Good Job Nicky: «Είμαστε μέσα στην αρένα, στον πόλεμο και την αγάπη όλα επιτρέπονται» – Η απάντηση για τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο

Για τα αρνητικά σχόλια που είχε δεχτεί ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος έπειτα από την εμφάνισή του στην Κύπρο το καλοκαίρι, απάντησε ο Good Job Nicky, σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο τραγουδιστής δέχτηκε ερώτηση για τον πατέρα του και την αρνητική κριτική ορισμένων για την ηλικία και τις φωνητικές επιδόσεις του πλέον και είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν με ενόχλησε καθόλου αυτό που έγινε με τον πατέρα μου. Πώς να με ενοχλήσει κάτι τέτοιο; Είμαστε μέσα στην αρένα. Στον πόλεμο και στην αγάπη όλα επιτρέπονται. Κοιτάξτε, ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να βγει να πει ο ίδιος, που δεν θα βγει ποτέ να πει κάτι και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του. Εκ μέρους του μιλάει η μουσική και η παρακαταθήκη που έχει αφήσει αυτός ο άνθρωπος και συνεχίζει να μας δίνει».

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