LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Αυξημένη είναι η κίνηση για ακόμη μία ημέρα στους δρόμους της Αττικής. Δύσκολη ημέρα και η Τετάρτη για τους οδηγούς που κινούνται στον Κηφισό, τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ προβλήματα καταγράφοντα τμηματικά στη Λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων και τον Πειραιά.

«Έμφραγμα» και στο Γαλάτσι και συγκεκριμένα στη Λ. Γαλατσίου και τη Βεΐκου.

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Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 45΄από Περιφ. Αιγάλεω μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

20΄-25΄από κόμβο Μαραθώνος μέχρι κόμβο Κηφισίας,

15΄-20΄ Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή μέχρι Κηφισίας.