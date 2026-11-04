Σίσσυ Χρηστίδου για Σωτήρη Τσαφούλια: «Μου κλωτσάει λίγο ο τρόπος που επιτίθεται στην Αγγελική Ηλιάδη και την Σαμπρίνα»

Τις δηλώσεις του Σωτήρη Τσαφούλια σχετικά με την Αγγελική Ηλιάδη και την Σαμπρίνα, σχολίασαν το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, στο «Χαμογέλα και Πάλι!». Η Σίσσυ Χρηστίδου, ανέφερε ότι «εμένα μου κλωτσάει λίγο ο τρόπος που επιτίθεται στα κορίτσια αυτά, αλλά δεν ξέρω τι έχουν πει».

Συγκεκριμένα, μετά την προβολή των δηλώσεων του Σωτήρη Τσαφούλια, η Σίσσυ Χρηστίδου είπε: «Επειδή εγώ τώρα δεν θυμάμαι τι ακριβώς έχουν πει τα κορίτσια. Υπάρχει κάποιος που θυμάται να πει; Μπορεί και ο κόσμος να μην θυμάται. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμένα μου κλωτσάει λίγο ο τρόπος που επιτίθεται στα κορίτσια αυτά, αλλά δεν ξέρω τι έχουν πει. Δηλαδή μπορεί να είναι δικαιολογημένος. Αυτό εννοώ. Ότι δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξήγησε στη τοποθέτησή της: «Έχει σημασία αν βγεις να πεις τη γνώμη σου, ότι “εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη και δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται άμβλωση”, είναι άλλο, είναι η θέση σου. Και άλλο είναι να επιτεθείς στον άνθρωπο ο οποίος υποστηρίζει… Γιατί μίλησε για αμορφωσιά. Για αυτό το λέω, επειδή δεν το ξέρω. Δηλαδή άλλο αν κάνανε προσωπική επίθεση στον Σωτήρη Τσαφούλια και είπαν “είσαι αμόρφωτος που υποστηρίζεις ότι δεν πρέπει να γίνεται”».

«Δεν ξέρω, παιδιά αν μπορείτε βρείτε λίγο πάνω τις δηλώσεις των κοριτσιών, γιατί είναι σημαντικό. Μπορούμε να διαφωνήσουμε πολιτισμένα, ότι εγώ είμαι κατά της άμβλωσης, εσύ είσαι υπέρ και να το συζητήσουμε πολιτισμένα. Και άλλο να σου επιτεθώ προσωπικά, να σε χαρακτηρίσω για την άποψή σου. Αυτό εννοώ. Γιατί αν υπήρξαν αυτοί οι χαρακτηρισμοί, έχει ένα δίκιο ο Σωτήρης να απαντάει με αυτόν τον τρόπο και να μιλάει για τα ονόματά τους.

Γιατί θα μπορούσε να μην πει και τα ονόματά τους, να πει ότι “υπήρχαν άνθρωποι που εναντιώθηκαν σε αυτή μου την άποψη”. Για να το κάνει έτσι, φαντάζομαι ότι δέχτηκε προσωπικές επιθέσεις. Δηλαδή αν δεν ήταν επίθεση στον Σωτήρη Τσαφούλια και ήταν η θέση της για την άμβλωση, που είναι σεβαστή θεωρώ από όλους μας η κάθε μία θέση. Απλά υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο που επίσης όλοι το σεβόμαστε και τα δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα, που επίσης όλοι τα σεβόμαστε», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.