Αννίτα Πάνια για Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα: «Το να τσακώνεσαι με έναν άνθρωπο είναι για εμένα έως και απαραίτητο, διότι τιμάς τη σχέση σου μαζί του»

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Ηλία Ψινάκη, η Αννίτα Πάνια τοποθετήθηκε για την υπόθεση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, με απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Το Πρωινό». Η παρουσιάστρια ανέλυσε τη θεωρία της για τον τσακωμό, σημειώνοντας ότι αποτελεί απαραίτητο στοιχείο όταν τιμά και παίρνει κανείς στα σοβαρά ένα πρόσωπο.

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Αννίτα Πάνια
Φωτογραφία: Instagram/annita.pania
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Ηλία Ψινάκη είναι η Αννίτα Πάνια, με απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Τετάρτης στο «Πρωινό».
  • Η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Όταν ακούω Άννα Βίσση, μου κάνει σπα εγκεφαλικό η φωνή της. Τι να κάνω τώρα;».
  • Παράλληλα, ανέλυσε τη φιλοσοφία της για τους τσακωμούς, σημειώνοντας: «Το να τσακώνεσαι με έναν άνθρωπο είναι για εμένα έως και απαραίτητο, διότι τιμάς τη σχέση σου μαζί του…».

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Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής του Ηλία Ψινάκη είναι η Αννίτα Πάνια. Ένα μικρό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου στο «Πρωινό». Σε αυτό, η έμπειρη παρουσιάστρια τοποθετήθηκε για την υπόθεση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα. 

Ανάμεσα σε άλλα, η Αννίτα Πάνια μιλώντας για την υπόθεση, είπε πως: «Από τη στιγμή που βγήκαν δημόσια κουβέντες των συγκεκριμένων ανθρώπων… Βασικά νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό. Όταν ακούω Άννα Βίσση, μου κάνει σπα εγκεφαλικό η φωνή της. Τι να κάνω τώρα;». 

Αμέσως μετά, η επιτυχημένη παρουσιάστρια εξήγησε την θεωρία της για το θέμα του τσακωμού, αναφέροντας ότι: «Το να τσακώνεσαι με έναν άνθρωπο είναι για εμένα έως και απαραίτητο, διότι τιμάς τη σχέση σου μαζί του. Εγώ μιλάω φιλοσοφικά τώρα, γιατί είμαι και εγώ φιλόσοφος. Δηλαδή θα τσακωνόμουν, μόνο με άνθρωπο τον οποίο παίρνω στα σοβαρά. Με άνθρωπο που δεν παίρνω στα σοβαρά, δεν τσακώνομαι».

«Όταν τον παίρνω σοβαρά όμως, θα του την πω, θα έχω αντίλογο, θα έχω το επιχείρημά μου, θα στραβώσω, θα τα ξαναβρώ. Αυτά έχουν να κάνουν με άνθρωπο τον οποίο τιμώ σαν προσωπικότητα. Όταν δεν τιμώ, είναι ναι», συνέχισε.

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