Ειρήνη Μουρτζούκου: Στο εδώλιο για τους θανάτους 3 βρεφών – Ξεχωριστή δικογραφία για τον μικρό Παναγιωτάκη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πατρών οδηγείται σήμερα, Τετάρτη (4/11) η Ειρήνη Μουρτζούκου, προκειμένου να δικαστεί για την υπόθεση των θανάτων τριών βρεφών. Η 25χρονη κατηγορείται για τη δολοφονία δύο δικών της παιδιών και ακόμη ενός βρέφους, το οποίο ανήκε σε φίλη της, ενώ έχει ομολογήσει τις συγκεκριμένες πράξεις.

Η κατηγορούμενη βρίσκεται προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές του Ελαιώνα από τον περασμένο Σεπτέμβριο, έπειτα από την παραπομπή της σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αχαΐας, το οποίο υιοθέτησε πλήρως την εισαγγελική πρόταση.

Το χρονικό των τριών θανάτων και η απόπειρα κατά της πρώην συντρόφου της

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, η υπόθεση περιλαμβάνει σειρά σοβαρών περιστατικών που ξεκινούν από τα Χριστούγεννα του 2020, όταν φέρεται να σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, επίσης, τρεις θάνατοι βρεφών, οι οποίοι σημειώθηκαν σε διάστημα περίπου τριών ετών.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες αφορούν τον θάνατο του έξι μηνών βρέφους της φίλης της, Κατερίνας, τον Φεβρουάριο του 2021, τον θάνατο του πρώτου παιδιού της Μουρτζούκου, σε ηλικία μόλις 19 ημερών, τον Ιούνιο του 2022, καθώς και τον θάνατο της δίμηνης κόρης της, Μαρίας-Φρειδερίκης, τον Οκτώβριο του 2023.

Οι τρεις αυτές υποθέσεις αποτελούν το αντικείμενο της δίκης που ξεκινά σήμερα στην Πάτρα, με το δικαστήριο να καλείται να εξετάσει το σύνολο των στοιχείων και των αποδεικτικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η εισαγγελική πρόταση και το βούλευμα παραπομπής

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη της υπόθεσης είχε η εισαγγελική πρόταση, στην οποία περιγράφεται το προφίλ ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου και αδίστακτου ατόμου.

Η εισαγγελέας απέρριψε, παράλληλα, τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού, θέση την οποία υιοθέτησε πλήρως και το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας με το βούλευμα παραπομπής της 25χρονης σε δίκη.

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να επικεντρωθεί στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι τρεις θάνατοι, καθώς και στα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ανακριτικές αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ξεχωριστή ποινική δίωξη για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα

Εκτός της σημερινής δίκης παραμένει η υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη, ο θάνατος του οποίου στην Αμαλιάδα έχει αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής ποινικής έρευνας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία που εξετάζει από σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών, καθώς εκκρεμεί αυτοτελής ποινική διαδικασία.

Για τον θάνατο του παιδιού, η Ειρήνη Μουρτζούκου αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, σε αντίθεση με τις τρεις υποθέσεις για τις οποίες παραπέμπεται τώρα σε δίκη και έχει ομολογήσει.