκρατικούς», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τα ευρήματα δημοσκόπου που, κατά τον ίδιο, προέβλεψε σωστά το αποτέλεσμα.

One of the things the data analysts on our side obsessed over was “composition”—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was merely OK, in other states it was downright amazing, and in no state was it catastrophic. There was a genuine sense of optimism on our team: our people were showing up. So, I asked the smartest data guy I know, does that mean we’re going to shock the world? “No,” he told me. “We might do better than the polls suggest. But the data is telling us that a lot of Trump/Vance 2024 voters are pissed and planning to vote for the other guys. Our voters are turning out, but they may not vote for us.” Well, that looks prophetic now. Our voters did show up. In Florida, for example, the electorate was 9 points more Republican than Democrat, just a couple points worse than 2024. Undoubtedly there were places we could have done better on turnout. But the main problem is not turnout. The main problem is that many people who voted for Trump/Vance in 2024 voted for Democrats in 2026. There will be a lot of infighting and arguing over what happened and why that is. One of the pollsters I really respect told me that our economic messaging wasn’t sharp enough down the stretch. I’m sure that’s true. But the real reason we lost is obvious to almost everyone. Another pollster—one of the smartest people I know in politics, told me yesterday we’d lose the generic ballot by 13 points. I felt negative going into Tuesday, but even I was shocked by this. In his polling, he saw that a lot of Trump 2024 voters were angry and planning to vote for Democrats. He asked those voters who had abandoned us what would cause them to come back on our team. The top four answers, accounting for nearly all of the responses were: 1) End the war

2) Focus on cost of living/inflation

3) Put America First

4) Change our relationship to Israel Our voters showed up. And the above four reasons are why many of them voted for Democrats. This is according to a pollster who nailed the results. While many spent Monday attacking Rachel Campos Duffy for calling for a diplomatic resolution to the conflict, it turns out her political advice was sound. (She’s also a great person.) In the next few months, there’s going to be a lot of gaslighting. Expect to hear any number of establishment politicians say the solution to our woes is amnesty. I’m open to the idea that we should change enforcement—by focusing more on businesses that hire illegal labor, for instance. But anyone pushing amnesty is lying to you. The reason we lost is the war. The president himself said so last night. If you’d like to argue it was worth it, that losing the Senate for the next 6 years was worth it, then do so. Argue it was a worthwhile cost to pay. Agree or disagree, that’s at least honest. But everyone knows why we lost. And any honest conversation about where we go from here must start there. I remain hopeful about our country. To the people who are pissed off and want to say, “I told you so”: you’re right, you did tell us so. Take that energy into electing Republicans who share your worldview. To the people who are just pissed at the results, you should be. Let’s take that anger and get back to the work of saving our country. — JD Vance (@JDVance) November 4, 2026

«Ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος»

Ο Βανς δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση των δημοσκοπικών στοιχείων, αλλά προχώρησε σε ευθεία πολιτική τοποθέτηση για τα αίτια της ήττας.

«Ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι προφανής σχεδόν σε όλους», ανέφερε.

Στη συνέχεια έγινε ακόμη πιο κατηγορηματικός: «Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ».

Ο αντιπρόεδρος αναγνώρισε ότι το οικονομικό μήνυμα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικό στο τελευταίο στάδιο της προεκλογικής εκστρατείας.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η κεντρική αιτία της ήττας ήταν η δυσαρέσκεια για τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ.

Αναφέρθηκε μάλιστα στις επικρίσεις που δέχθηκε η τηλεοπτική παρουσιάστρια Ρέιτσελ Κάμπος-Ντάφι, επειδή υποστήριξε την ανάγκη διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης.

«Τελικά αποδεικνύεται ότι η πολιτική συμβουλή της ήταν σωστή», σχολίασε.

«Αν πιστεύετε ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για έξι χρόνια, πείτε το»

Σε ένα από τα πιο αιχμηρά σημεία της ανάρτησής του, ο Βανς κάλεσε όσους εξακολουθούν να υπερασπίζονται τη συνέχιση του πολέμου να αναγνωρίσουν ανοιχτά το πολιτικό κόστος της επιλογής αυτής.

«Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρώσουμε», έγραψε.

«Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, τουλάχιστον αυτό είναι έντιμο», πρόσθεσε.

Ο Βανς επέμεινε ότι οποιαδήποτε ειλικρινής συζήτηση για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών πρέπει να ξεκινά από την αναγνώριση των αιτιών της ήττας.

Προειδοποίηση για «παραπλάνηση» και αντιπαράθεση γύρω από τη μετανάστευση

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προέβλεψε ότι τους επόμενους μήνες θα ξεσπάσουν έντονες εσωκομματικές αντιπαραθέσεις για την εκλογική αποτυχία.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι θα υπάρξουν προσπάθειες, όπως ισχυρίστηκε, να παρουσιαστούν παραπλανητικές εξηγήσεις για το αποτέλεσμα.

«Τους επόμενους μήνες θα υπάρξει πολλή παραπλάνηση», έγραψε.

Ο Βανς εκτίμησε ότι ορισμένα στελέχη του πολιτικού κατεστημένου θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν τη χορήγηση αμνηστίας σε μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα ως λύση για τα προβλήματα των Ρεπουμπλικανών.

Ο ίδιος δήλωσε ανοιχτός σε αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, όπως η μεγαλύτερη έμφαση στις επιχειρήσεις που απασχολούν παράνομα εργαζομένους.

Απέρριψε, ωστόσο, κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αμνηστίας, υποστηρίζοντας ότι όσοι την προωθούν ως απάντηση στην εκλογική ήττα παραπλανούν τους πολίτες.

«Είχατε δίκιο όταν μας προειδοποιούσατε»

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Βανς επιχείρησε να απευθυνθεί απευθείας στους απογοητευμένους υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών.

«Παραμένω αισιόδοξος για τη χώρα μας», έγραψε.

Απευθυνόμενος σε όσους είχαν προειδοποιήσει για τις συνέπειες των κυβερνητικών επιλογών, αναγνώρισε ότι οι επικρίσεις τους αποδείχθηκαν βάσιμες.

«Σε όσους είναι εξοργισμένοι και θέλουν να πουν “σας τα λέγαμε”: Έχετε δίκιο, μας τα λέγατε», ανέφερε.

Τους κάλεσε, πάντως, να αξιοποιήσουν τη δυσαρέσκειά τους για να εκλέξουν στο μέλλον Ρεπουμπλικανούς που εκφράζουν τις πολιτικές τους απόψεις.

«Σε όσους είναι απλώς εξοργισμένοι με τα αποτελέσματα, καλά κάνουν. Ας μετατρέψουμε αυτή την οργή σε προσπάθεια για να επιστρέψουμε στη δουλειά της σωτηρίας της χώρας μας», κατέληξε.

Η παρέμβαση του Βανς αναδεικνύει τις εσωτερικές διαφωνίες που διαμορφώνονται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, με τον ίδιο τον αντιπρόεδρο να αποδίδει την απώλεια ψηφοφόρων πρωτίστως στον πόλεμο και στις επιλογές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.