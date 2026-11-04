Σωτήρης Τσαφούλιας: «Αντί να έρθει η Ελένη Λουκά να μου την πει, μου την λέει η Σαμπρίνα;»

Η Αγγελική Ηλιάδη και η Σαμπρίνα στο παρελθόν είχαν αντιδράσει σε δηλώσεις του Σωτήρη Τσαφούλια. Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids», ο επιτυχημένος σκηνοθέτης και σεναριογράφος μίλησε για τις δύο τραγουδίστριες, αναφέροντας πως: «Απ’ όλο τον κόσμο που θα μπορούσε να με κράξει, αυτές οι δυο γυναίκες που υπήρξαν πρωτοπόρες στην εποχή τους, που σπάσαν στερεότυπα, που έβγαλαν τον ερωτισμό τους, που έβγαλαν το ταλέντο τους, αυτές με κράζουν εμένα σήμερα;».

Σε ερώτηση για το αν τον τρομάζει η άνοδος της ακροδεξιάς, ο Σωτήρης Τσαφούλιας απάντησε: «Με τρομάζει πάρα πολύ. Βασικά, κοίτα, εμένα δεν με τρομάζει, με την έννοια ότι αν ποτέ έρθει στα πράγματα, δεν θα είμαι εγώ. Θα είμαι από τους πρώτους που θα “φάνε”. Μόνο να με σκοτώσεις μπορείς, δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα».

Αμέσως μετά, η Mystic Van Rouge είπε: «Βλέπω ας πούμε για τις αμβλώσεις στην Αμερική. Βλέπουμε για τα δικαιώματα που παίρνονται πίσω. Δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με κόπο, αίμα, και πλέον οι γυναίκες δεν μπορούν να είναι ελεύθερες για το σώμα τους, να επιλέξουν».

Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης ανέφερε: «Εγώ το έχω πει αυτό πολλές φορές και θα με βρίζουν γι’ αυτό και συνεχίζουν να με βρίζουν. Το εντυπωσιακό είναι όταν σε βρίζουν άτομα, που δεν το περιμένεις. Δηλαδή να σε κατηγορούν για αμορφωσιά, η Αγγελική Ηλιάδη και η Σαμπρίνα. Επειδή λες, το δικαίωμα της γυναίκας να ορίζει το σώμα της.

Και λες, απ’ όλο τον κόσμο που θα μπορούσε να με κράξει, αυτές οι δυο γυναίκες που υπήρξαν πρωτοπόρες στην εποχή τους, που σπάσαν στερεότυπα, που έβγαλαν τον ερωτισμό τους, που έβγαλαν το ταλέντο τους, αυτές με κράζουν εμένα σήμερα; Αντί να έρθει η Ελένη Λουκά, ας πούμε, να μου την πει, μου την λέει η Σαμπρίνα;».

«Εγώ τη δήλωση που έκανα τότε, γιατί το θέμα είναι ότι φταίω και εγώ, γιατί καμιά φορά λέω και πράγματα που δεν γίνονται κατανοητά, που είναι προϊόν σκέψης μερικών χρόνων. Όταν είπα εγώ ότι αν ένα έμβρυο είχε το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή, θα μπορούσε να το ασκήσει, χωρίς το δικαίωμα του σώματος που το κυοφορεί, δεν ήταν για να μιλήσω για το δικαίωμα του εμβρύου. Αλλά για να πω στον κόσμο, προσέξτε τι συζητάμε. Η συζήτηση δεν είναι για το έμβρυο, είναι για την εξουσία πάνω σε ένα ξένο σώμα», πρόσθεσε.